Jovo Lukic (27 de ani), atacantul celor de la U Cluj, a semnat prelungirea contractului cu formația antrenată de Cristiano Bergodi (61 de ani).

Jovo Lukic a devenit unul dintre cei mai buni jucători ai lui U Cluj, iar evoluțiile sale foarte bune din acest sezon ar fi atras atenția lui Beșiktaș, club care ar dori să-l transfere pe bosniac.

Cu toate acestea, Jovo Lukic a decis să rămână la U Cluj. Atacantul a semnat, joi, prelungirea contractului scadent în vara anului viitor, astfel acesta va evolua pe Cluj Arena până în 2029.

Jovo Lukic are un sezon excepțional în tricoul celor de la U Cluj. Bosniacul este golgheterul Ligii 1, cu 18 goluri reușite în 29 de meciuri.

1,5 milioane de euro este cota de piață a lui Jovo Lukic, conform Transfermarkt

„«Studentul» Lukic rămâne și la masterat. Atacantul va evolua în alb și negru până în 2029”, a scris U Cluj pe Facebook.

Lukic a fost transferat de U Cluj în vara anului de la U Craiova, după un sezon petrecut în tricoul oltenilor în care nu a strălucit: a marcat doar 2 goluri în 31 de meciuri jucate!

Totuși, atacantul s-a dezlănțuit la echipa pregătită de Cristiano Bergodi. În etapa 4 din play-off, Lukic a marcat o „dublă” ('45, '51) în victoria zdrobitoare obținută în fața Craiovei, scor 4-0.

De-a lungul carierei sale, Jovo Lukic a mai evoluat pentru Borac Banja Luka, alături de care a câștigat două titluri în Bosnia, în 2021 și 2024, Zvijezda, FK Krupa sau Sloga Doboj.

U Cluj este lider în Liga 1 și visează la primul titlu din istoria clubului și la participarea în preliminariile Ligii Campionilor. „Studenții” au 39 de puncte acumulate, la 3 lungimi distanță de ocupanta locului secund, U Craiova, cu 6 etape rămase.

Pentru echipa ardeleană urmează meciul cu Dinamo de sâmbătă, din etapa 5 din play-off, care va începe la ora 21:00.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 4 39 2 U Craiova 4 36 3 Rapid 4 32 4 CFR Cluj 4 31* 5 FC Argeș 4 30 6 Dinamo 4 28 *️ - beneficiază de rotunjire *️ - beneficiază de rotunjire

