- Jovo Lukic (27 de ani), atacantul celor de la U Cluj, a semnat prelungirea contractului cu formația antrenată de Cristiano Bergodi (61 de ani).
Jovo Lukic a devenit unul dintre cei mai buni jucători ai lui U Cluj, iar evoluțiile sale foarte bune din acest sezon ar fi atras atenția lui Beșiktaș, club care ar dori să-l transfere pe bosniac.
Jovo Lukic și-a prelungit contractul cu U Cluj
Cu toate acestea, Jovo Lukic a decis să rămână la U Cluj. Atacantul a semnat, joi, prelungirea contractului scadent în vara anului viitor, astfel acesta va evolua pe Cluj Arena până în 2029.
Jovo Lukic are un sezon excepțional în tricoul celor de la U Cluj. Bosniacul este golgheterul Ligii 1, cu 18 goluri reușite în 29 de meciuri.
„«Studentul» Lukic rămâne și la masterat. Atacantul va evolua în alb și negru până în 2029”, a scris U Cluj pe Facebook.
Lukic a fost transferat de U Cluj în vara anului de la U Craiova, după un sezon petrecut în tricoul oltenilor în care nu a strălucit: a marcat doar 2 goluri în 31 de meciuri jucate!
Totuși, atacantul s-a dezlănțuit la echipa pregătită de Cristiano Bergodi. În etapa 4 din play-off, Lukic a marcat o „dublă” ('45, '51) în victoria zdrobitoare obținută în fața Craiovei, scor 4-0.
De-a lungul carierei sale, Jovo Lukic a mai evoluat pentru Borac Banja Luka, alături de care a câștigat două titluri în Bosnia, în 2021 și 2024, Zvijezda, FK Krupa sau Sloga Doboj.
U Cluj este lider în Liga 1 și visează la primul titlu din istoria clubului și la participarea în preliminariile Ligii Campionilor. „Studenții” au 39 de puncte acumulate, la 3 lungimi distanță de ocupanta locului secund, U Craiova, cu 6 etape rămase.
Pentru echipa ardeleană urmează meciul cu Dinamo de sâmbătă, din etapa 5 din play-off, care va începe la ora 21:00. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
FOTO. U Cluj - U Craiova 4-0, meci în care Lukic a marcat o „dublă”
Clasamentul în play-off
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Cluj
|4
|39
|2
|U Craiova
|4
|36
|3
|Rapid
|4
|32
|4
|CFR Cluj
|4
|31*
|5
|FC Argeș
|4
|30
|6
|Dinamo
|4
|28