Absența președintelui României, Nicușor Dan, de la Arena Națională, pentru un ultimul omagiu adus lui Mircea Lucescu, a fost intens discutată, în contextul în care mai mulți oameni politici au fost prezenți

Dan nu a mers nici la înmormântarea marelui antrenor, președintele fiind surprins în ziua respectivă la Cornu, într-o vizită neoficială.

Nicușor Dan: „ M-a impresionat faptul că toți au fost decenți, au mers cu familiile”

Acum, Nicușor Dan a explicat situația:

„Am fost impresionat de armonia pe care acest eveniment nefericit a stârnit-o în lumea fotbalului.

Am văzut oameni pe care i-am urmărit de multe ori. Am pasiunea asta de a urmări zona sportivă, mai mult comentarii, reacțiile după meciuri. N-am televizor acasă din cauza copiilor, ca să nu se uite. Au voie când și când la niște filme pe calculator, atât. Medicii spun că dăunează și e bine să ne uităm la ce spun specialiștii. Fetița se uită cam 2 ore pe săptămână, băiețelul aproape deloc.

(n.r. revenind la omagiile aduse lui Lucescu) Cred că a fost un moment emoționant, toate acele zile în care sicriul a fost la Arena Națională, și eu n-am vrut să duc [evenimentul] într-o zonă politică, prin eventuala prezență a mea.

Faptul că toți au fost extraordinar de decenți, au mers cu familia, e un lucru bun pentru România. Când se întâmplă și lucruri bune, trebuie să le salutăm", a spus Nicușor Dan pentru Europa FM.

Nicușor Dan, imediat după decesul lui Mircea Lucescu: „Ne lasă drept moștenire mult mai mult decât excelența sportivă”

Președintele României reacționase pe 7 aprilie, după drama care a lovit fotbalul românesc.

„Decesul lui Mircea Lucescu este o veste care întristează profund România. Una dintre cele mai respectate și longevive figuri din istoria fotbalului românesc și european, Mircea Lucescu ne lasă drept moștenire mult mai mult decât excelența sportivă cu care va rămâne mereu asociat numele său .

Ne lasă exemplul unei vieți dedicate pasiunii pentru fotbal și al puterii de a merge mai departe, în ciuda dificultăților, pentru atingerea performanței.

Timp de peste șase decenii, ca jucător al echipei naționale și al cluburilor de tradiție, iar mai apoi ca antrenor de elită, acesta a excelat la cel mai înalt nivel.

Cu tenacitate și inteligență tactică remarcabile, a obținut trofee importante și a format echipe, dar mai ales caractere.

Mircea Lucescu a contribuit decisiv la afirmarea fotbalului românesc, a inspirat generații de jucători și a fost un adevărat ambasador al României pe marile stadioane ale lumii.

Transmit condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care l-au admirat.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, se arăta în omagiul adus de Nicușor Dan, conform presidency.ro.

FOTO Mircea Lucescu a fost înmormântat cu onoruri militare, pe 10 aprilie

