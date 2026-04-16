Explicațiile președintelui României De ce a lipsit Nicușor Dan de la omagiile aduse lui Mircea Lucescu: „N-am vrut să duc evenimentul în zona asta” +14 foto
alt-text Publicat: 16.04.2026, ora 19:50
alt-text Actualizat: 16.04.2026, ora 20:15
  • Absența președintelui României, Nicușor Dan, de la Arena Națională, pentru un ultimul omagiu adus lui Mircea Lucescu, a fost intens discutată, în contextul în care mai mulți oameni politici au fost prezenți

Dan nu a mers nici la înmormântarea marelui antrenor, președintele fiind surprins în ziua respectivă la Cornu, într-o vizită neoficială.

„V-ați gândit la demisie?” Cum a răspuns Burleanu după ce România a ratat din nou Mondialul: „Îmi permiteți această comparație?”
Nicușor Dan: „M-a impresionat faptul că toți au fost decenți, au mers cu familiile”

Acum, Nicușor Dan a explicat situația:

„Am fost impresionat de armonia pe care acest eveniment nefericit a stârnit-o în lumea fotbalului.

Am văzut oameni pe care i-am urmărit de multe ori. Am pasiunea asta de a urmări zona sportivă, mai mult comentarii, reacțiile după meciuri. N-am televizor acasă din cauza copiilor, ca să nu se uite. Au voie când și când la niște filme pe calculator, atât. Medicii spun că dăunează și e bine să ne uităm la ce spun specialiștii. Fetița se uită cam 2 ore pe săptămână, băiețelul aproape deloc.

(n.r. revenind la omagiile aduse lui Lucescu) Cred că a fost un moment emoționant, toate acele zile în care sicriul a fost la Arena Națională, și eu n-am vrut să duc [evenimentul] într-o zonă politică, prin eventuala prezență a mea.

Faptul că toți au fost extraordinar de decenți, au mers cu familia, e un lucru bun pentru România. Când se întâmplă și lucruri bune, trebuie să le salutăm", a spus Nicușor Dan pentru Europa FM.

Nicușor Dan, imediat după decesul lui Mircea Lucescu: „Ne lasă drept moștenire mult mai mult decât excelența sportivă”

Președintele României reacționase pe 7 aprilie, după drama care a lovit fotbalul românesc.

„Decesul lui Mircea Lucescu este o veste care întristează profund România. Una dintre cele mai respectate și longevive figuri din istoria fotbalului românesc și european, Mircea Lucescu ne lasă drept moștenire mult mai mult decât excelența sportivă cu care va rămâne mereu asociat numele său.

Ne lasă exemplul unei vieți dedicate pasiunii pentru fotbal și al puterii de a merge mai departe, în ciuda dificultăților, pentru atingerea performanței.

Timp de peste șase decenii, ca jucător al echipei naționale și al cluburilor de tradiție, iar mai apoi ca antrenor de elită, acesta a excelat la cel mai înalt nivel.

Cu tenacitate și inteligență tactică remarcabile, a obținut trofee importante și a format echipe, dar mai ales caractere.

Mircea Lucescu a contribuit decisiv la afirmarea fotbalului românesc, a inspirat generații de jucători și a fost un adevărat ambasador al României pe marile stadioane ale lumii.

Transmit condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care l-au admirat.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, se arăta în omagiul adus de Nicușor Dan, conform presidency.ro.

FOTO Mircea Lucescu a fost înmormântat cu onoruri militare, pe 10 aprilie

Semifinalele Europa League Radu a luat 6 goluri de la Freiburg și Celta a fost eliminată. Cum arată penultimul act
Rațiu, în semifinalele Conference League R. Marin și AEK au încercat remontada, dar spaniolii merg mai departe!  Tabloul complet
INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
Ultima ședință a lui Lucescu GOLAZO.ro a reconstituit orele dinaintea colapsului de la Mogoșoaia: „Nu dormise două nopți, n-a putut accepta așa ceva”
U Cluj și CFR, ca Milan și Inter?  Rivalele ar putea împărți același stadion din sezonul viitor » Varga: „Pe toți îi scutim, numai pe CFR nu?!”
Hermannstadt a câștigat! Decizia luată de FIFA după ce sibienii n-au primit cei 1,3 milioane de euro pentru Ianis Stoica. Ce riscă Estrela
Iraniencele au rupt tăcerea Primele declarații publice făcute de jucătoarele catalogate „trădătoare” după protestul de la Cupa Asiei
„Era opusul lui Deac” Daniel Pancu, despre plecarea vedetei aduse cu surle și trâmbițe în 2025: „Chiar nu-i vedeam utilitatea”
Clement, fratele lui Istvan

Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Frumosul și bestia

Un om important în succesul lui LUCESCU

Ce credeai, Edi?

Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Jalnica Barcelona anti-Kovacs

O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Un bărbat în picioare

Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Le grand Monsieur

Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Mircea Lucescu - numărând timpul

Il Luce s-a stins pe teren

A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Latin Mannschaft

Metoda Spalletti

Când victima devine complicele huliganilor

Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

„Emoții pe care nu credeam că le pot avea” VIDEO. Adrian Iencsi, despre  Mircea Lucescu: „Mi-a schimbat modul de a gândi” + Cum vede lupta la titlu
Oțelul neagă boicotul Promisiunea făcută jucătorilor + apel către suporteri
Decizie de neînțeles Burleanu a uimit întreaga sală când a anunțat obiectivul lui Hagi la națională: „Pregătim altceva”
Termo ALERT | Primăvara se numără avariile și șantierele din sistemul de termoficare din București. 1.800 de blocuri au și azi probleme cu apa caldă
