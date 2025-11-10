„Nu vreau să ajung ca Ganea” Conform lui Mihai Rotaru, Rădoi s-a retras de teama unui episod violent pe bancă

Mihai Rotaru (52 de ani), patronul celor de la Universitatea Craiova, a explicat motivul pentru care Mirel Rădoi (44 de ani) a părăsit echipa.

Conducerea clubului Universitatea Craiova a anunțat, astăzi, în timpul unei conferințe de presă, demisia lui Mirel Rădoi din funcția de antrenor principal.

„Nu vreau să ajung ca Ganea”. Rotaru susține că Rădoi s-a retras de teama unui episod violent pe bancă

Mihai Rotaru a dezvăluit discuția pe care a purtat-o, duminică seara, cu Mirel Rădoi.

„Sunt convins că Mirel Rădoi regretă că pleacă. Dar mi-a spus: «Sunt epuizat emoțional, n-are sens». Aseară discutam, l-am întrebat de ce pleacă.

A dat exemplul Ganea și a zis: «Decât să fac rău echipei, mai bine plec». Acesta a fost, sigur, nu motivul principal fără discuție.

Nu discutăm asta, dar mi-a adus în discuție inclusiv acest aspect. Nu este în regulă ceea ce se întâmplă...

A fost o presiune din toate punctele de vedere. Și a zis: «Cred că este mai bine pentru echipă ca eu să plec».

Și, ca dovadă că, totuși, chiar aseară, când am avut un meci pe care l-am pierdut, și la Metaloglobus nu poate să acuze cineva jucătorii că nu au vrut, că nu și-au dorit”.

Mihai Rotaru: „Este foarte greu pentru mine”

Odată cu plecarea fostului selecționer al naționalei de tineret, Universitatea Craiova trebuie să caute un înlocuitor.

„Este foarte greu pentru mine, ca președinte de club, să stau să schimb antrenorii. Pentru că trebuie să găsești alte relații. Să construiești alte proceduri”, a explicat patronul oltenilor.

1.77 puncte per meci este media obținută de Mirel Rădoi la Universitatea Craiova

Mirel Rădoi nu a strâns 50 de meciuri în niciun mandat de antrenor.

