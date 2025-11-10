Acord pentru un calendar mai relaxat Întâlnire, la Rabat, între FIFA și peste 30 de sindicate ale fotbaliștilor + Continuă „războiul” cu FIFPro

FIFA este aproape de a implementa un acord pentru un program competițional mai relaxat pentru fotbaliști.

FIFPro, cel mai mare sindicat al fotbaliștilor, se află în conflict cu forul mondial.

FIFA s-a întâlnit la Rabat, în Maroc, cu peste 30 de sindicate ale fotbaliștilor din întreaga lume pentru a discuta și a ajunge la un acord de colaborare.

FIFA dorește să implementeze definitiv o serie de reglementări pentru a rezolva problema calendarului supraîncărcat al fotbaliștilor.

În primă fază, părțile s-au pus de acord cu oficializarea Forumului Consultativ al Jucătorilor Profesioniști al FIFA , un grup creat pentru a promova interesele colective ale jucătorilor profesioniști din întreaga lume

Fotbaliștii vor beneficia de minim 72 de ore de odihnă între meciuri și vor avea minimum 21 de zile libere între cele două sezoane. De asemenea, vor beneficia de o zi de odihnă pe săptămână.

Se va ține cont de deplasările lungi, dar și de condițiile meteo pentru ca aceștia să poată da randament.

Forul mondial va gestiona un fond de peste 20 de milioane de euro, pentru perioada 2026-2029. Suma va fi destinată jucătorilor care vor suferi restanțe salariale din cauza problemelor financiare ale cluburilor la care sunt legitimați.

Reprezentanții jucătorilor vor fi incluși în comitetele FIFA pentru a-i reprezenta pe fotbaliști în consultările cu forul mondial.

Asociațiile care îi reprezintă pe jucători vor primi sprijin din partea forului mondial. Scopul urmărit este dezvoltarea activității sindicatelor conform jurisdicțiilor naționale.

Va fi înființat un grup de lucru format din FIFA și sindicatele jucătorilor pentru a aborda aspectele juridice prin întâlniri regulate și dialog continuu, despre litigii și regulamentul FIFA.

De asemenea, organismul condus de Gianni Infantino dorește să rezolve problemele legate de statutul și transferul jucătorilor, soluționarea litigiilor și să ofere standarde minime pentru contractele jucătorilor.

Fotbalul feminin, o țintă de dezvoltare pentru FIFA

Fotbalul feminin se află într-o plină expansiune și FIFA și-a îndreptat mai mult atenția către sportive.

FIFA va acorda o mai mare atenție programelor de formare și dezvoltare pentru tinerele jucătoare și va sprijini dezvoltarea fotbalului feminin.

Popularitatea fotbalului feminin se află în creștere.

Spre exemplu, la Cupa Mondială din China, în 1991, 500.000 de spectatori au fost prezenți în cadrul turneului, potrivit statista.com.

Cifrele au crescut constant, iar în 2023, la Cupa Mondială din Noua Zeelandă și Australia au asistat aproape 2.000.000 de spectatori, conform sursei menționate.

Gianni Infantino: „Suntem mândri să ascultăm jucătorii”

Gianni Infantino, președintele FIFA, a fost prezent la întâlnirea de la Rabat și a dat asigurări că obiectivul organizației este să îmbunătățească condițiile fotbaliștilor.

„A fost o reuniune foarte importantă a Forumului Consultativ al Jucătorilor Profesioniști FIFA din Rabat, Maroc, unde am avut discuții benefice cu reprezentanți ai 30 de sindicate de jucători veniți de pe 5 continente diferite.

La FIFA, ne menținem angajamentul de a îmbunătăți în continuare condițiile de muncă ale jucătorilor din întreaga lume prin implementarea unor măsuri concrete și semnificative, în vederea îmbunătățirii fotbalului pentru viitor.

Dorim să mulțumim tuturor sindicatelor de jucători care au abordat în mod proactiv FIFA pentru a se angaja în discuții deschise.

FIFA dorește să colaboreze cu toți cei interesați cu adevărat de progres și dialog respectuos - ușa noastră este întotdeauna deschisă tuturor opiniilor care respectă aceste valori. Aceasta este o mișcare reală pentru jucători și suntem bucuroși de acest lucru.

Suntem mândri să ascultăm jucătorii, să le auzim vocile și preocupările și să lucrăm împreună ca o singură echipă sub umbrela FIFA pentru a face jocul și mai bun, mai mare și mai global ”, a scris Gianni Infantino, pe Instagram.

Cel mai mare sindicat al fotbaliștilor se află în război cu FIFA

Din cauza calendarului competițional încărcat, ce afectează forma jucătorilor, FIFPro, cel mai mare sindicat al fotbaliștilor, a intrat în conflict cu forul mondial.

FIFA a acuzat FIFPro, sindicatul global al jucătorilor, de „șantaj” și de lipsă de transparență financiară, pe măsură ce tensiunile dintre cele două organisme au escaladat.

Sergio Marchi, președintele FIFPro,a declarat pentru, The Athletic, într-un interviu exclusiv că „autocrația președintelui FIFA a fost cel mai mare obstacol” pentru sindicatul său.

