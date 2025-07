Pancu e liber de contract FRF nu i-a propus prelungirea: „Cam așa se practică la Federație” + mesaj pentru Blănuță

Daniel Pancu (47 de ani) și-a încheiat aventura de selecționer al României U21 pe 1 iulie, odată cu expirarea contractului.

Cu Daniel Pancu selecționer, România U21 a participat la EURO 2025, unde nu a reușit să obțină nici măcar un punct în grupe: 0-1 cu Italia U21, 1-2 cu Spania U21 și 1-2 cu Slovacia U21.

Daniel Pancu: „Contractul meu cu FRF s-a încheiat și nu mi s-a mai propus prelungirea”

Pancu a dezvăluit că a avut o întâlnire cu membrii comisiei FRF, însă aceștia nu i-au propus prelungirea contractului.

Cât despre viitorul său, fostul jucător a dat exemplul lui Edi Iordănescu, ex-selecționerul României, și a afirmat că nu e obligatoriu să-și găsească rapid o echipă.

Iordănescu Jr. a revenit în antrenorat la un an distanță după despărțirea de „tricolori”, din cauza unor probleme personale.

„Este adevărat că am vorbit în fața membrilor Comisiei Tehnice în urmă cu câteva zile șim, da, e adevărat că nici nu mi-am luat la revedere.

Poate că e o scăpare, dar nici cei din FRF nu au anunțat pe nicăieri oficial faptul că eu mi-am încheiat contractul cu FRF.

Însă, pentru mine e clar că de la 1 iulie nu mai am contract cu FRF și e clar că dacă nimeni nu mi-a mai transmis nimic, atunci în mod sigur oamenii din conducerea FRF se gândesc la un alt selecționer.

Cred că anunțul cu numele celui care o va conduce pe România U 21 o să fie făcut de dânșii, pe la sfârșitul lui iulie.

Dar, dacă se mai gândeau la posibilitatea să continui la U 21, totuși cred că până la această oră mă informau și pe mine, nu?

Însă cam așa se practică la FRF în legătură cu U 21. După un ciclu încheiat de un selecționer se dorește aducerea unui alt selecționer. Așa s-a întâmplat și după ciclul încheiat cu Emil Săndoi.

Eu plec cu inima împăcată că am dat tot ce am avut mai bun din mine pentru a califica România la EURO U21. Îmi pare rău că nu am luat niciun punct la turneul final, dar să știți că am avut șansele noastre.

Iar legat de ce voi face eu pe viitor, nu e obligatoriu să îmi găsesc repede o echipă, mai ales că Superliga stă să înceapă iar unele echipe sunt prin cantonamente cu antrenorii lor.

Nu uitați că și Edi Iordănescu a stat un an fără echipă după ce și-a încheiat conturile cu FRF”, a declarat Daniel Pancu, citat prosport.ro.

Daniel Pancu: „Nu sunt deloc supărat pe Blănuță”

Pancu a avut să-i transmită un mesaj și lui Vladislav Blănuță (23 de ani), cel care a fost eliminat după doar 9 minute la debutul la un turneu final, în înfrângerea cu Spania, scor 1-2.

„Nu sunt deloc supărat pe Blănuță și chiar am avut o discuție cu el. Blănuță era foarte afectat și mi-a spus că și-a dorit enorm să ne ajute. Sunt sigur că din prea mare dorință el a greșit în acea fază.

Însă, îi transmit să țină capul sus și îl asigur că nu sunt supărat pe el. I se poate întâmpla oricui.

Eu sunt sigur că în perioada următoare el își va găsi o echipă bună unde să joace. La U Cluj a jucat foarte bine și a fost selecționat de mine la Euro datorită calităților sale. El este un jucător cu multe calități și este un tip de atacant care lipsește de ani buni fotbalului românesc”, a conchis Pancu.

Rezultate România U21 la EURO 2025

Clasamentul final al Grupei A la EURO 2025 după cele 3 meciuri jucate

Loc / Echipă Puncte 1. Spania 7 2. Italia 7 3. Slovacia 3 4. România 0

