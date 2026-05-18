Ce le-a spus Rus în vestiar  Fundașul Craiovei și-a motivat colegii cu o înfrângere dureroasă + detalii despre viitorul său +53 foto
alt-text Publicat: 18.05.2026, ora 00:34

Odată cu această victorie, Universitatea Craiova a devenit campioană a României după o așteptare de 35 de ani.

U CRAIOVA - U CLUJ. Adrian Rus: „Oamenii de aici au crezut în mine”

Stoperul Craiovei a vorbit despre titlul câștigat, chiar de pe gazonul stadionului „Ion Oblemenco”:

„E cel mai frumos sentiment, este incredibil. Nu am superstiții, dar îmi place să-mi fie familia alături, pentru că m-au susținut în fiecare moment și mă bucur că am putut să-i aduc și pe părinți aici. Sunt aici și soția cu fetița, chiar sunt foarte fericit.

Nu mă gândeam că vom câștiga așa, dar înainte de meci le-am spus în vestiar colegilor să ne amintim de meciul tur, cum ne-am simțit în acea săptămână pentru că a fost o înfrângere dureroasă. Am vorbit atunci că așteptăm meciul retur, că vom câștiga, dar nu că o vom face chiar așa.

Eu am venit destul de târziu la Craiova. Mi-am calculat bine toate ofertele și cred că a fost cea mai bună, nu financiar, dar am simțit că oamenii de aici au crezut în mine. Mă bucur că am putut să le ofer tot ce-i mai bun.

Suntem în discuții [pentru prelungire]. Sezonul nu s-a terminat, mai este un meci. Suntem în discuții și, dacă ne vom înțelege, voi rămâne aici. Sunt șanse foarte mari să rămân aici.

Le-am spus celor din club că am vrut să termin bine sezonul, să facem istorie aici, și apoi discutăm”, a declarat Adrian Rus, la Prima Sport.

