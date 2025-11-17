Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA al FCSB, consideră că Mihai Toma (18 ani), jucătorul campioanei, este nedreptățit de selecționerul Romaniei U19, Adrian Dulcea (46 de ani).

Mihai Toma a fost folosit ca titular de Adrian Dulcea, atât în victoria „tricolorilor” cu Armenia (4-1), unde a și marcat, dar și în remiza cu Finlanda (1-1).

În ambele partide, jucătorul celor de la FCSB a fost schimbat în jurul minutului 65, lucru care l-a scos din sărite pe Mihai Stoica.

Mihai Stoica: „De când a fost schimbat Toma s-a ales praful”

Oficialul campioanei s-a arătat iritat de deciziile lui Adrian Dulcea

„Singurul rezultat care a fost mai acătării a fost 1-1 cu Finlanda, la U19, în turneul de calificare. Am văzut meciul cu Andorra la U19, am remarcat evoluție lui Toma alături de evoluțiile altor jucători.

Dar mă refer la Toma că e jucătorul nostru. A deschis scorul în meciul cu Andorra, a jucat foarte bine și cu Finlanda până când a fost schimbat.

Și de când a fost schimbat, de la 1-0 am fost egalați și s-a ales praful.

Dulcea l-a schimbat pe Toma, nu știu de ce, poate că Toma s-a cerut afară. Nu prea cred, dar așa o fi și de la 1-0 s-a făcut 1-1 și acum suntem în pericol că dacă ne bate Islanda pierdem calificarea.

Dar echipa aia a jucat ceva contra Finlandei, a făcut 1-1 împotriva unei echipe foarte bune. Din păcate, U21 nu a făcut un meci foarte bun contra Finlandei, care ne-a bătut de ne-a sunat apa în cap”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

Mihai Stoica îl acuză pe Adrian Dulcea: „Antrenorul este cu ceva sânge violet”

Mihai Stoica l-a acuzat ulterior pe Adrian Dulcea că l-ar favoriza pe Yanis Pîrvu (18 ani), fotbalistul celor de la FC Argeș, căruia i-ar fi dat și banderola de căpitan, în detrimentul lui Toma.

„Toma este un jucător care evoluează un pic forțat extremă stânga la echipa națională U19. I s-a luat banderola, nu știu de ce, dar i s-a luat. Măcar i-a rămas tricoul cu numărul 10.

I s-a dat banderola lui Yanis Pârvu, poate și pentru că antrenorul este cu ceva sânge violet pentru că Pârvu joacă la FC Argeș, iar Dulcea antrenorul este și el tot de pe acolo.

Poate sunt și alte motive, Toma a fost trei ani căpitanul naționalei, acum nu mai este”, a concluzionat Mihai Stoica pentru sursa citată.

România, pe primul loc în grupa de calificare

După primele două meciuri din grupa preliminară de calificare la EURO 2026 U19, România ocupă primul loc, cu 4 puncte la egalitate cu Finlanda.

„Tricolorii” sunt avantajați în acest moment de golaveraj, +3, în timp ce Finlanda are doar +1.

Marți, selecționata antrenată de Adrian Dulcea va întâlni selecționata similară a Islandei, cu începere de la ora 16:30, în ultima partidă a grupei.

Loc Echipă Meciuri Puncte 1. România 2 4 2. Finlanda 2 4 3. Islanda 2 3 4. Andorra 2 0

Primele două clasate se califică în următorul tur al preliminariilor.

Lotul selecționat de Adrian Dulcea pentru Turneul de Calificare la UEFA EURO U19 2026

Portari: Bogdan Ungureanu (Sepsi OSK), Alexandru Maxim (FC Voluntari), Mihai Răcășan (CSM Slatina);

Fundași: Florin Gașpăr (CSM Reșița), Ștefan Senciuc (ASA Tg. Mureș), Andrei Racu (Padova / Italia), Eduard Cotor (SV Meppen / Germania), Rareș Fotin (Andorra / Spania), Davide Moisa (Hellas Verona / Italia), Alin Techereș (Sepsi OSK);

Mijlocași: Robert Necșulescu (FCSB), Mihai Toma (FCSB), Troy Tomșa (Sassuolo / Italia), Efraim Bodo (FK Csikszereda), Robert Petculescu (FC Voluntari), Yanis Pîrvu (CFC Argeș), Andrei Toroc (Bologna / Italia), Raul Vereș (Las Rozas / Spania);

Atacanți: Ștefan Chirilă (FC Cincinnati / SUA), Alexandru Stoian (FCSB), Raul Stanciu (CS Tunari).

