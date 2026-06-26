Încă o plecare de la FCSB Mihai Stoica a anunțat despărțirea de un jucător din defensivă. Unde a fost trimis +50 foto
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Superliga

Încă o plecare de la FCSB Mihai Stoica a anunțat despărțirea de un jucător din defensivă. Unde a fost trimis

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 26.06.2026, ora 00:08
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a plecarea lui Alexandru Pantea (22 de ani) de la echipă.
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După ce FCSB s-a despărțit de mai mulți jucători în această vară, cel mai important nume fiind căpitanul Darius Olaru, plecat la Union Saint Gilloise, oficialul roș-albaștrilor a mai anunțat o plecare.

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Mihai Stoica: „Pantea a plecat împrumut”

Mihai Stoica a precizat că Alexandru Pantea, fundașul dreapta de la FCSB, a fost trimis sub formă de împrumut în Grecia.

Pantea a plecat împrumut. A plecat în Grecia. (n.r. Cu opțiune de cumpărare ulterioară?) Da”, a precizat Stoica.

Oficialul clubului a evitat însă să numească noua echipă a jucătorului.

„Nu, că trebuie să facă vizita medicală. Pentru ce? După aia să ajungem într-o situație cum a fost cu Anderson Ceara”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

700.000 de euro
este cota de piață a lui Alexandru Pantea, conform Transfermarkt

Crescut de academia celor de la FCSB, Alexandru Pantea a mai jucat la Hermannstadt, sub formă de împrumut, în sezonul 2021/2022.

În tricoul sibienilor a jucat 30 de meciuri, în care a reușit 2 pase decisive.

În schimb, pentru FCSB, Pantea a bifat nu mai puțin de 104 prezențe și și-a trecut în cont 6 pase de gol.

Mihai Stoica a vorbit și despre situația lui Mihai Lixandru, fotbalist care este dorit în MLS.

„Știe și agentul lui cam ce preț solicităm. Lixandru merge cu echipa. Dacă există o echipă care să plătească suma pe care o solicităm, va pleca.

Dacă vrea și el, bineînțeles. Dacă nu, pentru mine, va rămâne un jucător important”, a încheiat Mihai Stoica.

900.000 de euro
este cota de piață a lui Mihai Lixandru, conform Transfermarkt

Lixandru este crescut de FCSB și a mai evoluat de-a lungul carierei, sub formă de împrumut, la Viitorul Tg. Jiu, Gaz Metan și Mioveni.

FOTO: Dinamo - FCSB 1-2, în finala barajului pentru Conference League

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