FCSB - Rapid 2-1. Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație de la FCSB, îi ia apărarea lui Daniel Bîrligea (27 de ani), după ieșirea nervoasă din momentul schimbării.

Oficialul campioanei a avut și o reacție iresponsabilă, susținând că nu e deranjat dacă jucătorii săi se iau la bătaie la antrenamente.

Întrebat despre o posibilă sancțiune în cazul lui Bîrligea, MM Stoica a răspuns ironic: „Nu am văzut ce a făcut, am auzit că ar fi înjurat. Asta este. Îl voi pedepsi «groaznic » . Nu va avea voie să stea în avion în față. Va sta numai în spate ”.

Mihai Stoica îi ia apărarea lui Daniel Bîrligea: „ Așa-s bărbații”

Oficialul campioanei a avut apoi o reacție iresponsabilă în direct la TV în care a spus că este de acord cu violența între jucătorii săi.

„Vreau să văd până și bătaie între jucători la un antrenament. Nu am nicio fel de problemă.

Eu, odată când am văzut că se luau la bătaie doi, am zis, «Lăsați-i!». Pentru că așa-s bărbații. Ce să facă? Să se certe? Să se arate cu degetul? Să spună… Să te spun patronului că m-ai înjurat?

Așa e când sunt mulți bărbați. E testosteron. Este scandal”, a continuat Mihai Stoica.

FOTO. Daniel Bîrligea, un car de nervi la FCSB - Rapid 2-1

Atacantul revenit după o accidentare a fost înlocuit în minutul 66 al derby-ului cu Rapid. Nu a primit deloc bine vestea înlocuirii și a gesticulat și vociferat vehement spre banca tehnică.

Mihai Lixandru și Juri Cisotti au intervenit pentru a-l calma, însă atacantul a continuat să arunce cuvinte grele în timp ce părăsea terenul pe partea opusă băncilor de rezerve.

În cele din urmă, continuând să critice decizia antrenorului, a ieșit din teren pe la peluza fanilor „roș-albaștrii”.

„Tricolorul” a salutat galeria și a continuat, la fel de nervos, drumul spre bancă. Și acolo s-a contrat cu cei din staff-ul lui Charalambous.

VIDEO. Supergolul marcat de Darius Olaru în FCSB - Rapid 2-1

