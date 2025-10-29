FRF reacționează Forul condus de Burleanu spune că nu a făcut nicio informare către UEFA în cazul FCSB - Steaua. Cum își argumentează poziția
  • UEFA a oferit, astăzi, un răspuns pentru GOLAZO.ro în cazul disputei pentru palmares FCSB vs Steaua și a lăsat să se înțeleagă că FRF ar fi trimis informări oficiale.
  • Întrebată de GOLAZO.ro dacă poate confirma poziția forului de la Nyon, FRF susține că n-a făcut niciun fel de informare pe acest subiect. 
  • Federația susține că nu avea rost să facă vreo informare „din moment ce decizia instanței nu produce niciun efect privind dreptul de participare în Liga 1 și Europa”.

„Ca parte a proiectului licențierii cluburilor, fiecare federație trebuie să informeze UEFA despre deciziile justiției care afectează entitatea legală a cluburilor”, e o parte din răspunsul pe care UEFA l-a oferit în cursul zilei de astăzi către GOLAZO.ro.

Redacția solicitase forului elvețian lămuriri suplimentare, după ce în urmă cu 10 zile făcuse modificări pe site și despărțise în mod clar FCSB de Steaua, prin atribuirea Cupei Campionilor Europeni clubului deținut de Ministerul Apărării Naționale.

FRF, astăzi: „N-am informat deloc UEFA pentru că nu s-a schimbat nimic privind dreptul de participare al FCSB”

„O hotărâre judecătorească definitivă ne-a fost comunicată în mod corespunzător și am reflectat-o în consecință”, a adăugat UEFA, care lăsa clar să se înțeleagă că ar fi reacționat în urma unor informări venite dinspre Federația Română de Fotbal.

GOLAZO.ro a solicitat FRF să confirme sau să infirme această supoziție, rezultată din răspunsul UEFA.

Poziția FRF e că „noi n-am făcut nicio informare pe marginea acestui subiect către UEFA”.

Întrebată de ce a considerat că nu e nevoie de a înștiința UEFA cu privire la ultima decizie a instanței, FRF are următorul argument:

„Pentru că nu s-a schimbat nimic privind dreptul de participare al echipei FCSB în campionatul intern și în cupele europene.

Decizia instanței nu produce niciun fel de efecte în acest sens, să împiedice cu ceva participarea FCSB în Liga 1 și pe plan european.

E vorba despre un proces, la nivel național, legat strict de palmares, nu privește coeficientul, cel pe baza căruia se clasifică echipele participante în cupele europene”.

FRF, în iunie, după decizia Instanței: „Nicio relevanță privind participarea”

La începutul lunii iunie, atunci când Steaua a câștigat definitiv procesul cu FCSB privind palmaresul, în urma unei hotărâri a Înaltei Curți de Casație și Justiție, GOLAZO.ro a solicitat un punct de vedere oficial din partea FRF.

Exact ca și în răspunsul oferit astăzi redacției, atunci, Federația, prin vocea juristului ei, Adrian Stângaciu, a explicat că nu există nici o consecință pentru FCSB la nivel de participare.

„Legat de implicații pentru participarea FCSB în competiții, interne sau internaționale, consider că acest litigiu nu are nici o relevanță și implicit nu va afecta dreptul de participare”, a susținut juristul FRF.

