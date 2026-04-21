Gaziantep îl așteaptă pe Rădoi Anunț oficial al clubului din Turcia despre negocierile cu antrenorul român

- Gaziantep a transmis, în mod oficial, că a ajuns la o înțelegere cu Mirel Rădoi, urmând ca mutarea să fie finalizată după ce tehnicianul va ajunge în Turcia.
Rădoi s-a despărțit de FCSB marți, după doar 5 partide pe banca echipei, iar negocierile dintre antrenor și clubul turc par să fi decurs destul de rapid.
Gaziantep a confirmat acordul cu Mirel Rădoi
Clubul turc a încheiat colaborarea cu Burak Yilmaz în urmă cu o săptămână, iar acum a transmis că-l așteaptă pe Rădoi pentru a finaliza înțelegerea.
„Clubul nostru a ajuns la un acord preliminar cu Mirel Rădoi, fost selecționer al echipei naționale a României, pentru postul de antrenor principal.
Mirel Rădoi și staff-ul său au fost invitați în orașul nostru pentru a finaliza negocierile avansate cu conducerea clubului.
Aducem acest lucru, cu respect, în atenția publicului”, a scris Gaziantep, pe platforma X.
Gaziantep este clubul la care evoluează trei internaționali români: Deian Sorescu, Denis Drăguș și Alexandru Maxim.
Rădoi va părăsi țara în această seară, alături de staff-ul tehnic, care l-a însoțit și la FCSB.
Cine formează echipa din spatele tehnicianului:
- Mihai Ianovschi și Ionuț Stancu - antrenori secunzi
- Robert Tufiși - antrenor de portari
- Horațiu Baciu - preparator fizic
- Denis Rădoi - analist