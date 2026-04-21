Gaziantep îl așteaptă pe Rădoi Anunț oficial al clubului din Turcia despre negocierile cu antrenorul român

Gaziantep a transmis, în mod oficial, că a ajuns la o înțelegere cu Mirel Rădoi, urmând ca mutarea să fie finalizată după ce tehnicianul va ajunge în Turcia.

Rădoi s-a despărțit de FCSB marți, după doar 5 partide pe banca echipei, iar negocierile dintre antrenor și clubul turc par să fi decurs destul de rapid.

Gaziantep a confirmat acordul cu Mirel Rădoi

Clubul turc a încheiat colaborarea cu Burak Yilmaz în urmă cu o săptămână, iar acum a transmis că-l așteaptă pe Rădoi pentru a finaliza înțelegerea.

„Clubul nostru a ajuns la un acord preliminar cu Mirel Rădoi, fost selecționer al echipei naționale a României, pentru postul de antrenor principal.

Mirel Rădoi și staff-ul său au fost invitați în orașul nostru pentru a finaliza negocierile avansate cu conducerea clubului.

Aducem acest lucru, cu respect, în atenția publicului”, a scris Gaziantep, pe platforma X.

🔴⚫️ BİLGİLENDİRME | Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Romanya Milli Takımı’nın geçmiş dönem teknik direktörlerinden Mirel Radoi ile prensip anlaşmasına varmıştır.



Sayın Mirel Radoi ve ekibi, yönetimimizle ileri görüşmeleri tamamlamak üzere şehrimize… pic.twitter.com/UO15CfpEVk — Gaziantep FK (@GaziantepFK) April 21, 2026

Gaziantep este clubul la care evoluează trei internaționali români: Deian Sorescu, Denis Drăguș și Alexandru Maxim.

Rădoi va părăsi țara în această seară, alături de staff-ul tehnic, care l-a însoțit și la FCSB.

Cine formează echipa din spatele tehnicianului:

Mihai Ianovschi și Ionuț Stancu - antrenori secunzi

Robert Tufiși - antrenor de portari

Horațiu Baciu - preparator fizic

Denis Rădoi - analist

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport