Farsa făcută lui MM Stoica, pe radarul poliției Apelul făcut de forțele de ordine: „Opriți-vă , apar situații periculoase”

Un nou trend de pe platforma TikTok le dă bătăi de cap autorităților.

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a fost și el una dintre victimele farsei.

Cea mai nouă farsă de pe Tik Tok a intrat pe radarul poliției, după ce a generat mai multe apeluri de urgență din partea celor care n-au știut că e vorba de o glumă.

Farsa făcută lui Mihai Stoica, pe radarul poliției

În ultimele săptămâni, pe TikTok a apărut un nou trend viral. Copiii folosesc inteligența artificială pentru a produce fotografii cu oameni ai străzii în propriile case, pentru a-și speria apropiații.

Printre cei care au picat în această capcană se numără și MM Stoica, președintele CA de la FCSB. Acesta a primit mai multe fotografii de la fata sa cu un om al străzii despre care îi spunea că ar fi prietenul său de la Galați.

„Pare foarte real. Fata mea mi-a trimis poze și a zis: «A venit unul, Gelu din Galați, spune că vă știți de când erați mici». Când am văzut îmi venea să-i spun: «Ești inconștientă?» Am sunat-o și n-a răspuns.

M-am urcat în mașină să plec spre ea, în tricou, pe ploaie. Apoi mi-a spus că m-a păcălit. Când m-am uitat mai atent după, mi-am dat seama că nu era real”, a povestit MM Stoica la Fanatik.

Anunțul poliției: „ Opriți-vă , apar situații periculoase”

Farsa a devenit virală la nivel global, iar mulți dintre cei păcăliți au alertat serviciile de urgență.

Autoritățile din Statele Unite au fost nevoite să facă un apel către tineri să se oprească.

„Această farsă dezumanizează persoanele fără adăpost, îi panichează pe cei care le pică în plasă și risipește resursele poliției.

Polițiștii care sunt chemați să intervină nu știu că este o farsă și tratează apelul ca pe un caz real în desfășurare, creând astfel o situație potențial periculoasă ”, a transmis departamentul de poliție din Salem, Massachusetts, conform theverge.com.

