Tratament preferențial la Wimbledon? Serena Williams primește timp suplimentar pentru recuperare » Organizatorii i-au mutat meciul de dublu

Serena Williams (44 de ani) a primit timp suplimentar din partea organizatorilor de la Wimbledon pentru a încerca să se refacă după problemele apărute la genunchiul drept.

Americanca speră astfel să poată juca la dublu alături de sora ei, Venus Williams (46 de ani).

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Fosta mare campioană americană a revenit la Wimbledon după patru ani de pauză, însă parcursul ei la simplu s-a încheiat încă din primul tur.

Serena a pierdut în fața australiencei Maya Joint, 20 de ani, scor 3-6, 7-6(6), 3-6.

Serena Williams primește timp suplimentar pentru recuperare

În timpul partidei, americanca a acuzat probleme la genunchiul drept, accidentare care a pus sub semnul întrebării prezența ei la dublu.

Serena și Venus Williams au primit un wild card pentru proba de dublu, unde urmează să joace în primul tur împotriva perechii Camila Osorio / Solana Sierra.

Meciul fusese programat, inițial, sâmbătă, dar a fost mutat pentru duminică. Decizia organizatorilor a atras atenția, pentru că primele meciuri din turul inaugural al probei de dublu feminin erau programate, în mod normal, joi și vineri, conform mundodeportivo.com.

Îi acordăm tot timpul posibil. Serena este încă pe tablou și, evident, sperăm să poată juca dacă este în stare. Nu am fi făcut asta dacă am fi avut senzația că pune în pericol desfășurarea restului turneului. Există circumstanțe speciale, precum vremea, accidentările sau jucătoarele înscrise în mai multe probe. Jamie Baker

Serena și Venus Williams formează una dintre cele mai titrate perechi din istoria tenisului.

Cele două au câștigat împreună 14 titluri de Grand Slam la dublu și trei medalii olimpice de aur, iar la Wimbledon s-au impus de șase ori, între 2000 și 2016.

La simplu, Serena are șapte titluri la Wimbledon și 23 de trofee de Grand Slam, record în Era Open. Revenirea ei la All England Club a atras un interes uriaș, chiar dacă traseul ei s-a încheiat rapid.

„Am simțit că mi-am forțat genunchiul spre finalul primului set, dar voi face tot ce pot pentru a fi pregătită pentru dublu cu Venus”, a scris Serena Williams, pe Instagram.

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