Ce se întâmplă cu Tănase  Mihai Stoica, anunț despre viitorul „decarului” la FCSB + ultimele detalii despre transferuri +34 foto
Florin Tănase
Ce se întâmplă cu Tănase Mihai Stoica, anunț despre viitorul „decarului” la FCSB + ultimele detalii despre transferuri

alt-text Publicat: 26.04.2026, ora 20:13
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, a vorbit despre Florin Tănase (31 de ani), unul dintre liderii vestiarului, și despre viitorul său la campioană.

Conducătorul grupării bucureștene a vorbit și despre transferurile care vor urma la FCSB în vară.

Mihai Stoica, despre viitorul lui Tănase la FCSB: „Gigi îi va face o ofertă”

Președintele CA de la FCSB a anunțat că Gigi Becali este gata să îi propună prelungirea contractului lui Tănase. Acesta s-a arătat încrezător că „decarul” va rămâne la echipă și în sezonul viitor.

„Tănase e la final de contract, dar Gigi îi va face ofertă sigur. Cred că se vor înțelege. Are două meciuri în 2026 fenomenale. La Galați, când am bătut 4-1, și la Ovidiu, când am bătut 3-2 acum.

Tănase cred că rămâne. Olaru, Tănase și Cisotti… nu văd echipa asta fără ei. Pot juca orice, de la mijlocași centrali la atacanți laterali, până la atacanți”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

2 milioane de euro
este cota lui Florin Tănase, conform Transfermarkt

Ce urmează în vară la FCSB: „Plec în Europa după jucători”

Conducătorul campioanei a anunțat și strategia de transferuri pentru următorul sezon și a spus că va merge personal să negocieze cu jucătorii.

„Se lucrează intens la transferuri. O să plec în Europa după jucători. Vreau să văd niște meciuri și să discut.

Cred că pot să fiu mai convingător unu la unu, când mă întâlnesc cu un jucător să explic cam cum stau lucrurile la noi. Am două ținte în țara în care mă duc.

Am avut discuții cu agentul fundașului central olandez de la Famalicao (n.r. – Justin de Haas). Omul vrea campionat din primele cinci sau foarte, foarte mulți bani. Nu putem să venim cu sumele astea. Am fost să îl văd, este extraordinar de bun, dar nu se poate lua!”, a mai spus Mihai Stoica.

MM Stoica a vorbit și despre Mihai Popescu, fundașul căruia Gigi Becali a anunțat că îi va prelungi contractul, deși anterior declarase că nu îl mai dorește la echipă.

„Am văzut ce a zis Gigi. M-aș bucura să îi prelungească contractul. E foarte bine Mihai. Fără discuție. Cum a putut să treacă peste perioada aia… Am mai văzut la Tănase asta, dar Mihai Popescu parcă e mai bun decât înainte de accidentare.

Cred că acum e și mai calculat, că înainte risca, mai făcea, mai plonja, mai scotea o minge din vinclu, la meciul cu CFR.

Acum parcă e mai așezat. E un jucător important în vestiar, e un băiat foarte bun. N-am vorbit cu Gigi despre asta, dar am văzut declarația lui, chiar am am salutat-o cu entuziasm”, a conchis Mihai Stoica.

Avem un Dawa care e mult mai bun decât ce era înainte. Chiar și un Mihai Popescu mai bun decât înainte de accidentare. O să-i prelungesc contractul. Gigi Becali, după victoria cu Petrolul

