„Care sunt motivele?" Cristi Balaj a analizat faza controversată din derby-ul CFR- U Cluj: „Ar fi fost automat roșu!"
alt-text Publicat: 26.04.2026, ora 19:02
  • CFR CLUJ - U CLUJ 1-0. Cristi Balaj (54 de ani), fost președinte al formației din Gruia și fost arbitru FIFA, a analizat faza controversată din derby-ul Ardealului.

În minutul 77, arbitrul Szabolcs Kovacs a vrut să-i arate al doilea cartonaș galben lui Karlo Muhar, după o intervenție asupra lui Nistor, însă s-a răzgândit în ultimul moment.

CFR CLUJ - U CLUJ 1-0. Cristi Balaj: „Trebuia acordat cartonașul galben la faza lui Muhar, iar acolo ar fi fost automat roșu

După ce la finele partidei din Gruia, jucătorii „șepcilor roșii” au acuzat arbitrajul, Cristi Balaj susține și el că Muhar ar fi trebuit eliminat.

„Szabolcs Kovacs nu are foarte multe derby-uri la activ, iar acest lucru s-a văzut. Trebuia să nu rateze un avertisment la Gheorghiță, la o intrarea supra lui Camora, când i-a spart capul. Atunci nu a dat, a ratat acel cartonaș galben.

Apoi vine lovitura de pedeapsă corect acordată, jucătorul de la U își mărește suprafața corpului când își lasă cotul în spate. A avut o poziție excelentă aici arbitrul.

A mai fost o cădere a lui Coubiș, care nu trebuia sancționată. A fost un duel cu Muhar, iar căderea a fost exagerată, se lasă jocul să continue acolo. Câțiva jucători au cerut penalty, dar opinia a fost majoritară că nu e lovitură de pedeapsă.

A fost acea situație cu Muhar, care avea deja cartonașul galben acordat. La acea situație, când a venit prin alunecare cu talpa sus de la distanță… Doar șansa a făcut ca Muhar să-și retragă piciorul.

A existat totuși un contact la nivelul ghetei, talpa lui Muhar a întâlnit piciorul adversarului. Pe lângă lovitură liberă directă, trebuia acordat și al doilea cartonaș galben, al doilea avertisment.

Primele două cartonașe acordate jucătorilor de la U Cluj s-au produs după două situații care au fost mai puțin clare. Are acoperire regulamentară, probabil că un arbitru cu o experiență mai mare ar fi abordat diferit acele momente. Nu avem cum să nu ne raportăm la cartonașele galbene acordate în aceeași partidă la echipa adversă.

Dacă păstrezi o oarecare linie în sancțiunile acordate, trebuia acordat cartonașul galben la faza lui Muhar, iar acolo ar fi fost automat roșu”, a spus Balaj, citat de fanatik.ro.

Cristi Balaj: „Nu știu care sunt motivele pentru care s-a răzgândit”

Fostul arbitru a vorbit și despre gestul lui Kovacs, care inițial a dus mâna la buzunar, dar s-a răzgândit:

„Din ceea ce am observat, arbitrul a simțit acest lucru, fapt pentru care a dus mâna la buzunar. Care sunt motivele pentru care s-a răzgândit? A simțit foarte bine că trebuie sancționat Muhar.

Nu știu care sunt motivele, sunt niște speculații, lumea spune că decizia a venit din cască. E un cerc închis, nu cunosc acest lucru. Nimeni nu are cum să știe ce s-a discutat în cască, acest lucru îl știe doar arbitrul din teren”.

CFR Cluj s-a impus prin golul marcat de Andrei Cordea, din penalty, în minutul 70.

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Cluj639
2U Craiova539
3CFR Cluj637*
4Rapid532
5Dinamo531
6FC Argeș530

*beneficiază de rotunjire

