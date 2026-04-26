„Să nu încerce să-mi facă asta” MM Stoica, replică acidă pentru Pintilii: „Să nu uite ce am făcut pentru el” » De la ce a pornit totul

Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, a vorbit despre Mihai Pintilii (41 de ani), cel care a plecat de la club odată cu Elias Charalambous (45 de ani).

Pintilii ar putea prelua selecționata U20 a României, iar acesta și-ar dori să îl ia în staff și pe Alin Stoica, antrenorul secund de la FCSB.

MiM Stoica a vorbit despre acest subiect și i-a cerut lui Mihai Pintilii să nu uite ce a făcut pentru el, fiind deranjat de posibilitatea ca Alin Stoica să părăsească clubul.

Mihai Stoica, despre Mihai Pintilii: „Să nu încerce să îmi ia oamenii”

„Înţeleg că e o gândire la FRF, atenţie, n-am vorbit cu el şi poate e o informaţie falsă, ca Mihai Pintilii să fie numit selecţioner la U20.

Nu ştiu ce se întâmplă cu Adrian Iencsi, dar aşa am auzit. Discuţia a mers mai departe ca Pintilii să îl aducă secund pe Alin Stoica, ceea ce pe mine m-ar deranja foarte tare pentru că Alin Stoica este copilul acestui club.

De la Academie, la propunerea lui Pintilii, a venit la prima echipă. Şi acum nu am nicio problemă să las echipa pe mâna lui Lucian Filip şi Alin Stoica. Am mare încredere în Alin Stoica.

Era antrenorul echipei de fotbalişti născuţi în 2007 care spulberau campionatul şi au luat: campionat, cupă, supercupă. Au bătut cu 5-0, 5-1 pe Farul, pe U Craiova”, a spus Mihai Stoica la Fanatik.

6 ani a fost Mihai Pintilii antrenor secund la FCSB

Mihai Stoica: „Sper ca Pintilii să nu uite ce am făcut pentru el”

În continuarea discursului său, Mihai Stoica i-a cerut lui Pintilii să țină cont de ajutorul pe care l-a primit în trecut de la acesta.

„În acea generație erau Alexandru Maxim, David Popa, Mihai Toma, asta e generaţia: Colibăşanu, Necşulescu, Pădurariu, care a marcat ieri golul trei pentru Corvinul. I-am distrus generaţia pentru că i-am pus să joace cu cei mai în vârstă.

Ne interesa să crească, nu să câştige campionat după campionat, în formula aia distrugeau tot. Generaţia asta s-a calificat în Youth League cu Lokomotiva Zagreb.

Sper ca Pintilii să ţină cont de ceea ce am făcut pentru el şi să nu încerce să îmi ia oamenii în care am încredere” , a mai spus Mihai Stoica.

Pintilii, șanse minime să mai revină la FCSB: „A fost nemulțumit de doctori, de Neubert...”

„Sper să fie zvon. Îi doresc să fie selecţioner, îi doresc să fie şi la prima echipă. Dar să nu îmi ia mie din oameni pentru că atunci nu e ok.

Oricum Pintilii a fost nemulţumit de doctori, de Neubert a fost foarte nemulţumit. Dacă aş fi ştiut, aş fi făcut tot ce pot să nu fie atât de nemulţumit.

Unde va lucra de acum încolo probabil că lucrurile vor fi cum îşi doreşte el, nu ca semi-amatorismul de la noi”, a conchis Mihai Stoica.

