Rapid și-ar putea pierde golgheterul Două echipe din Vest ar fi cu ochii pe vedeta giuleștenilor  la derby-ul cu Dinamo
Alexandru Dobre/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Rapid și-ar putea pierde golgheterul Două echipe din Vest ar fi cu ochii pe vedeta giuleștenilor la derby-ul cu Dinamo

alt-text Publicat: 26.04.2026, ora 18:34
  • Echipe din Olanda și Belgia și-ar fi trimis scouterii la București pentru a-l urmări pe Alexandru Dobre (27 de ani), atacantul Rapidului, în derby-ul cu Dinamo.
  Dinamo - Rapid este liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 21:00.

Aflat în conflict cu Constantin Gâlcă, Dobre rămâne unul dintre cei mai exponențiali oameni ai Rapidului din acest sezon.

DINAMO - RAPID. Heerenveen și KVC Westerlo, pe urmele lui Dobre

Golgheterul giuleștenilor, cu 15 reușite, a atras atenția mai multor echipe din Europa.

Prrintre acestea s-ar număra Heerenveen (Olanda) și KVC Westerlo (Belgia), formații care ar urma să aibă scouteri pe Arena Națională la derby-ul Dinamo - Rapid pentru a urmări evoluția lui Dobre, scrie gsp.ro.

3,2 milioane de euro
este cota lui Dobre, potrivit transfermarkt.ro

În luna decembrie, o altă echipă din Olanda și-a exprimat interesul pentru un posibil transfer al atacantului. Este vorba despre Utrecht.

Rămâne de văzut dacă Gâlcă îl va folosi pe Dobre încă din primul minut al partidei cu Dinamo.

După conflictul de la finalul meciului cu FC Argeș (0-0), tehnicianul Rapidului l-a deposedat pe Alex de banderolă și l-a trecut pe banca de rezervă în duelul cu U Craiova (0-1).

În derby-ul din Bănie, Dobre a fost trimis pe teren abia în minutul 67, când l-a înlocuit pe Moruțan.

Cariera lui Alex Dobre

Alex Dobre a fost transferat de Rapid în 2024 din postura de jucător liber de contract.

Atacantul s-a impus acomodat imediat la gruparea din Giulești, formație pentru care a marcat 25 de goluri în 70 de meciuri jucate.

Dobre a început fotbalul la academia Viitorul Mihai Georgescu Cluj, înainte de a pleca la Bournemouth.

Ulterior, a fost împrumutat de mai multe ori în ligile inferioare din Anglia, la formații precum Bury, Rochdale sau Wigan.

În 2020, fotbalistul de 27 de ani a fost cumpărat de Dijon pentru un milion de euro. A jucat pentru formația franceză în Ligue 2 și Ligue 1, iar apoi a fost împrumutat la Famalicao, club care l-a transferat definitiv în 2023.

Un an mai târziu, atacantul român s-a despărțit de echipa portugheză și a semnat, ulterior, cu Rapid.

Cifrele lui Alex Dobre:

  • Dijon - 58 meciuri, 9 goluri
  • Rapid - 70 meciuri, 25 goluri
  • Famalicao - 36 meciuri, 4 goluri
  • Yeovil Town - 21 meciuri, 1 gol
  • Bury - 12 meciuri
  • Rochdale - 5 meciuri, 1 gol
  • Wigan - 1 meci

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Cluj639
2U Craiova539
3CFR Cluj637*
4Rapid532
5Dinamo531
6FC Argeș530

*beneficiază de rotunjire

