„Am fost disperat după el”  Mihai Stoica l-a dorit la FCSB pe jucătorul care a decedat recent într-un accident rutier

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a dezvăluit că în trecut l-a dorit pe Manu, fost fotbalist care a decedat recent într-un accident rutier produs în Portugalia.

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Pe numele lui Emanuel de Jesus Bonfim Evaristo, Ex-jucătorul celor de la Benfica și-a pierdut viața la vârsta de 43 de ani în zona Sobral, din țara sa natală.

Mihai Stoica, despre Manu: „Un jucător după care eu am fost disperat”

Oficialul de la FCSB a dezvăluit că l-a dorit în trecut pe Manu, dar mutarea nu s-a concretizat, în ciuda eforturilor pe care le-a depus.

„În ultima vreme, atât de mulți foști fotbaliști au dispărut. Manu, cel care a murit în accident de mașină acum în Portugalia, este un jucător după care eu am fost disperat. Deci am făcut niște eforturi…

El era împrumutat la Estrela Amadora, făcuse cu Toni Conceicao un sezon senzațional acolo. Semedo juca atunci la ei, și pe el îl remarcasem, dar Manu era extraordinar.

Eu când am văzut (n.r. că a murit), nu mi-a venit să cred”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Manu și-a început cariera la Vitoria Setubal și a debutat la seniori la Alverca. A evoluat pentru Benfica în sezonul 2006/07, unul în care a bifat și nouă minute în meciul cu Copenhaga (0-0) din grupele Ligii Campionilor.

Manu a jucat 130 de meciuri în prima ligă a Portugaliei și și-a încheiat cariera în sezonul 2018/19, scrie record.pt.

2 trofee a câștigat Manu de-a lungul carierei: Cupa Poloniei în sezoanele 2010/11 și 2011/12, cu Legia Varșovia

Cariera lui Manu în cifre

De-a lungul carierei, Manu a jucat pentru echipe din Portugalia, Italia, Grecia, Polonia, China și Cipru.

Maritimo - 60 meciuri, 5 goluri, 4 pase decisive

Legia Varșovia - 46 meciuri, 5 goluri, 8 pase decisive

Alverca - 34 meciuri, 3 goluri

CF Estrela - 31 meciuri, 7 goluri, 1 assist

Ermis Aradippou - 25 meciuri, 4 goluri

AEK Atena - 20 meciuri, 1 assist

Benfica - 17 meciuri, 3 pase decisive

Carpenedolo - 14 meciuri, 2 goluri

Vitoria Setubal - 13 meciuri

Modena - 8 meciuri, 1 gol

Beijing Guoan - 7 meciuri, 1 gol.

A mai trecut pe la Lourinhanense, Vilafranquense și Pafos.

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