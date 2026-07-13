Issouf Macalou (27 de ani), jucătorul celor de la U Cluj, a primit mesaje rasiste după ce a ratat penalty-ul care a făcut diferența în Supercupa României.

Ardelenii au pierdut un nou trofeu în fața campioanei României. Oltenii au câștigat meciul de duminică cu scorul de 1-1 (5-3 d.pen).

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La loviturile de departajare, Issouf Macalou a fost singurul care a ratat. Șutul mijlocașului african a trecut mult peste poarta lui Sava, ceea ce i-a permis Craiovei să se impună și în Supercupă.

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FOTO. Issouf Macalou, victima rasismului după ce a ratat penalty-ul cu Craiova

Ratarea lui Macalou i-a înfuriat pe fanii „șepcilor roșii”, dar unii dintre ei au întrecut limita și au recurs la jigniri rasiale și amenințări.

La scurt timp după încheierea partidei de pe „Ion Oblemenco”, fotbalistul lui U Cluj a primit pe Instagram mai multe mesaje șocante de la un fan.

Acel suporter l-a insultat pe Macalou și i-a amenințat chiar și familia: „Să îți iau *** și ție și la tot neamul tău ***”, a fost o parte din mesajul acestuia.

Mesajul jignitor primit de Macalou. Foto: captură Instagram/@issoufmcl_

Mesajul a fost ulterior șters, dar nu înainte ca Macalou să observe și să-i răspundă fanului. Acesta a încercat să găsească o scuză, spunând că mesajul ar fi fost trimis de „fratele mai mic”.

Macalou i-a răspuns fanului. Foto: captură Instagram/@issoufmcl_

Clubul a reacționat pe pagina oficială:

„Nous sommes à tes côtés, Maca! Suntem alături de tine, Maca!

FC Universitatea Cluj condamnă ferm atacurile rasiste la care a fost supus Issouf Macalou pe social media în urma partidei din Supercupa României.

Asemenea comportamente abuzive nu își au locul într-o comunitate construită pe valori care au trecut testul timpului în cei peste 100 de ani de existență a clubului nostru: Fidelitate, Onoare, Respect și Tradiție.

Rasismul, ura sau discriminarea nu au loc în fotbal, cum de altfel nu au loc niciunde altundeva în societate.

Indiferent de culoarea pielii, de origini, de rasă sau de religie, ceea ce ne unește este respectul și dragostea pentru “U”.

FC Universitatea Cluj respinge orice formă de discriminare, abuz și rasism și este alături de Issouf Macalou, care a câștigat respectul și aprecierea noastră prin muncă, sacrificiu și devotament, fiind unul dintre cei care au contribuit decisiv la performanțele istorice ale clubului din ultimul sezon”.

Issouf Macalou este unul dintre cei mai importanți jucători din lotul lui Cristiano Bergodi. În sezonul trecut, extrema ivoriană a jucat 45 de meciuri, reușind să înscrie 7 goluri și să ofere 14 pase decisive.

Desfășurarea loviturilor de departajare din Supercupa României:

Al Hamlawi (UCV) - ✅

Chipciu (UCJ) - ✅

Rus (UCV) - ✅

Macalou (UCJ) - ❌

Cicâldău (UCV) - ✅

Ștefănescu (UCJ) - ✅

Mora (UCV) - ✅

Drammeh (UCJ) - ✅

Mekvabishvili (UCV) - ✅

FOTO. Ratarea lui Macalou

În prima etapă din Liga 1, U Cluj va juca cu Farul Constanța duminică, 19 iulie, de la ora 17:00. Meciul va fi transmis liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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