„Nu e loc pentru toată lumea”  VIDEO. Titularul Spaniei a luat tare un jurnalist care l-a întrebat despre faptul că Pedri nu joacă
Foto: Imago
Campionatul Mondial

„Nu e loc pentru toată lumea” VIDEO. Titularul Spaniei a luat tare un jurnalist care l-a întrebat despre faptul că Pedri nu joacă

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 13.07.2026, ora 22:39
  • Unai Simon (29 de ani), portarul naționalei Spaniei, a vorbit despre evoluțiile sub așteptări ale lui Pedri (23 de ani) și Lamine Yamal (19 ani) de la CM 2026.
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Deși au jucat în cele 6 partide jucate de „Furia Roja” la turneul final, Pedri și Yamal nu au impresionat exact cum o fac în tricoul Barcelonei.

Evoluțiile acestora au fost modeste, nereușind să contribuie decisiv în atacul spaniolilor. Doar Yamal a marcat un gol, în meciul cu Arabia Saudită (4-0) din grupe.

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Unai Simon: „Nu este loc pentru toată lumea”

În cadrul unui interviu acordat jurnalistului Juanma Castano, portarul naționalei Spaniei a fost întrebat despre situația lui Pedri, starul Barcelonei care a fost rezervă în meciul cu Belgia (2-1) din sferturile CM 2026.

Unai Simon l-a adus imediat în discuție pe Fabian Ruiz, mijlocașul lui PSG, spunând că „nu este loc pentru toată lumea” în primul „11” al Spaniei.

Goalkeeperul și-a întărit apoi afirmațiile, adăugând că Ruiz a câștigat trofeul Ligii Campionilor în doi ani consecutivi alături de campioana Franței.

„Cu toții vrem să jucăm, dar și Fabian este într-o formă foarte bună și vine după două trofee ale Ligii Campionilor consecutive. Nu este loc pentru toată lumea.

Suntem un grup de 26 de jucători și fiecare își dorește să fie titular. Dar atunci când nu suntem în primul «11», ne acceptăm rolul și încercăm să ajutăm echipa în orice mod posibil”, a spus Unai Simon, citat de cope.es.

22 de milioane de euro
este cota de piață a lui Unai Simon, titularul din poarta Spaniei, conform Transfermarkt

Portarul lui Athletic Bilbao l-a adus în discuție și pe Lamine Yamal, cel care a împlinit luni vârsta de 19 ani și care vine după o accidentare suferită chiar înainte de Mondial.

„Nu cred că este anxios. Continuă să facă aceleași lucruri și înțelege foarte bine jocul.

Cu toții ne-am dori să înscriem șase goluri, dar eu îl prefer pe Lamine Yamal de acum. Muncește enorm în faza defensivă, face sacrificii pentru echipă și este un exemplu pentru colegii săi. Este un lider pe teren”, a încheiat Simon.

  • Pedri a jucat în toate cele 6 meciuri disputate de Spania la CM 2026, dar a fost integralist în doar două dintre acestea, cu Capul Verde (0-0) și Austria (3-0).
  • Și Lamine Yamal se află într-o situație identică. A bifat toate minutele pe teren tot în două meciuri, cu Portugalia (1-0) și Belgia (2-1).

Spania s-a calificat în semifinalele Campionatului Mondial, acolo unde va da peste Franța, una dintre favoritele pentru câștigarea trofeului.

Meciul va avea loc marți, de la ora 22:00, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.

În cealaltă semifinală se vor întâlni Anglia și Argentina, miercuri, de la ora 22:00.

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