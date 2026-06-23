„Ți se pare o echipă slabă?”  Cum ar putea arăta FCSB în noul sezon. Primul „11” aliniat de Mihai Stoica +50 foto
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„Ți se pare o echipă slabă?” Cum ar putea arăta FCSB în noul sezon. Primul „11” aliniat de Mihai Stoica

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 23.06.2026, ora 12:24
alt-text Actualizat: 23.06.2026, ora 12:24
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație al clubului FCSB, a creionat un prim „11” pentru noul sezon.
  • FCSB s-a despărțit de mai mulți jucători în această vară, cel mai important nume fiind căpitanul Darius Olaru (28 de ani), plecat la Union Saint Gilloise.
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Deși a avut un sezon sub așteptări, gruparea roș-albaștră nu se grăbește să aducă întăriri. A oficializat un singur transfer până acum: Ronny Labonne, fundaș lateral venit de la Caen.

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Mihai Stoica a construit un prim „11” al FCSB pentru noul sezon: „Ţi se pare o echipă slabă?”

În contextul în care se apropie „dubla” cu FK Auda din turul 2 preliminar al Conference League, Mihai Stoica a numit o formulă de start cu care FCSB ar putea începe cele două meciuri.

„Haideţi să facem un exerciţiu acum. Târnovanu, în poartă, Creţu sau Labonne, Dawa, Mihai Popescu sau Duarte, Risto Radunovic. Vorbesc despre meciuri de cupe europene la momentul ăsta, adică fără under.

Ofri Arad sau Lixandru şi Joao Paulo. Ofri Arad nu părea nimic? Ai văzut vreodată Kairat în Champions League? Eu am văzut. E foarte bun.

Am zis Arad, Lixandru şi Paulo, trei pentru două posturi. Miculescu, Cisotti sau Tănase, Octavian Popescu şi Bîrligea.

Ţi se pare o echipă slabă? Atunci despre ce vorbim?Ofri este închizător şi a jucat foarte mulţi ani fundaş central la Maccabi Haifa”, a declarat Stoica la Prima Sport, citat de orangesport.ro.

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Întrebat dacă FCSB poate ajunge în faza principală a Conference League, Mihai Stoica a precizat:

„Absolut. Echipa asta a făcut performanţe în Europa, cu şi fără Olaru şi Şut”.

Cum ar putea arăta FCSB în „dubla” cu FK Auda:

  • Târnovanu - Crețu/Labonne, Dawa, M. Popescu/Duarte, Radunovic - Arad/Lixandru, Joao Paulo - Miculescu, Cisotti/Tănase, Oct. Popescu - Bîrligea

MM Stoica, după ce fanii FCSB s-au plâns că transferurile întârzie: „E foarte ușor să spui că nu-mi fac treaba”

MM Stoica îndeamnă la calm și promite achiziții importante până la finalul perioadei de mercato.

„Suporterii să aibă răbdare, se vor face transferuri. Ce să le spun? Am un atacant, costă peste un milion și Gigi a spus că pot da oricât. Am încredere că poate face diferența la noi. Dar Gigi îl vrea neapărat pe Drăguș.

Dacă sunt managerul unei echipe și știu că Gigi vrea să-l aducă pe Drăguș, iar el vine și îl ai și pe Bîrligea, mai e normal să dăm 1,5 milioane pe un jucător și salariu foarte mare? E foarte ușor să spui că nu-mi fac treaba. Dacă Drăguș și Bîrligea vor fi la FCSB, va trebui să jucăm cu doi atacanți. Avem suficienți mijlocași să jucăm cu romb la mijloc.

Va mai fi un atacant lateral, poate doi. Va mai fi și un mijlocaș central. Aducem. Perioada de transferuri se încheie în septembrie. I-am văzut pe Auda, au o echipă care e de scos cu lotul pe care îl avem acum”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

FCSB, duel cu FK Auda

FCSB va da peste FK Auda (Letonia) în turul al doilea preliminar din Conference League.

Meciul tur va avea loc la București, pe 23 iulie, iar returul va fi în Letonia, pe 30 iulie.

FK Auda a terminat pe locul al treilea în campionatul din Letonia. Întregul lot al echipei este cotat la 4,4 milioane de euro.

Cel mai valoros jucător al echipei este căpitanul Eduards Daskevics (23 de ani), care este cotat la 400.000 de euro.

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