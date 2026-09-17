Marius Baciu, susținut Ar putea continua la FCSB și după meciul cu Craiova: „Dacă vom face asta, nu se pune problema unei schimbări” +43 foto
Marius Baciu
Superliga

Marius Baciu, susținut Ar putea continua la FCSB și după meciul cu Craiova: „Dacă vom face asta, nu se pune problema unei schimbări”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 17.09.2026, ora 19:46
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, crede că Marius Baciu (51 de ani) ar putea rămâne pe banca roș-albaștrilor indiferent de rezultatul derby-ului cu U Craiova.
  • U Craiova - FCSB se joacă sâmbătă, de la ora 20:30, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

După înfrângerea din derby, Becali a anunțat public că antrenorul ar urma să renunțe la funcție, pentru ca ulterior situația să se schimbe, iar Baciu să continue.

Patronul i-a setat tehnicianului un obiectiv de minimum 4 puncte în meciurile cu Petrolul și U Craiova.

Nadal revine pe teren! Unde și când va putea fi văzut starul tenisului, la doi distanță de la retragere
Citește și
Nadal revine pe teren! Unde și când va putea fi văzut starul tenisului, la doi distanță de la retragere
Citește mai mult
Nadal revine pe teren! Unde și când va putea fi văzut starul tenisului, la doi distanță de la retragere

Mihai Stoica: „Eu cred că dacă vom juca bine nu se pune problema unei schimbări”

Pentru ca Marius Baciu să îndeplinească cerința lui Gigi Becali, FCSB are nevoie de o victorie în derby-ul de pe „Oblemenco”, după remiza, scor 2-2, cu prahovenii.

Chiar și așa, Mihai Stoica susține că antrenorul de 51 de ani ar putea continua pe banca roș-albaștrilor și dacă echipa nu va câștiga meciului împotriva campioanei României.

Oficialul consideră că și prestația formației va cântări în luarea deciziei.

„Puncte ar trebui să scoatem din toate meciurile, dar nu prea o facem. Ideea e că pentru mine este extrem de important și cum jucăm.

Se vorbește mult de ultimatumul de patru puncte. Eu zic că, dacă noi vom juca bine, chiar dacă nu vom câștiga, nu se pune problema unei schimbări.

Asta deoarece componența lotului de acum nu se compară cu cea a lotului cu care s-a plecat în cantonament, de exemplu. E cu totul o altă echipă și atunci hai să lăsăm oamenii să lucreze.

Sunt jucători noi. Au venit trei jucători de valoare, au revenit jucători de valoare. Ofri Arad pentru mine este excepțional, a lipsit o perioadă lungă din cauza accidentărilor.

Am reușit să găsim un U21 care arată bine meci de meci (n.r. Ricardo Pădurariu), ceea ce nu se întâmpla înainte, când am avut probleme.

Am avut ba portar, ba pe Toma fundaș dreapta. Când tu iei un mijlocaș central și-l bagi fundaș dreapta la 18 ani, te aștepți să facă... ce? E greu”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

FOTO. FCSB - Petrolul 2-2

Galerie foto (43 imagini)

FCSB - Petrolul, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg FCSB - Petrolul, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg FCSB - Petrolul, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg FCSB - Petrolul, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg FCSB - Petrolul, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg
+43 Foto
labels.photo-gallery

Mihai Stoica: „Gigi e un om logic”

Întrebat dacă Gigi Becali este pe aceeași lungime de undă cu el în privința situației lui Marius Baciu, Mihai Stoica a răspuns:

„Eu aici îmi exprim o opinie. Nu am discutat chestiile astea, dar Gigi e un om logic. Și dacă vede un joc bun...

Noi toți ne-am speriat la meciul cu UTA. A fost ceva groaznic, dar de atunci au trecut niște meciuri și am arătat bine. Indiferent că am făcut un singur punct. Ce a fost cu Dinamo n-a depins de noi”, a concluzionat Mihai Stoica.

  • Marius Baciu a preluat FCSB pe 19 mai și a reușit să califice echipa în preliminariile Conference League. Fosta campioană a României a fost eliminată încă din turul doi, după 3-7 la general cu Auda.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Al treilea cel mai mare cumpărător de petrol din lume, prima reacție după noile sancțiuni SUA contra Rusiei: „Ne vom proteja interesele”
Al treilea cel mai mare cumpărător de petrol din lume, prima reacție după noile sancțiuni SUA contra Rusiei: „Ne vom proteja interesele”
Al treilea cel mai mare cumpărător de petrol din lume, prima reacție după noile sancțiuni SUA contra Rusiei: „Ne vom proteja interesele”
Marius Baciu Mihai Stoica fcsb u craiova
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:22
Când va reveni Sorana Cîrstea Antrenorul sportivei, după accidentarea suferită: „E prin Europa, pe la medici”
Când va reveni Sorana Cîrstea Antrenorul sportivei, după accidentarea suferită: „E prin Europa, pe la medici”
18:21
„Nu se întâmplă prea des” Luis de la Fuente, critică Barcelona: „Îmi pare rău că n-au beneficiat de asta”
„Nu se întâmplă prea des”  Luis de la Fuente, critică Barcelona:  „Îmi pare rău că n-au beneficiat de asta”
17:47
Mbappe le-a spus adio! Starul lui Real Madrid a semnat un nou contract: „Avem un vis comun”
Mbappe le-a spus adio!   Starul lui Real Madrid a semnat un nou contract: „Avem un vis comun”
17:06
„Nu ne putem culca pe o ureche” Filipe Coelho, avertisment înainte de derby-ul cu FCSB » Ce spune despre problemele rivalei
„Nu ne putem culca pe o ureche” Filipe Coelho, avertisment înainte de derby-ul cu FCSB » Ce spune despre problemele rivalei
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu
Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi <span>n-are</span> dreptul să ne ceară acest lucru
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Top stiri
Hagi a anunțat lotul final Surprizele pregătite de România pentru meciurile din  Liga Națiunilor » Un singur jucător de la FCSB!
Nationala
12:08
Hagi a anunțat lotul final Surprizele pregătite de România pentru meciurile din Liga Națiunilor » Un singur jucător de la FCSB!
Citește mai mult
Hagi a anunțat lotul final Surprizele pregătite de România pentru meciurile din  Liga Națiunilor » Un singur jucător de la FCSB!
„Bă, băieți, nu vă mai grăbiți” Tactica lui Adrian Mutu când negociază noul contract ca antrenor: „Patronii să-și facă și ei temele, da?”
Diverse
10:24
„Bă, băieți, nu vă mai grăbiți” Tactica lui Adrian Mutu când negociază noul contract ca antrenor: „Patronii să-și facă și ei temele, da?”
Citește mai mult
„Bă, băieți, nu vă mai grăbiți” Tactica lui Adrian Mutu când negociază noul contract ca antrenor: „Patronii să-și facă și ei temele, da?”
Sală Polivalentă cu 50% mai scumpă FOTO. Licitația pentru arena din Iași  a fost reluată după doi ani. Costurile sunt mult mai mari » Cum va arăta
Diverse
12:01
Sală Polivalentă cu 50% mai scumpă FOTO. Licitația pentru arena din Iași a fost reluată după doi ani. Costurile sunt mult mai mari » Cum va arăta
Citește mai mult
Sală Polivalentă cu 50% mai scumpă FOTO. Licitația pentru arena din Iași  a fost reluată după doi ani. Costurile sunt mult mai mari » Cum va arăta
FOTO | Cum arată Penetrația care va salva situația infernală de pe Iuliu Maniu. Paul Moldovan anunță că lucrează cu Ciucu la șoseaua expres între Pasajul Ciurel și DNCB
B365
17.09
FOTO | Cum arată Penetrația care va salva situația infernală de pe Iuliu Maniu. Paul Moldovan anunță că lucrează cu Ciucu la șoseaua expres între Pasajul Ciurel și DNCB
Citește mai mult
FOTO | Cum arată Penetrația care va salva situația infernală de pe Iuliu Maniu. Paul Moldovan anunță că lucrează cu Ciucu la șoseaua expres între Pasajul Ciurel și DNCB

Echipe/Competiții

fcsb 68 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 22 rapid 20 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 14 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share