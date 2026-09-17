Marius Baciu, susținut Ar putea continua la FCSB și după meciul cu Craiova: „Dacă vom face asta, nu se pune problema unei schimbări”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB , crede că Marius Baciu (51 de ani) ar putea rămâne pe banca roș-albaștrilor indiferent de rezultatul derby-ului cu U Craiova.

, crede că Marius Baciu (51 de ani) ar putea rămâne pe banca roș-albaștrilor indiferent de rezultatul derby-ului cu U Craiova. U Craiova - FCSB se joacă sâmbătă, de la ora 20:30, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

După înfrângerea din derby, Becali a anunțat public că antrenorul ar urma să renunțe la funcție, pentru ca ulterior situația să se schimbe, iar Baciu să continue.

Patronul i-a setat tehnicianului un obiectiv de minimum 4 puncte în meciurile cu Petrolul și U Craiova.

Mihai Stoica: „Eu cred că dacă vom juca bine nu se pune problema unei schimbări”

Pentru ca Marius Baciu să îndeplinească cerința lui Gigi Becali, FCSB are nevoie de o victorie în derby-ul de pe „Oblemenco”, după remiza, scor 2-2, cu prahovenii.

Chiar și așa, Mihai Stoica susține că antrenorul de 51 de ani ar putea continua pe banca roș-albaștrilor și dacă echipa nu va câștiga meciului împotriva campioanei României.

Oficialul consideră că și prestația formației va cântări în luarea deciziei.

„Puncte ar trebui să scoatem din toate meciurile, dar nu prea o facem. Ideea e că pentru mine este extrem de important și cum jucăm.

Se vorbește mult de ultimatumul de patru puncte. Eu zic că, dacă noi vom juca bine, chiar dacă nu vom câștiga, nu se pune problema unei schimbări.

Asta deoarece componența lotului de acum nu se compară cu cea a lotului cu care s-a plecat în cantonament, de exemplu. E cu totul o altă echipă și atunci hai să lăsăm oamenii să lucreze.

Sunt jucători noi. Au venit trei jucători de valoare, au revenit jucători de valoare. Ofri Arad pentru mine este excepțional, a lipsit o perioadă lungă din cauza accidentărilor.

Am reușit să găsim un U21 care arată bine meci de meci (n.r. Ricardo Pădurariu), ceea ce nu se întâmpla înainte, când am avut probleme.

Am avut ba portar, ba pe Toma fundaș dreapta. Când tu iei un mijlocaș central și-l bagi fundaș dreapta la 18 ani, te aștepți să facă... ce? E greu”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

FOTO. FCSB - Petrolul 2-2

Mihai Stoica: „Gigi e un om logic”

Întrebat dacă Gigi Becali este pe aceeași lungime de undă cu el în privința situației lui Marius Baciu, Mihai Stoica a răspuns:

„Eu aici îmi exprim o opinie. Nu am discutat chestiile astea, dar Gigi e un om logic. Și dacă vede un joc bun...

Noi toți ne-am speriat la meciul cu UTA. A fost ceva groaznic, dar de atunci au trecut niște meciuri și am arătat bine. Indiferent că am făcut un singur punct. Ce a fost cu Dinamo n-a depins de noi”, a concluzionat Mihai Stoica.

Marius Baciu a preluat FCSB pe 19 mai și a reușit să califice echipa în preliminariile Conference League. Fosta campioană a României a fost eliminată încă din turul doi, după 3-7 la general cu Auda.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport