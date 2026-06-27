Surpriză mare la FCSB  Ce s-a întâmplat cu Ngezana după discuțiile contradictorii din sezonul trecut +7 foto
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Surpriză mare la FCSB Ce s-a întâmplat cu Ngezana după discuțiile contradictorii din sezonul trecut

alt-text George Neagu , Dan Udrea
alt-text Publicat: 27.06.2026, ora 12:32
alt-text Actualizat: 27.06.2026, ora 12:32
  • Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul central de la FCSB, a ajuns în cantonamentul roș-albaștrilor din Olanda.
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Ngezana a refuzat în mai multe rânduri să se opereze la genunchi, în speranța că va fi convocat în lotul Africii de Sud pentru CM 2026.

Ulterior, fundașul a acceptat intervenția, însă MM Stoica avea dubii că acesta își va face apariția la reunirea echipei.

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Siyabonga Ngezana a ajuns în cantonamentul FCSB-ului

În urmă cu câteva zile, Mihai Stoica a dezvăluit că a purtat o conversație cu fundașul sud-african, care l-a întrebat dacă să se alăture echipei la reunirea din România sau direct în cantonamentul din Olanda.

Oficialul FCSB, care avea dubii în privința viitorului lui Ngezana, a rămas plăcut surprins de gestul acestuia și i-a spus să vină direct în Venray, Olanda.

Conform informațiilor GOLAZO.ro, Siyabonga Ngezana a ajuns sâmbătă în cantonamentul roș-albaștrilor, acolo unde se va pregăti alături de echipă, după operația la menisc.

Va putea reveni pe teren abia în septembrie, după ce se va reface complet.

Siyabonga Ngezana s-a operat la genunchi FOTO Instagram @siyabonga_ngezana (7).jpg
Siyabonga Ngezana s-a operat la genunchi FOTO Instagram @siyabonga_ngezana (7).jpg

Galerie foto (7 imagini)

Siyabonga Ngezana s-a operat la genunchi FOTO Instagram @siyabonga_ngezana (1).jpg Siyabonga Ngezana s-a operat la genunchi FOTO Instagram @siyabonga_ngezana (2).jpg Siyabonga Ngezana s-a operat la genunchi FOTO Instagram @siyabonga_ngezana (3).jpg Siyabonga Ngezana s-a operat la genunchi FOTO Instagram @siyabonga_ngezana (4).jpg Siyabonga Ngezana s-a operat la genunchi FOTO Instagram @siyabonga_ngezana (5).jpg
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Cei de la FCSB se vor pregăti în următoarele două săptămâni la Venray, oraș aflat aproape de granița cu Germania.

Stagiul de pregătire este programat în perioada 26 iunie - 10 iulie. În prima etapă din Liga 1 (18/19 iulie), FCSB va juca cu FC Argeș.

În cantonamentul din Olanda, FCSB are stabilit un meci de verificare cu Royale Union Saint-Gilloise, formație din Belgia. Partida este programată pe 5 iulie.

Duelul cu Union SG are și o miză specială pentru elevii lui Marius Baciu.

Clubul belgian este echipa la care a ajuns Darius Olaru în această vară, după despărțirea de roș-albaștri.

FCSB a plecat în cantonamentul din Țările de Jos. Foto: Facebook / FCSB
FCSB a plecat în cantonamentul din Țările de Jos. Foto: Facebook / FCSB

Galerie foto (20 imagini)

FCSB a plecat în cantonamentul din Țările de Jos. Foto: Facebook / FCSB FCSB a plecat în cantonamentul din Țările de Jos. Foto: Facebook / FCSB FCSB a plecat în cantonamentul din Țările de Jos. Foto: Facebook / FCSB FCSB a plecat în cantonamentul din Țările de Jos. Foto: Facebook / FCSB FCSB a plecat în cantonamentul din Țările de Jos. Foto: Facebook / FCSB
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Roș-albaștrii vor debuta în cupele europene în turul 2 preliminar al Conference League, împotriva celor de la FK Auda, formație din Letonia.

Meciul tur este programat la București, pe 23 iulie, iar returul va avea loc la Riga, pe 30 iulie.

Mihai Stoica, surprins de Ngezana

Oficialul „roș-albaștrilor” a dezvăluit sâmbătă ce mesaj a primit din partea fundașului.

„Ngezana chiar astăzi m-a întrebat... A fost o mare surpriză, nu mă așteptam, mi-a făcut ziua mai frumoasă. M-a întrebat dacă să vină joi aici sau în Olanda. I-am zis, pentru că a fost atât de dulce și m-a întrebat, să vină în Olanda.

Am cerut să i se ia bilet direct pentru Olanda și ne întâlnim acolo. Așa zice. M-a surprins. Eram convins că o să vină prin august. Stai să vedem, vreau să vedem că apare îmbarcat în prima cursă, pentru că el zboară mult.

S-a operat, iar prima parte de recuperare a făcut-o în Africa de Sud. Voia s-o facă pe toată, dar i-am spus foarte clar: «Nu există așa ceva. Nu îți dau voie să faci recuperarea în Africa de Sud. Singura soluție este s-o faci cu Kurti la bază». A zis OK și mi-a trimis o inimioară.

Mie îmi pare bine că i-am prelungit contractul până la urmă. În 3 luni, dacă va fi cum a fost de când a venit, vom avea 4 fundași de mare valoare”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

34 de meciuri
a jucat Siyabonga Ngezana în sezonul trecut pentru FCSB. A marcat un gol și a oferit o pasă decisivă

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