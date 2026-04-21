„Putea să fie și Real Madrid” Mihai Stoica a răbufnit după plecarea lui Mirel Rădoi: „Dacă ai promis, stai!”

Mihai Stoica (60 de ani) a avut o reacție dură după ce Mirel Rădoi și-a anunțat plecarea de la FCSB.

Tehnicianul s-a despărțit de echipă după doar 5 partide, pentru o ofertă venită de la Gaziantep, deși contractul său se întindea până la finalul sezonului, lucru care l-a iritat foarte tare pe oficialul de la FCSB.

Mihai Stoica: „Dacă ai promis, stai până la capăt. Poate să fie Real Madrid”

„Renunți la FCSB după ce ai promis că rămâi până la finalul sezonului. Te duci la Gaziantep, iar sumele nu sunt alea.

Nu contează sumele, când ai o situația financiară foarte bună. Contează că el caută un campionat care să fie peste al nostru, iar echipa să fie o rampă de lansare, pentru că țintește mai sus”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Întrebat dacă lui Rădoi nu i-a mai convenit situația de la FCSB, având în vedere că a plecat nu doar într-un campionat puternic, ci și pe un contract mai mic, Stoica a transmis:

„Pe mine mă depășește situația, ca să găsesc o logică. Eu știu că dacă mi-am dat cuvântul și am un contract până la 31 mai, stau până la 31 mai.

Nu iau în calcul nicio ofertă, dacă am venit și am promis. Poate să fie și Real Madrid.

Că ieri zicea în conferința de presă că există o balanță. Și ce dai, aia primești. Na, asta e situația. Noi ne vom gândi ce vom face de acum încolo, asta e”.

VIDEO Reușita lui Cisotti în Farul - FCSB și bucuria inedită a lui Tavi Popescu

