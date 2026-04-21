Șumudică, în locul lui Rădoi? Reacție misterioasă a tehnicianului, în legătură cu un posibil mandat la FCSB: „Dacă înainte nu mă gândeam...”
Marius Șumudică
Superliga

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 21.04.2026, ora 18:42
  • Marius Șumudică (55 de ani) a fost întrebat despre scenariul în care ar putea prelua FCSB, iar fostul tehnician de la Rapid a oferit un răspuns interpretabil.

Șumudică a rămas fără echipă după despărțirea de saudiții de la Al-Okhdood, din urmă cu o lună, iar acum pare să ia în calcul chiar și un mandat la formația lui Gigi Becali, care a rămas din nou fără antrenor, după ce Rădoi a părăsit echipa marți.

Marius Șumudică, tentat de o preluare a celor de la FCSB?

Întrebat dacă ar accepta o eventuală ofertă din partea celor de la FCSB, Șumudică a avut câteva momente de tăcere, iar apoi a dat un răspuns misterios.

„Hmm... Hai, să trecem mai departe. Altă întrebare. E o întrebare grea. Dacă înainte nu mă gândeam... Acum e foarte grea”, a spus acesta, pentru fanatik.ro.

Într-o altă intervenție în cadrul emisiunii, de această dată în dialog cu patronul Gigi Becali, Șumudică a invocat el posibila sa sosirea la FCSB, alături de atacantul Denis Drăguș.

„Cum o să fie Drăguș cu Șumudică la anul?”, a întrebat fostul tehnician de la Rapid.

„Păi, da, ar fi bine să fie Drăguș, dar vine Drăguș? Hai să vedem dacă-l ascultă finu-său (n.r. - Drăguș pe Șumudică). Pe mine nu vrea să mă asculte finul meu (n.r - Rădoi), nu vezi?”, a continuat Becali.

„Pe mine mă ascultă finul meu”, a sugerat ulterior Șumudică.

  • FCSB și Marius Șumudică au mai fost aproape de un acord în 2021, însă tehnicianul a mers în cele din urmă la CFR Cluj la acel moment.

gigi becali Mirel Radoi Marius Sumudica fcsb denis dragus
Echipe/Competiții

fcsb 53 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 26 rapid 27 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 10

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
23.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share