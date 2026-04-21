Decizie importantă la FCSB  Patronul campioanei a anunțat înlocuirea unui titular, imediat după plecarea lui Mirel Rădoi

Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul de la FCSB, a anunțat o primă decizie importantă privind echipa de start a campioanei, după plecarea lui Mirel Rădoi (45 de ani).

Rădoi a părăsit-o pe FCSB după doar cinci meciuri, el alegând să dea curs ofertei primite de la Gaziantep, grupare din primul eșalon al Turciei.

Matei Popa revine în poarta FCSB-ului

După ce în scurtul mandat al lui Rădoi de la FCSB acesta decisese să îl readucă în echipa de start pe Ștefan Târnovanu, patronul echipei a anunțat acum că Matei Popa va reveni în primul 11, în acest final de sezon.

Întrebat despre impactul pe care îl va avea Marius Popa, antrenorul de portari revenit la prima echipă după ce fusese trimis la academie odată cu venirea lui Rădoi, Gigi Becali a declarat:

„(n.r. - Marius Popa e cel mai bun antrenor de portari din România. Ar fi bine că revine și pentru Târnovanu, și pentru Matei Popa) Atunci o să apere iar (n.r. - Matei Popa). În poartă e copilul. Da, da”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

Trecut pe banca de rezerve după meciul cu Fenerbahce din Europa League, partidă disputată pe 29 ianuarie, Târnovanu a fost reintrodus de Mirel Rădoi în primul 11 la partida cu Oțelul Galați, din etapa a patra a play-out-ului.

Matei Popa a jucat în acest sezon 11 partide în tricoul „roș-albaștrilor”, reușind să țină poarta intactă în trei partide.

