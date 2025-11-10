„Atât de inconștient să fii” L-a lăsat mască pe MM! A fugit din cantonamentul FCSB și s-a întors direct la micul dejun +34 foto
Siyabonga Ngezana FOTO: Sport Pictures
„Atât de inconștient să fii” L-a lăsat mască pe MM! A fugit din cantonamentul FCSB și s-a întors direct la micul dejun

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 10.11.2025, ora 23:46
alt-text Actualizat: 10.11.2025, ora 23:47
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a vorbit despre fuga lui Siyabonga Ngezana (28 de ani) din cantonamentul campioanei după meciul cu U Cluj (2-0), de pe 1 noiembrie.
  • După meci, fundașul a plecat de la hotel și s-a întors abia dimineață, direct la micul dejun.

MM Stoica a rămas șocat de gestul sud-africanului, care nu se află la prima abatere la FCSB.

Mihai Stoica, surprins după ce Ngezana a ieșit în oraș și s-a prezentat direct la micul dejun

Întrebat la Prima Sport de Dan Udrea, redactorul-șef adjunct al GOLAZO.ro, dacă este adevărat că Ngezana s-a întors din oraș dimineața, chiar când echipa se pregătea de micul dejun, MM a confirmat:

„Exact! Asta e varianta! N-a existat jucător să nu facă chestii de genul ăsta...

I-am zis: «Bă, atât de inconștient să fii, nici măcar să vii mai devreme, să nu știe nimeni că ai plecat?!». Clar că va plăti amenda, dar el nu mai e jucătorul din primele două sezoane”.

Am avut foarte multe cazuri din astea la viața mea. Am avut jucători care au venit și erau într-o stare avansată de veselie (n.r. – ebrietate). M-am făcut că nu îi văd. Ce era să fac? Erau patru titulari la Oțelul Galați. Să-i dau afară? Nu aveam prim 11. Și unul mai și striga după mine (n.r. - râde) Mihai Stoica

Mihai Stoica: „Ngezana e complet schimbat față de primele două sezoane”

Stoica a răspuns cu o glumă atunci când a fost întrebat dacă viața extrasportivă i-ar putea influența cariera și prestațiile lui Ngezana.

„Eu nu sunt sigur că nu e un frate geamăn. Cum era Falemi cu Nomi, că nu știam care e unul și care e altul. Și câteodată, când nu e în formă, ziceai că e Nomi la antrenamente.

Ngezana complet schimbat față de primele două sezoane, când a jucat aproape fără greșeală. Dar s-a petrecut o schimbare și acum, i se reunește familia. Probabil că nu va mai avea astfel de abateri”, a mai spus Mihai Stoica.

97 de meciuri
a adunat Ngezana la FCSB, de la transferul său din 2023

Oficialul FCSB a explicat de ce clubul a ales să treacă de multe ori cu vederea astfel de incidente, amintind și de un episod mai grav din perioada în care Victor Pițurcă era antrenorul echipei.

„Am avut jucători, dacă vă spun numele, nu vă vine să credeți, care au venit la un antrenament dimineața și nu puteau să stea în picioare.

Un jucător la care nimeni nu s-ar fi gândit vreodată. Pițurcă era antrenor, s-a făcut că nu îl vede. I-a zis antrenorului secund: «Nu-l lăsa să iasă la antrenament, trimite-l la bazin, la saună». Și a trecut cu vederea, că asta se întâmplă.

Sunt tineri, sunt oameni, mai scapă și ei câteodată”, a mai spus Mihai Stoica.

FOTO. Imagini de la U Cluj - FCSB 0-2

Galerie foto (34 imagini)

U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan
+34 Foto
labels.photo-gallery

