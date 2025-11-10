Măsuri fără precedent MM Stoica anunță sancțiuni dure la FCSB: „Picătura care a umplut găleata! Vor fi amenzi unice în România”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a anunțat că vor fi aplicate amenzi fără precedent în fotbalul românesc la campioana României, ca urmare a momentelor de indisciplină din ultima vreme.

Spiritele s-au încins la FCSB, după remiza de la Sibiu. Totul a plecat de la faptul că Daniel Bîrligea a fost eliminat, primind două cartonașe galbene în decurs de doar două minute, pentru proteste. Iar asta i-a făcut pe conducători să își piardă răbdarea.

Gigi Becali a făcut iureș la finalul meciului, iar MM Stoica a preluat tonul.

Mihai Stoica: „Vor fi niște amenzi unice în fotbalul românesc”

„Am vorbit câteva ore astăzi cu patronul. Nu cred că mai e cazul să angajeze pe cineva să se ocupe special de disciplină, așa cum a zis. Am decis să convoc de urgență Consiliul de Administrație și să luăm măsuri.

Vor fi niște amenzi, poate că unice în fotbalul românesc. Jucătorii vor fi informați despre cuantumul amenzilor când se întorc de la echipele naționale ”, a declarat Mihai Stoica la Fotbal Show, pe Prima Sport.

Când a fost întrebat de Dan Udrea, redactorul șef-adjunct al GOLAZO.ro, dacă FCSB are deja un regulament de ordine interioară, Mihai Stoica a explicat:

Există, dar va fi cumva un act adițional la regulamentul ăla pentru că, într-adevăr, Gigi are dreptate. Nu există o echipă care să aibă atâția jucători care să continue să conteste deciziile arbitrilor Mihai Stoica

Mihai Stoica: „Asta este picătura care a umplut găleata, nu paharul. Bîrligea nu are nicio scuză”

Ulterior, Mihai Stoica și-a asumat responsabilitatea pentru momentele de indisciplină, recunoscând că nu a fost suficient de ferm cu jucătorii.

„E vina mea pentru că nu i-am amendat niciodată. Am considerat că funcționează, dacă din ’92 fac meseria asta și a mers așa. Dar generațiile se schimbă.

N-am realizat că, într-adevăr, există fotbaliști care n-au nici măcar o urmă de respect pentru noi și nu e prima oară când se întâmplă așa ceva.

Dar asta este exact picătura care a umplut găleata, nu paharul. Au fost multe pahare până acolo”, a declarat Stoica

M-am opus, le-am trecut cu vederea. Am profitat așa, a fost un mic șantaj. Hai să iasă bine și atunci, dacă iese bine, uităm și de amenzi. Am greșit. Ce a făcut Bîrligea nu are absolut nicio scuză Mihai Stoica

Mihai Stoica: „ N-am vorbit cu Bîrligea. N-am înțeles un gest atât de copilăresc”

Oficialul roș-albaștrilor a explicat că nu a discutat cu atacantul care a fost eliminat la Sibiu.

„N-am vorbit după meci. Am făcut bine că n-am vorbit cu el după meci, pentru că am realizat că putea fi eliminat de prima dată când, pur și simplu, l-a imitat pe Radu Petrescu.

N-am înțeles un gest atât de copilăresc. Iar după aia a insistat, parcă a vrut să fie eliminat într-o perioadă în care era evident că doar o neșansă teribilă ne-ar fi făcut să nu câștigăm meciul.

Cred eu, cu convingere, că e la ultima abatere. Și-a dat seama că și-a bătut joc de echipă”, a mai spus Mihai Stoica

9 este locul ocupat de FCSB în Superliga, cu 20 de puncte acumulate, după cele 16 meciuri jucate

