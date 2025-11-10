A aplicat ordinul lui Becali? Bîrligea n-a plecat cu autocarul de la Sibiu! Ce au făcut liderii vestiarului +25 foto
Florin Tănase și Daniel Bîrligea FOTO: Sport Pictures
Superliga

A aplicat ordinul lui Becali? Bîrligea n-a plecat cu autocarul de la Sibiu! Ce au făcut liderii vestiarului

alt-text Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 10.11.2025, ora 22:49
alt-text Actualizat: 10.11.2025, ora 22:49
  • Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre situația lui Daniel Bîrligea (25 de ani), după ce atacantul campioanei a fost eliminat la meciul cu Hermannstadt.
  • La finalul partidei cu Hermannstadt, finanțatorul campioanei, Gigi Becali, a declarat că Bîrligea nu ar mai trebui lăsat să urce în autocarul echipei.

Președintele CA de la FCSB a dezvăluit că Daniel Bîrligea nu s-a întors cu autocarul echipei la București. În schimb, a mers alături de doi dintre liderii vestiarului Florin Tănase și Risto Radunovic într-o mașină separată.

Mihai Stoica, despre Daniel Bîrligea: „S-a întors cu Tănase și Radunovic”

Cei doi stabiliseră din timp că vor pleca mai repede de la Arad. Tănase voia să ajungă în cantonamentul României, la Mogoșoaia, în timp ce Radunovic se grăbea să ajungă la București pentru a pleca spre Muntenegru, fiind și el convocat la lot.

După declarațiile lui Becali, care a cerut ca Bîrligea să se întoarcă separat la București, atacantul a ajuns și el în mașina lui Tănase!

„Bîrligea s-a întors cu mașina lui Florin Tănase, condusă de șoferul acestuia, și cu Risto Radunovic.  Nu știu dacă era și Bîrligea în lotul ăsta, dar l-a prins până la urmă. Risto era sigur dinainte de meci”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Gigi Becali, după meciul cu Hermannstadt: „Să nu mai urce în autocar”

La finalul partidei, Becali a declarat în direct la Prima Sport că i-a spus lui Mihai Stoica să nu-l mai primească în autocar la întoarcerea spre București.

„Cum să mai urci acum în autocar? Plătesc eu o mașină să vină singur la București. Cum să mai vii cu niște oameni pe care tu i-ai batjocorit? E batjocură la adresa întregii echipe, dar ce-l interesează pe el?!

Poate să se supere MM, dar n-am ce să-i fac. Nu se poate așa ceva! I-am spus să nu-l mai primească în autocar și mi-a zis ca trebuie sa meargă la echipa națională. Și ce dacă? Să vină singur toată noaptea, ca să vadă cum e să batjocorești un club întreg”, a declarat Becali.

FOTO. Eliminarea lui Daniel Bîrligea din Hermannstadt - FCSB

Hermannstadt - FCSB, eliminare Birligea. Captura Prima Sport (4).jpg
Hermannstadt - FCSB, eliminare Birligea. Captura Prima Sport (4).jpg

Galerie foto (25 imagini)

Hermannstadt - FCSB, eliminare Birligea. Captura Prima Sport (1).jpg Hermannstadt - FCSB, eliminare Birligea. Captura Prima Sport (2).jpg Hermannstadt - FCSB, eliminare Birligea. Captura Prima Sport (3).jpg Hermannstadt - FCSB, eliminare Birligea. Captura Prima Sport (4).jpg Hermannstadt - FCSB, eliminare Birligea. Captura Prima Sport (5).jpg
+25 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

liga 1 Florin Tanase fcsb risto radunovic daniel bîrligea
Mai multe știri de ultimă oră

