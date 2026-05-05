Ștefan Iovan, la spital Emoțiile aniversării a 40 de ani de la cucerirea CCE l-au copleșit pe căpitanul Stelei de la Sevilla » Iovan: „Nu sunt de internat"
Ștefan Iovan, la spital Emoțiile aniversării a 40 de ani de la cucerirea CCE l-au copleșit pe căpitanul Stelei de la Sevilla » Iovan: „Nu sunt de internat”

05.05.2026, ora 13:16
05.05.2026, ora 13:35
  • Ștefan Iovan, căpitanul Stelei la finala istorică de la Sevilla, a ajuns la Spitalul Militar și a ratat evenimentul de la Muzeul Fotbalului dedicat celor 40 de ani de la cucerirea Cupei Campionilor Europeni.
  • Emoțiile și problemele cardiace mai vechi, agravate de stresul din ultima perioadă, l-au împiedicat să fie prezent.

Ștefan Iovan (65 de ani), unul dintre liderii incontestabili ai Stelei care a cucerit Cupa Campionilor Europeni pe 7 mai 1986, a lipsit astăzi de la evenimentul organizat la Muzeul Fotbalului din București, dedicat aniversării a 40 de ani de la performanța istorică de la Sevilla.

Ștefan Iovan, probleme medicale la 40 de ani de la CCE

Fostul căpitan al roș-albaștrilor din finala memorabilă cu Barcelona era așteptat să participe alături de fostul său coleg Adrian Bumbescu, însă în ultimul moment a anunțat că nu mai poate ajunge, fiind nevoit să meargă la Spitalul Militar pentru investigații medicale.

Iovan l-a contactat pe jurnalistul Ionel Stoica pentru a-i transmite că nu va putea fi prezent, iar acesta a explicat situația în fața celor prezenți la eveniment: problemele cardiace mai vechi, combinate cu stresul acumulat în ultima perioadă, „l-au pus pe butuci” pe fostul fundaș.

Ștefan Iovan: „De emoție am simțit că mi-a crescut mult tensiunea”

Contactat de GOLAZO.ro, fostul mare fundaș a explicat situația:

„Sunt la Spitalul Militar pentru niște investigații la inimă. Am fost ieri cu Victor Pițurcă la Otopeni și am dat niște interviuri. De emoție am simțit că mi-a crescut mult tensiunea.

Am venit la Spitalul Militar pentru investigații de rutină, nu sunt de internat. Acum mă simt bine. Trebuie ca medicii să stabilească despre ce e vorba pentru a-mi prescrie medicația necesară.

Meseria de antrenor te face să treci prin toate stările, iar la o anumită vârstă trebuie să fim mai calmi pe cât posibil. E greu după ce o viață întreagă am fost obișnuiți să fim competitivi”.

Pe 7 mai 1986, Steaua București a scris istorie, pe stadionul Ramon Sanchez Pizjuan din Sevilla, cucerind Cupa Campionilor Europeni după finala cu FC Barcelona, decisă la loviturile de departajare (0-0, 2-0 d.pen). Golurile au fost marcate de Gabi Balint și Marius Lăcătuș.

