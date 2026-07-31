„Și copiii de mingi ne băteau” Mihai Stoica, discurs exploziv la adresa arbitrilor după eșecul FCSB-ului cu Auda: „Îmi vine să strig la cer”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, acuză arbitrajul după eliminarea rușinoasă suferită de roș-albaștri în fața celor de la FK Auda, în turul al doilea preliminar din Conference League.

Formația letonă s-a impus cu 3-2 la București și a câștigat și returul, scor 4-1.

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Oficialul campioanei României a pus eliminarea atât pe seama erorilor individuale comise de jucători, cât și pe deciziile arbitrilor din cele două manșe.

Mihai Stoica, după eliminarea cu Auda: „Este una dintre cele mai mari minciuni pe care le-am trăit”

Vizibil nervos, Mihai Stoica și-a clarificat mai întâi declarațiile făcute înaintea returului, când se arătase convins că FCSB se va califica.

„Simt o dezamăgire. Pot să fiu și sac de box, dar mizeriile astea deja îmi fac prea mare silă. Am spus clar: dacă vom elimina greșelile înfiorătoare pe care le-am făcut în tur și dacă vom avea un arbitraj corect, n-avem cum să nu mergem mai departe, pentru că sunt foarte slabi.

Se poate scoate din context și eu ies cel mai prost din tot discursul ăsta, dar nu a fost așa. Eram sigur că vom avea ocazii și am avut.

Am văzut multe echipe slabe în Europa. Ne-a scos Karagandy, cu Shkendija ne-am făcut de râs. Acum este una dintre cele mai mari minciuni pe care le-am trăit în cariera mea”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Ăia sunt slabi, ce să mai vorbim? Ce viteză? Hai, mă, nişte bezmetici. Ne-am surprins cu prostii mari, dar nu cred că se pot întâmpla din nou. Mihai Stoica, președinte FCSB, înainte de meci

Oficialul FCSB a susținut că echipa sa ar fi trebuit să primească mai multe lovituri de la 11 metri și a contestat anularea primului gol marcat de Bîrligea.

„Cel mai mare fault în careu de când sunt eu în fotbal a fost la meciul ăla (n.r. - în tur), când a fost talpă pe glezna lui Bîrligea și nu s-a dat nimic.

Am avut patru penalty-uri în două meciuri, un gol marcat de ei în condiții neregulamentare, iar nouă ni s-a scos mingea din poartă.

Nu le da pe toate, sunt prea multe, patru. Dă-ne penalty de 3-3 acasă și, după câteva minute, nu ne scoate mingea din poartă. A fost 1-0 pentru noi. Am avut penalty și la Tănase, la 0-0. Una este 1-0, alta este să dea ei gol dintr-o greșeală foarte mare”, a mai spus Stoica.

Golul anulat al lui Daniel Bîrilgea. Foto: captură Tiesraide

Mihai Stoica: „Greșelile au fost mai mari decât cele din tur”

Acesta a criticat în mod direct greșelile comise de Valentin Crețu și Joao Paulo la golurile primite în retur.

„Nu am pronunțat niciodată nume de jucători, dar de data aceasta îmi exprim opinia. Crețu greșește grav la primul gol. Un jucător cu experiența lui nu are voie să se oprească și să se uite cum adversarul vine și bagă mingea în poartă.

La golul doi s-a încheiat ecuația calificării. Nu pot să-mi dau seama cum s-a blocat Joao Paulo în modul ăsta. Să vină un jucător care este mult mai departe de minge, să o ia din fața ta, să mergi cu el, să poți să intervii și să-l lași să dea gol... Greșelile astea au fost mai mari decât cele din tur”, a continuat oficialul.

FOTO. Primul gol primit de Târnovanu în returul cu Auda

Marius Baciu, apărat de Mihai Stoica

În ciuda eliminării, Mihai Stoica a exclus ideea că Marius Baciu și membrii staffului tehnic ar fi principalii vinovați.

„Baciu cu ce este vinovat? Că am avut 15 ocazii în două meciuri, singur cu portarul? Tot ce s-a pregătit s-a pregătit bine. Nu poți să iei piciorul unui jucător și să bagi mingea în poartă.

Bîrligea a avut cinci ocazii singur cu portarul. Înainte nu avea niciuna și dădea gol. Nu cred că este vinovat nimeni din staff. Se cer demisii? Care este problema? Să fim corecți, totuși”, a spus Stoica.

La greșeli de imensitatea asta, și echipa a doua a lui Auda ne bătea, și juniorii lor. Și copiii de mingi, pentru că așa ceva nu se poate, să îți dai gol singur, unul după altul. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB

În ciuda eliminării, Stoica nu și-a schimbat opinia despre valoarea adversarei.

„Nu doar că este slabă apărarea lor, sunt cei mai slabi fundași pe care i-am văzut în viața mea, să dea pe lângă minge. Asta nu este pentru noi vreun motiv de laudă, dar o echipă atât de slabă nu am crezut că putem întâlni în cupele europene.

Nu, (n.r. - jucătorii nu s-au considerat superiori din cauza declarațiilor mele). Arbitrul ne-a dezavantajat în tur și în retur. Eram calificați fără niciun fel de problemă cu un arbitraj corect.

De rușine ne-am făcut cu Shkendija, când n-am jucat nimic. Atunci am fost o rușine mondială. Acum am avut ocazie după ocazie”, a încheiat Mihai Stoica.

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