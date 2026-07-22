„Niște băieți în pijama”  FOTO MM Stoica a răbufnit când a văzut echipamentele de prezentare de la Levski - U Craiova: „Ăștia sunt fotbaliști?” +12 foto
Foto: Captură Prima Sport 1
Liga Campionilor

„Niște băieți în pijama” FOTO MM Stoica a răbufnit când a văzut echipamentele de prezentare de la Levski - U Craiova: „Ăștia sunt fotbaliști?”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 22.07.2026, ora 20:18
  • Mihai Stoica (61 de ani) a lansat o serie de critici la adresa celor de la Levski Sofia, adversara Universității Craiovei din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor.
  • Levski Sofia - U Craiova se joacă astăzi, de la ora 20:30, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Înainte de startul partidei de la Sofia, din Bulgaria, jucătorii celor de la Levski au ieșit pe teren pentru a inspecta gazonul, iar un detaliu l-a scos din sărite pe Mihai Stoica.

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Mihai Stoica: „Au ieșit niște băieți în pijama de la internat”

Cu mai mult de o oră înainte de începutul meciului, fotbaliștii campioanei Bulgariei au apărut pe gazon îmbrăcați cu tricouri simple, de culoare bleu, și pantaloni scurți, albastru închis.

Echipamentele de prezentare nu conțineau însemnele clubului Levski, lucru de neînțeles pentru Mihai Stoica.

Levski - U Craiova, comparația echipamentelor de prezentare. Capturi Prima Sport (1).jpg
Levski - U Craiova, comparația echipamentelor de prezentare. Capturi Prima Sport (1).jpg

Galerie foto (12 imagini)

Levski - U Craiova, comparația echipamentelor de prezentare. Capturi Prima Sport (1).jpg Levski - U Craiova, comparația echipamentelor de prezentare. Capturi Prima Sport (2).jpg Levski - U Craiova, comparația echipamentelor de prezentare. Capturi Prima Sport (3).jpg Levski - U Craiova, comparația echipamentelor de prezentare. Capturi Prima Sport (4).jpg Levski - U Craiova, comparația echipamentelor de prezentare. Capturi Prima Sport (5).jpg
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„Ați mai văzut așa ceva? Ăștia-s fotbaliști? Păi, n-ai cum așa ceva, nu există un însemn pe tricourile alea, pe șorturile alea.

Pur și simplu au ieșit niște băieți în pijama de la internat. Eu n-am mai văzut așa ceva de când sunt… fără însemnele clubului”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

La polul opus, toate tipurile de echipament de prezentare purtate de jucătorii și membrii staff-ului oltenilor au avut însemnele clubului: pantalonii scurți, cei lungi, tricourile și bluzele cu mânecă lungă.

Levski - U Craiova, comparația echipamentelor de prezentare. Capturi Prima Sport (11).jpg
Levski - U Craiova, comparația echipamentelor de prezentare. Capturi Prima Sport (11).jpg

Galerie foto (12 imagini)

Levski - U Craiova, comparația echipamentelor de prezentare. Capturi Prima Sport (1).jpg Levski - U Craiova, comparația echipamentelor de prezentare. Capturi Prima Sport (2).jpg Levski - U Craiova, comparația echipamentelor de prezentare. Capturi Prima Sport (3).jpg Levski - U Craiova, comparația echipamentelor de prezentare. Capturi Prima Sport (4).jpg Levski - U Craiova, comparația echipamentelor de prezentare. Capturi Prima Sport (5).jpg
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Universitatea Craiova se duelează cu Levski Sofia în prima manșă a „dublei” din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Returul va avea loc miercurea viitoare, în Bănie.

Dacă va trece de campioana Bulgariei, oltenii vor întâlni în turul 3 câștigătoarea dintre Omonia Nicosia (Cipru) și Kairat Almaty (Kazahstan).

Levski Sofia - U Craiova, echipele de start

  • Levski: Vutsov - Aldair Neves, K. Dimitrov, Serafimov, Maicon - Bouras, Serginho, El Moubarik, Reinaldo - Everton Bala - Oko-Flex
  • Rezerve: Vladimirov, Lukov - Makoun, Trdin, Álex Centelles, Soula, Kusso, Stoyanchov, Raychev
  • Antrenor: Julio Velazquez
  • U Craiova: Popescu - Romanchuk, Rus, Screciu - Mora, Cicâldău, Mekvabishvili, Bancu - Etim, Elisor, Baiaram
  • Rezerve: Sava - Crețu, Nsimba, Băluţă, Badelj, Rădulescu, Tavares, Teles, Stevanović, Băsceanu, Matei, Webster
  • Antrenor: Filipe Coelho
  • Arbitru: Adam Ladeback (Suedia) / Asistenți: Mehmet Culum și Daniel Yng (Suedia) / Arbitru VAR: Peter Bankes (Anglia) / Arbitru AVAR: Matthew Donohue (Anglia)
  • Stadion: Georgi Asparuhov (Sofia)

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