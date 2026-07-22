„Niște băieți în pijama” FOTO MM Stoica a răbufnit când a văzut echipamentele de prezentare de la Levski - U Craiova: „Ăștia sunt fotbaliști?”

Mihai Stoica (61 de ani) a lansat o serie de critici la adresa celor de la Levski Sofia, adversara Universității Craiovei din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor.

Levski Sofia - U Craiova se joacă astăzi, de la ora 20:30, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Înainte de startul partidei de la Sofia, din Bulgaria, jucătorii celor de la Levski au ieșit pe teren pentru a inspecta gazonul, iar un detaliu l-a scos din sărite pe Mihai Stoica.

Mihai Stoica: „Au ieșit niște băieți în pijama de la internat”

Cu mai mult de o oră înainte de începutul meciului, fotbaliștii campioanei Bulgariei au apărut pe gazon îmbrăcați cu tricouri simple, de culoare bleu, și pantaloni scurți, albastru închis.

Echipamentele de prezentare nu conțineau însemnele clubului Levski, lucru de neînțeles pentru Mihai Stoica.

„Ați mai văzut așa ceva? Ăștia-s fotbaliști? Păi, n-ai cum așa ceva, nu există un însemn pe tricourile alea, pe șorturile alea.

Pur și simplu au ieșit niște băieți în pijama de la internat. Eu n-am mai văzut așa ceva de când sunt… fără însemnele clubului”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

La polul opus, toate tipurile de echipament de prezentare purtate de jucătorii și membrii staff-ului oltenilor au avut însemnele clubului: pantalonii scurți, cei lungi, tricourile și bluzele cu mânecă lungă.

Universitatea Craiova se duelează cu Levski Sofia în prima manșă a „dublei” din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Returul va avea loc miercurea viitoare, în Bănie.

Dacă va trece de campioana Bulgariei, oltenii vor întâlni în turul 3 câștigătoarea dintre Omonia Nicosia (Cipru) și Kairat Almaty (Kazahstan).

Levski Sofia - U Craiova, echipele de start

Levski : Vutsov - Aldair Neves, K. Dimitrov, Serafimov, Maicon - Bouras, Serginho, El Moubarik, Reinaldo - Everton Bala - Oko-Flex

: Vutsov - Aldair Neves, K. Dimitrov, Serafimov, Maicon - Bouras, Serginho, El Moubarik, Reinaldo - Everton Bala - Oko-Flex Rezerve: Vladimirov, Lukov - Makoun, Trdin, Álex Centelles, Soula, Kusso, Stoyanchov, Raychev

Vladimirov, Lukov - Makoun, Trdin, Álex Centelles, Soula, Kusso, Stoyanchov, Raychev Antrenor : Julio Velazquez

: Julio Velazquez U Craiova : Popescu - Romanchuk, Rus, Screciu - Mora, Cicâldău, Mekvabishvili, Bancu - Etim, Elisor, Baiaram

: Popescu - Romanchuk, Rus, Screciu - Mora, Cicâldău, Mekvabishvili, Bancu - Etim, Elisor, Baiaram Rezerve: Sava - Crețu, Nsimba, Băluţă, Badelj, Rădulescu, Tavares, Teles, Stevanović, Băsceanu, Matei, Webster

Sava - Crețu, Nsimba, Băluţă, Badelj, Rădulescu, Tavares, Teles, Stevanović, Băsceanu, Matei, Webster Antrenor : Filipe Coelho

: Filipe Coelho Arbitru : Adam Ladeback (Suedia) / Asistenți : Mehmet Culum și Daniel Yng (Suedia) / Arbitru VAR : Peter Bankes (Anglia) / Arbitru AVAR : Matthew Donohue (Anglia)

: Adam Ladeback (Suedia) / : Mehmet Culum și Daniel Yng (Suedia) / : Peter Bankes (Anglia) / : Matthew Donohue (Anglia) Stadion: Georgi Asparuhov (Sofia)

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