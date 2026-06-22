Ofertă din MLS După Olaru, FCSB s-ar putea despărți de încă un jucător important
Superliga

Ofertă din MLS După Olaru, FCSB s-ar putea despărți de încă un jucător important

alt-text Publicat: 22.06.2026, ora 18:08
alt-text Actualizat: 22.06.2026, ora 18:08
  • Mihai Lixandru (25 de ani), mijlocașul FCSB, ar putea părăsi echipa în această vară.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

După ce s-au despărțit de Darius Olaru, transferat de Union St. Gilloise, „roș-albaștrii” l-ar putea vinde și pe Mihai Lixandru.

„Nu stai pe gânduri, alegi imediat”  VIDEO. Ronny Labonne, primele cuvinte după transferul la FCSB » Dorit și de o rivală din Liga 1
Citește și
„Nu stai pe gânduri, alegi imediat” VIDEO. Ronny Labonne, primele cuvinte după transferul la FCSB » Dorit și de o rivală din Liga 1
Citește mai mult
„Nu stai pe gânduri, alegi imediat”  VIDEO. Ronny Labonne, primele cuvinte după transferul la FCSB » Dorit și de o rivală din Liga 1

Ofertă din MLS. După Olaru, FCSB s-ar putea despărți de încă un jucător important

Gigi Becali a dezvăluit că Mihai Lixandru este în acest moment singurul jucător de la FCSB care ar putea pleca.

„Lixandru are ofertă din MLS, dar nu știu, nu cred în oferta asta”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Patronul „roș-albaștrilor” spuse la începutul lunii că Lixandru îi ceruse să-l lase să plece dacă va primi o ofertă. FCSB și-ar dori însă 500.000 de euro pentru un eventual transfer.

4 trofee
are Lixandru la FCSB, două titluri și două Supercupe

Lixandru este crescut de FCSB și a mai evoluat de-a lungul carierei, sub formă de împrumut, la Viitorul Tg. Jiu, Gaz Metan și Mioveni.

Citește și

Dan Udrea FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli
Campionatul Mondial
15:32
Dan Udrea FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli
Citește mai mult
Dan Udrea FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli
Povestea românului de la CM 2026 Îl antrenează pe jucătorul care a făcut senzație în meciul Belgia - Iran
Campionatul Mondial
11:06
Povestea românului de la CM 2026 Îl antrenează pe jucătorul care a făcut senzație în meciul Belgia - Iran
Citește mai mult
Povestea românului de la CM 2026 Îl antrenează pe jucătorul care a făcut senzație în meciul Belgia - Iran

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU de mare emoție al lui Gabriel Liiceanu: „Iubesc România din răsputeri”. El spune că „pe Nicușor Dan l-au înhățat”. La cine se referă
INTERVIU de mare emoție al lui Gabriel Liiceanu: „Iubesc România din răsputeri”. El spune că „pe Nicușor Dan l-au înhățat”. La cine se referă
INTERVIU de mare emoție al lui Gabriel Liiceanu: „Iubesc România din răsputeri”. El spune că „pe Nicușor Dan l-au înhățat”. La cine se referă
transfer mls fcsb oferta mihai lixandru
Știrile zilei din sport
Ronaldo, primul all time  A marcat și a scris istorie: nimeni n-a mai reușit această performanță la Mondiale
Campionatul Mondial
20:10
Ronaldo, primul all time A marcat și a scris istorie: nimeni n-a mai reușit această performanță la Mondiale
Citește mai mult
Ronaldo, primul all time  A marcat și a scris istorie: nimeni n-a mai reușit această performanță la Mondiale
Bombă în Spania!   Julian Alvarez își dorește să plece de la Atletico: „Vreau să-mi îndeplinesc visul” » Barcelona ar putea avea probleme dacă-l ia
Campionatul Mondial
18:40
Bombă în Spania! Julian Alvarez își dorește să plece de la Atletico: „Vreau să-mi îndeplinesc visul” » Barcelona ar putea avea probleme dacă-l ia
Citește mai mult
Bombă în Spania!   Julian Alvarez își dorește să plece de la Atletico: „Vreau să-mi îndeplinesc visul” » Barcelona ar putea avea probleme dacă-l ia
Inter bagă zâzanie între români VIDEO. Discuții aprinse pe rețelele sociale după postările cu Cristi Chivu: „România nu înseamnă manele”
Campionate
17:00
Inter bagă zâzanie între români VIDEO. Discuții aprinse pe rețelele sociale după postările cu Cristi Chivu: „România nu înseamnă manele”
Citește mai mult
Inter bagă zâzanie între români VIDEO. Discuții aprinse pe rețelele sociale după postările cu Cristi Chivu: „România nu înseamnă manele”
Ajutați de „câini”  Echipa din Liga 1 știe pe cine se va baza pentru regula U21: „Ne-am înțeles cu Dinamo. Are un viitor mare”
Superliga
16:05
Ajutați de „câini” Echipa din Liga 1 știe pe cine se va baza pentru regula U21: „Ne-am înțeles cu Dinamo. Are un viitor mare”
Citește mai mult
Ajutați de „câini”  Echipa din Liga 1 știe pe cine se va baza pentru regula U21: „Ne-am înțeles cu Dinamo. Are un viitor mare”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:44
A cerut să plece de la Rapid! Victor Angelescu a dezvăluit discuția cu jucătorul giuleștenilor: „Asta am decis”
A cerut să plece de la Rapid!  Victor Angelescu a dezvăluit discuția cu jucătorul giuleștenilor: „Asta am decis”
22:28
Theodor Jumătate Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?
Theodor Jumătate Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?
22:56
LIVE Anglia - Ghana, în grupa L de la CM 2026. Englezii domină partida de la Boston
LIVE  Anglia - Ghana, în grupa L de la CM 2026. Englezii domină partida de la Boston
22:34
„N-am avut lideri” Angelescu crede că venirea lui Pancu va face diferența: „Cine știe mai bine decât el?”
„N-am avut lideri” Angelescu crede că venirea lui Pancu va face diferența: „Cine știe mai bine decât el?”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?
Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: <span>Nu-l</span> mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul
Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego
FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli
Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!
Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el
Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului <span>s-a</span> întors!
Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!
Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat
Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!
Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, <span>mini-tricouri</span>
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
Top stiri
LIVE  Anglia - Ghana, în grupa L de la CM 2026. Englezii domină partida de la Boston
Campionatul Mondial
22:56
LIVE Anglia - Ghana, în grupa L de la CM 2026. Englezii domină partida de la Boston
Citește mai mult
LIVE  Anglia - Ghana, în grupa L de la CM 2026. Englezii domină partida de la Boston
„Poate cineva știe mai bine decât mine” VIDEO Discursul cutremurător al lui Diogo Jota, cu doar 10 zile înainte să moară: soția lui a publicat acum imaginile
Campionate
17:44
„Poate cineva știe mai bine decât mine” VIDEO Discursul cutremurător al lui Diogo Jota, cu doar 10 zile înainte să moară: soția lui a publicat acum imaginile
Citește mai mult
„Poate cineva știe mai bine decât mine” VIDEO Discursul cutremurător al lui Diogo Jota, cu doar 10 zile înainte să moară: soția lui a publicat acum imaginile
Regretul lui Răzvan Lucescu  Antrenorul român, după despărțirea de PAOK: „Firesc ar fi fost ca eu și domnul Savvidis să ne strângem mâna”
Campionate
17:42
Regretul lui Răzvan Lucescu Antrenorul român, după despărțirea de PAOK: „Firesc ar fi fost ca eu și domnul Savvidis să ne strângem mâna”
Citește mai mult
Regretul lui Răzvan Lucescu  Antrenorul român, după despărțirea de PAOK: „Firesc ar fi fost ca eu și domnul Savvidis să ne strângem mâna”
VIDEO | Imagini cu tunelul prăbușit în fața trenului, pe Magistrala M4, în timpul lucrărilor la metroul M6, în zona 1 Mai. Metrorex numește gravul incident "situație tehnică neprevăzută"
B365
22.06
VIDEO | Imagini cu tunelul prăbușit în fața trenului, pe Magistrala M4, în timpul lucrărilor la metroul M6, în zona 1 Mai. Metrorex numește gravul incident "situație tehnică neprevăzută"
Citește mai mult
VIDEO | Imagini cu tunelul prăbușit în fața trenului, pe Magistrala M4, în timpul lucrărilor la metroul M6, în zona 1 Mai. Metrorex numește gravul incident "situație tehnică neprevăzută"

Echipe/Competiții

fcsb 41 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 15 rapid 6 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share