Mihai Lixandru (25 de ani), mijlocașul FCSB, ar putea părăsi echipa în această vară.

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După ce s-au despărțit de Darius Olaru, transferat de Union St. Gilloise, „roș-albaștrii” l-ar putea vinde și pe Mihai Lixandru.

Ofertă din MLS. După Olaru, FCSB s-ar putea despărți de încă un jucător important

Gigi Becali a dezvăluit că Mihai Lixandru este în acest moment singurul jucător de la FCSB care ar putea pleca.

„Lixandru are ofertă din MLS, dar nu știu, nu cred în oferta asta”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Patronul „roș-albaștrilor” spuse la începutul lunii că Lixandru îi ceruse să-l lase să plece dacă va primi o ofertă. FCSB și-ar dori însă 500.000 de euro pentru un eventual transfer.

4 trofee are Lixandru la FCSB, două titluri și două Supercupe

Lixandru este crescut de FCSB și a mai evoluat de-a lungul carierei, sub formă de împrumut, la Viitorul Tg. Jiu, Gaz Metan și Mioveni.

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