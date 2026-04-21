„N-a zis nimic tot drumul" Mihai Stoica explică ultimele ore petrecute de Mirel Rădoi la FCSB: „Am vorbit despre deplasarea la Csikszereda"
alt-text Publicat: 21.04.2026, ora 18:56
alt-text Actualizat: 21.04.2026, ora 19:40
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre ultimele ore petrecute de Mirel Rădoi (45 de ani) la echipă.

Mirel Rădoi a părăsit-o pe FCSB după doar cinci meciuri, alegând să dea curs unei oferte de la Gaziantep, grupare din prima ligă a Turciei.

Mihai Stoica: „Nu are legătură plecarea lui Rădoi cu ce a spus Gigi despre Chiricheș”

Întrebat despre plecarea lui Mirel Rădoi de la echipă, conducătorul campioanei a declarat:

„Nu are nicio legătură comentariul pe care l-a făcut Gigi la adresa lui Chiricheș cu Mirel Rădoi. Mirel Rădoi a primit o ofertă de la Gaziantep și a considerat că e un pas foarte important să meargă acum. Acum, nu în vară.

Eu am avut ofertă să plec în Emirate în decembrie, dar poate că eu nu sunt la fel de curajos. Eu sunt mai fricos probabil.

Știam că există ofertă [pentru Rădoi]. N-am avut nicio certitudine. Când mergeam la bază, mă uitam prima dată să văd dacă e mașina lui acolo. Cert este că după ce am venit cu autocarul trei ore pe drum și nu mi-a zis absolut nimic… jucătorii erau liber astăzi, ceea ce pe mine m-a mirat.

Eu am rămas în bază, iar astăzi am văzut că au dispărut mașinile secunzilor și mi-am dat seama că s-ar putea întâmpla ceva. S-a dus Mirel la Gigi, i-a explicat”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

„În drum spre București am vorbit despre deplasarea la Csikszereda”

Mihai Stoica a mai spus că a discutat cu Rădoi despre următorul meci în deplasare, cel cu Csikszereda, cu câteva ore înainte de demisia acestuia:

„Pe drum am discutat de deplasarea la Csikszereda. L-am întrebat unde au stat când a fost cu Craiova, mi-a explicat cum au făcut.

Mă rog, asta este. Poate că astăzi s-o fi bătut palma [cu Gaziantep]. Nu am toate datele, poate nu s-au înțeles și azi au acceptat ăia niște condiții.

El a ales să facă asta… E o situație destul de delicată acum la noi. El, când a venit, n-a vrut să lucreze cu staff-ul nostru. Noroc că eu am avut inspirația de a-i ține în club pe Alin Stoica, Lucian Filip și Marius Popa”.

Rezultatele obținute de Rădoi la FCSB în actuala stagiune:

  • 15 martie: FCSB - Metaloglobus 0-0
  • 20 martie: FCSB - UTA Arad 1-0
  • 3 aprilie: FC Botoșani - FCSB 3-2
  • 11 aprilie: FCSB - Oțelul Galați 4-0
  • 20 aprilie: Farul Constanța - FCSB 2-3

