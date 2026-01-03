„E pe cont propriu” Tavi Popescu, pe lista neagră a lui Mihai Stoica: „Am renunțat să mă rog de unii să ajungă fotbaliști” +106 foto
„E pe cont propriu" Tavi Popescu, pe lista neagră a lui Mihai Stoica: „Am renunțat să mă rog de unii să ajungă fotbaliști"

03.01.2026, ora 23:30
03.01.2026, ora 23:31
  • Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre situația în care se află Octavian Popescu (22 de ani) la FCSB.
  • Fotbalistul a pierdut încrederea oficialului „roș-albaștrilor”, care l-a susținut foarte mult în trecut.

Octavian Popescu nu a marcat niciun gol în actualul sezon și forma sa ridică semne de întrebare legate de viitorul său la echipă.

Tavi Popescu a intrat în dizgrația lui Mihai Stoica: „Este pe cont propriu”

Întrebat care este situația actuală a lui Tavi Popescu, Mihai Stoica a răspuns, la Prima Sport: „Nici nu mai am ce să discut. Este pe cont propriu”.

Președintele Consiliului de Administrație al campioanei nici nu vrea să audă de Tavi Popescu, din cauza anturajului pe care îl are fotbalistul.

„E treaba lui. Vrea să înțeleagă, bine. Am renunțat la vârsta asta să mă mai rog de unii să ajungă fotbaliști!

Am avut o discuție cu el, am bătut palma și și-a încălcat cuvântul. Nu că ar fi făcut ceva, dar s-a anturat cu cine nu trebuia”, a continuat oficialul celor de la FCSB.

Mihai Stoica: „Nu am fost satisfăcut de atitudinea pe care a afișat-o

Mihai Stoica a lăudat anterior calitățile lui Tavi Popescu, la mijlocul lunii decembrie, și i-a oferit mai multe sfaturi jucătorului.

„Octavian Popescu e la o răscruce. Are două drumuri în față. Dacă pleacă pe drumul corect, poate să ajungă fotbalist, să-și facă viața el și generațiile viitoare ale familiei lui.

Are niște calități cum nu am întâlni la nici un jucător cu care am lucrat. Chiar vorbeam cu Tănase, iar toți fotbaliștii de la noi recunosc că Popescu e cel mai talentat.

Are absolut tot, viteză, explozie, dribling, lovește mingea foarte bine, are viziune, pasă excepțională cu exteriorul. Are și un fizic frumos, are 1,82. Nu e impunător, dar îți dau atâtea exemple cu jucători cu fizicul ăsta, numai la Di Maria dacă mă gândesc.

Dacă nu o ia pe drumul bun și se complace în situația în care e… Să înțeleagă că a intrat Toma în locul lui și a făcut diferența. Popescu poate să facă ambele faze. De exemplu, Coman avea totul, dar nu putea face ambele faze.

Avea explozie mare și nu mai putea face faza defensiv. Octavian are și explozie, face și faza defensivă”, a declarat Stoica, la Prima Sport.

7 selecții
are Octavian Popescu pentru prima reprezentativă a României

De asemenea, oficialul campioanei a fost deranjat de atitudinea pe care fotbalistul a afișat-o în timpul discuțiilor:

„Nu am mai discutat cu Octavian, nu am fost satisfăcut de atitudinea pe care a afișat-o după anumite discuții. Eu sunt genul de om care, dacă nu e ascultat, trece mai departe. Nu stau după nimeni”.

