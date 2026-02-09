„Așa faci blat?” MM Stoica și-a pierdut cumpătul în direct, apoi a revenit: „Mă scuzați pentru ce am zis, am greșit”

OȚELUL - FCSB 1-4. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, a răbufnit după acuzațiile de blat apărute în urma partidei din etapa a 26-a a Ligii 1.

FCSB a câștigat categoric la Galați și s-a apropiat la doar două puncte de locurile de play-off.

În urma succesului convingător al campioanei au apărut mai multe voci care au susținut că Oțelul nu și-a apărat corect șansele și care i-au acuzat pe gălățeni de un posibil blat.

OȚELUL - FCSB 1-4 . Mihai Stoica și-a pierdut cumpătul în direct: „Mă scuzați pentru ce am zis, am greșit”

MM Stoica a respins vehement teoriile despre un aranjamanet la Galați.

„Oamenii cred că așa ușor se fac blaturile. E o prostie să zici că meciul ăsta a fost blat. Blatul trebuie făcut de jucători, altcineva nu-l poate face. De la Matei Popa până la Debeljuh, așa se face blatul.

Nu poți să-l faci doar cu o echipă, așa se face. Așa am auzit că se făcea. (n.r. - râde) E imposibil să faci blaturi, s-ar afla imediat. Nu mă mai irită vorbele astea, mă distrează și chiar vreau să le aud.

Știi ce se poate zice? A greșit Dur-Bozoancă la gol, bun. Și la Farul - Dinamo, Buzbuchi, mai mare decât Dur-Bozoancă, a ieșit pe lângă minge și a marcat Boateng. Și la U Cluj - CFR au fost niște erori extraordinare. Ce a făcut Macalou... La noi n-a existat așa ceva. Dar așa se marchează, din erori.

Că unele sunt flagrante, da, e adevărat. Vorbesc de parcă mă scuz. Lui Bîrligea putea să-i rupă piciorul. Așa faci blat? Doamne ferește! Și Galațiul ce face, ne dă locul lor de play-off pentru blat sau cum?”, a declarat Mihai Stoica în primă fază la Prima Sport.

Ulterior, în discuție a intervenit și Bogdan Cosmescu, invitat și el în studio. Cunoscutul comentator sportiv a afirmat că acuzațiile vin în urma ultimului transfer realizat de FCSB în această iarnă, mutarea lui Joao Paulo (27 de ani), chiar de la Oțelul.

A fost momentul în care Mihai Stoica s-a enervat și a avut un derapaj la adresa persoanelor cu dizabilități, pentru care și-a cerut imediat scuze.

Bogdan Cosmescu: Gurile rele spun că e în contul transferului lui Joao Paulo...

MM: 350.000 de euro?

BC: Eu spun ce zice lumea.

MM: Sunt niște handicapați ăștia, că nu înțeleg. Mă rog, mă scuzați, am greșit. Sunt niște oameni care habar n-au, vorbesc numai prostii. Ăia mă înjură tot timpul. Din pușcăriaș nu mă scot. Am fost, nu mai sunt. OK, zic de banii pentru Joao Paulo. El costa de fapt 35.000 și restul i-au împărțit jucătorii? Au vândut meciul Andrezinho și Debeljuh? Zhelev?

BC: Nu cred, doar spun ce se zice.

MM: E o tâmpenie fără margini. Anul trecut când i-am bătut 4-1 cum a fost? Urma să-l cumpărăm pe Cisotti sau cum?”

