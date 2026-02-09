Și-a ascuns accidentarea! Un titular de la FCSB și- a șocat șefii:  „Ne spui în ceasul al 12-lea? De-asta a comis-o non-stop!”

- Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a vorbit despre situația lui Siyabonga Ngezana (28 de ani).
Stoperul sud-african ar fi trebuit să fie titular în meciul FC Botoșani (2-1) din urmă cu două etape, însă a acuzat ceva probleme medicale și a fost înlocuit în primul „11” de Daniel Graovac (32 de ani).
Ngezana s-a tot plâns de dureri la nivelul genunchiului, după întoarcerea de la Cupa Africii. Fundașul nu a făcut deplasarea la Galați, iar în urma unui RMN a rezultat că are meniscul afectat.
Mihai Stoica, șocat de Ngezana: „Nu mi-am închipuit că în 2026 se poate întâmpla așa ceva”
Mihai Stoica a confirmat faptul că jucătorul sud-african se va opera, însă s-a declarat dezamăgit de faptul că Ngezana și-a ascuns problemele medicale pe care le avea și a ales să joace accidentat în mai multe meciuri din acest sezon.
„Ngezana va suferi o intervenție chirurgicală. El are problema de mult timp, de asta juca așa rău. Nu ne-a spus.
Tot căutam explicații, pentru că nu mai era el. Nu mi-am închipuit că în 2026 există un fotbalist de națională care să aibă o problemă și să n-o spună. I-o fi frică să piardă Mondialul, dar pierdem noi meciuri”, a spus MM Stoica la Prima Sport.
Întrebat dacă pune toate erorile din acest sezon pe seama accidentării, MM a răspuns fără ezitare:
„Absolut! Fără dubii, asta este. El avea o porțiune din meniscul exterior desprinsă, o ciupitură. Asta îl împiedica să împingă în picior. Cum să joci doi ani perfect și juma de an să o comiți non-stop? Și cum o comitea? Nu mai putea să facă marcaj. Să nu spui că simți că ai ceva, să ceri o investigație? Ne spui în ceasul al doisprezecelea?
Faptul e consumat, dar am pierdut foarte multe puncte. N-am mai pățit niciodată așa ceva. Am avut fotbaliști care trăiau în cabinetul medical, care caută durerea. Am avut jucători care ar fi trebuit să-și treacă în contract și vreo 25 de RMN-uri pe lună”, a concluzionat Mihai Stoica.
Ce variante are FCSB
În absența lui Ngezana, FCSB îi are ca soluții de fundași centrali pe Duarte, Graovac, Dawa, dar și pe Lixandru, care a mai fost folosit pe această poziție și a dat randament bun.
În plus, campioana speră ca din martie să-l aibă bun de joc și pe Mihai Popescu, a cărui recuperare după ruptura ligamentelor încrucișate din octombrie a fost una uimitoare.
Ngezana a fost om de bază și în acest sezon. Dintre jucătorii de câmp ai FCSB-ului, e pe locul 2 în topul minutelor jucate în toate competițiile, primul fiind Florin Tănase.
Și ca valoare estimată, Siyabonga e sus în ierarhia campioanei: locul 4, peste el fiind doar Olaru, Bîrligea și Târnovanu.