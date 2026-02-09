Bergodi, apărat de un rival Ce spune Sorin Cârțu despre scenele reprobabile de la CFR - U Cluj: „Trebuie privit cu compasiune” +22 foto
Cristiano Bergodi a sărit la gâtul lui Andrei Cordea/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Superliga

Bergodi, apărat de un rival Ce spune Sorin Cârțu despre scenele reprobabile de la CFR - U Cluj: „Trebuie privit cu compasiune”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 09.02.2026, ora 18:26
alt-text Actualizat: 09.02.2026, ora 18:26
  • CFR CLUJ - U CLUJ 3-2. Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific de la Universitatea Craiova, a sărit în apărarea lui Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul oaspeților, în urma scenelor reprobabile de la derby-ul Ardealului.

Tehnicianul italian a sărit la bătaie cu Andrei Cordea și Karlo Muhar, jucătorii gazdelor, și a fost eliminat de arbitrul Rareș Vidican.

Aceeași soartă a avut-o și fostul jucător de la FCSB.

Varianta lui Bergodi Italianul a vorbit despre scandalul din Gruia: „Nu m-am dus spre el să-l bat, sunt un om civilizat” + Ce mesaj i-a dat Cordea
Citește și
Varianta lui Bergodi Italianul a vorbit despre scandalul din Gruia: „Nu m-am dus spre el să-l bat, sunt un om civilizat” + Ce mesaj i-a dat Cordea
Citește mai mult
Varianta lui Bergodi Italianul a vorbit despre scandalul din Gruia: „Nu m-am dus spre el să-l bat, sunt un om civilizat” + Ce mesaj i-a dat Cordea

Sorin Cârțu: „Ar trebui privit cu compasiune

Cârțu a declarat că s-a arătat și el surprins de atitudinea lui Bergodi.

Oficialul din Bănie a explicat că evenimentele nu pot fi trecute cu vederea, dar susține că cei care vor judeca acest caz ar trebui să aibă puțină înțelegere pentru antrenorul italian.

„Am fost surprins să văd atitudinea lui Cristiano. Și eu am fost antrenor coleric și am avut și eu manifestări. Am trecut prin momente dificile, greu de gestionat.

Nu l-am văzut în postura asta și m-a mirat și pe mine, dar trebuie privit cu compasiune. A venit în România și a creat ceva, a adus plus valoare.

CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (13).jpg
CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (13).jpg

Galerie foto (22 imagini)

CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (1).jpg CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (2).jpg CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (3).jpg CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (4).jpg CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (5).jpg
+22 Foto
labels.photo-gallery

Sigur că nu poți să treci cu vederea, dar nu sunt eu cel care să judece, dar nici foarte drastic așa, mi se pare că totuși e la prima abatere așa, nu l-am mai văzut într-o postură de genul ăsta, nu numai la Craiova. A fost la multe echipe, pentru mine a fost și este un antrenor pe care l-am simpatizat.

A creat plus valoare. Acum sigur că trebuie acționat asupra a ceea ce a făcut și poate că ar trebui și puțină compasiune”, a spus Sorin Cârțu la Digi Sport, citat de fanatik.ro.

De la ce ar fi pornit scandalul în care Bergodi i-a lovit pe Cordea și Muhar

Conform descrierii din raport, conflictul ar fi pornit în urma unor replici adresate de Cordea către Dan Nistor, considerate însă de banca tehnică a oaspeților drept ofensatoare la adresa întregului staff.

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, într-un schimb dur de replici, Cordea i-ar fi adresat lui Nistor înjurătura „Să o f** pe mă-ta”, moment care a contribuit la reacția lui Cristiano Bergodi, tehnicianul simțindu-se vizat.

Ce riscă Bergodi și Cordea, potrivit regulamentului FRF

Regulamentul disciplinar al Federației Române de Fotbal prevede sancțiuni severe în cazul actelor de violență sau al participării la altercații.

Articolul 57 stipulează că un oficial, categorie în care intră și antrenorii, poate fi suspendat între o lună și 12 luni pentru loviri sau alte acte de violență comise în incinta stadionului.

  • „Fapta unui oficial, inclusiv jucătorul in afara jocului, aflat în incinta stadionului de a lovi sau
    a comite alte violențe asupra altei persoane se sancționează cu suspendare de la 1 la 12 luni.
  • Altercația constă în comiterea de brutalităţi, loviri şi alte violenţe în care sunt implicate trei
    sau mai multe persoane.
  • Participarea la o altercație se sancţionează cu suspendare de la 6 la 8 jocuri, în cazul jucătorilor şi cu interzicerea oricărei activităţi legate de fotbal de la 6 la 12 luni, în cazul oficialilor.
  • Cluburile vor fi sanctionate cu penalitate de 5.000 la 100.000 lei.
  • Orice persoană care a încercat să prevină incidentele, sa se apere, să-i apere pe alţii sau să-i
    despartă pe cei implicaţi în altercație nu va fi sancţionată”.

Pentru U Cluj, o eventuală suspendare îndelungată a lui Cristiano Bergodi ar reprezenta o pierdere importantă într-un moment delicat al sezonului.

În cazul lui Andrei Cordea, cartonașul roșu acordat pentru injurii se încadrează la abaterea prevăzută de „Legile Jocului”, respectiv folosirea unui limbaj sau a unor gesturi jignitoare, injurioase ori grosolane.

Pentru această faptă, art. 63.1, lit. f) din regulament prevede o sancțiune de suspendare între 2 și 3 jocuri.

VIDEO. Golul marcat de Nistor în CFR Cluj - U Cluj 3-2

Citește și

FCSB a bătut bătaia de la Cluj Deși CFR - U a fost atractiv și cu un mega scandal la final, campioana a surclasat în audiențe derby-ul ardelean
Superliga
17:47
FCSB a bătut bătaia de la Cluj Deși CFR - U a fost atractiv și cu un mega scandal la final, campioana a surclasat în audiențe derby-ul ardelean
Citește mai mult
FCSB a bătut bătaia de la Cluj Deși CFR - U a fost atractiv și cu un mega scandal la final, campioana a surclasat în audiențe derby-ul ardelean
Secretul lui Chivu Apărătorul care uimește Italia în acest sezon, cu antrenorul român la Inter. E peste toți în 2026
Campionate
16:55
Secretul lui Chivu Apărătorul care uimește Italia în acest sezon, cu antrenorul român la Inter. E peste toți în 2026
Citește mai mult
Secretul lui Chivu Apărătorul care uimește Italia în acest sezon, cu antrenorul român la Inter. E peste toți în 2026

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Reacție de la vârful UE după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice din Italia
Reacție de la vârful UE după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice din Italia
Reacție de la vârful UE după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice din Italia
CFR Cluj Cristiano Bergodi u cluj Sorin Cartu SCANDAL
Știrile zilei din sport
Scene incredibile după Dinamo - Craiova FOTO. Istvan Kovacs, lovit cu un obiect din tribună, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Ai voie să faci orice la stadion?!”
Superliga
09.02
Scene incredibile după Dinamo - Craiova FOTO. Istvan Kovacs, lovit cu un obiect din tribună, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Ai voie să faci orice la stadion?!”
Citește mai mult
Scene incredibile după Dinamo - Craiova FOTO. Istvan Kovacs, lovit cu un obiect din tribună, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Ai voie să faci orice la stadion?!”
„Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!” VIDEO+FOTO. Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Sunt român! Nu înțeleg răutatea”
Superliga
09.02
„Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!” VIDEO+FOTO. Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Sunt român! Nu înțeleg răutatea”
Citește mai mult
„Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!” VIDEO+FOTO. Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Sunt român! Nu înțeleg răutatea”
Și-a ascuns accidentarea! Un titular de la FCSB și- a șocat șefii:  „Ne spui în ceasul al 12-lea? De-asta a comis-o non-stop!”
Superliga
09.02
Și-a ascuns accidentarea! Un titular de la FCSB și- a șocat șefii: „Ne spui în ceasul al 12-lea? De-asta a comis-o non-stop!”
Citește mai mult
Și-a ascuns accidentarea! Un titular de la FCSB și- a șocat șefii:  „Ne spui în ceasul al 12-lea? De-asta a comis-o non-stop!”
Dinamo nu renunță la Boateng Ce sumă au refuzat  „câinii” pentru fundașul care poate pleca gratis în vară: „Căutăm soluții”
Superliga
09.02
Dinamo nu renunță la Boateng Ce sumă au refuzat „câinii” pentru fundașul care poate pleca gratis în vară: „Căutăm soluții”
Citește mai mult
Dinamo nu renunță la Boateng Ce sumă au refuzat  „câinii” pentru fundașul care poate pleca gratis în vară: „Căutăm soluții”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:15
„Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!” VIDEO+FOTO. Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Sunt român! Nu înțeleg răutatea”
„Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!” VIDEO+FOTO. Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Sunt român! Nu înțeleg răutatea”
22:51
Scene incredibile după Dinamo - Craiova FOTO. Istvan Kovacs, lovit cu un obiect din tribună, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Ai voie să faci orice la stadion?!”
Scene incredibile după Dinamo - Craiova FOTO. Istvan Kovacs, lovit cu un obiect din tribună, Ștefan Baiaram s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Ai voie să faci orice la stadion?!”
23:04
„Știm că nu suntem o echipă perfectă” Reacția lui Kopic după ce U Craiova i-a ascuns mingea lui Dinamo + cum explică transferurile rare din iarnă
„Știm că nu suntem o echipă perfectă” Reacția lui Kopic după ce U Craiova i-a ascuns mingea lui Dinamo + cum explică transferurile rare din iarnă
22:11
Inspirație Kopic. Și reacție, Coelho! VIDEO. Dinamo a jucat cu vârf fals contra Craiovei. Și Soro a înscris. Dar Al-Hamlawi i-a răspuns
Inspirație Kopic. Și reacție, Coelho! VIDEO. Dinamo a jucat cu  vârf fals contra Craiovei. Și Soro a înscris. Dar Al-Hamlawi i-a răspuns
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Top stiri din sport
„Totul îmi place la Drăgușin” Anunțul făcut de antrenorul lui Tottenham legat de „tricolor”.  Ce a detaliat Thomas Frank
Stranieri
09.02
„Totul îmi place la Drăgușin” Anunțul făcut de antrenorul lui Tottenham legat de „tricolor”. Ce a detaliat Thomas Frank
Citește mai mult
„Totul îmi place la Drăgușin” Anunțul făcut de antrenorul lui Tottenham legat de „tricolor”.  Ce a detaliat Thomas Frank
S-au „scurs” imaginile pe net! Ce se întâmpla la party-ul organizat de Trump, în timp ce Bad Bunny cânta la Super Bowl: „Adunătură de ipocriți”
Alte sporturi
09.02
S-au „scurs” imaginile pe net! Ce se întâmpla la party-ul organizat de Trump, în timp ce Bad Bunny cânta la Super Bowl: „Adunătură de ipocriți”
Citește mai mult
S-au „scurs” imaginile pe net! Ce se întâmpla la party-ul organizat de Trump, în timp ce Bad Bunny cânta la Super Bowl: „Adunătură de ipocriți”
Apare în „Dosarul Epstein” Fost mare fotbalist, în documentele legate de violatorul american. Prostituție, minore, agresiune!
Diverse
09.02
Apare în „Dosarul Epstein” Fost mare fotbalist, în documentele legate de violatorul american. Prostituție, minore, agresiune!
Citește mai mult
Apare în „Dosarul Epstein” Fost mare fotbalist, în documentele legate de violatorul american. Prostituție, minore, agresiune!
Când și unde se joacă finala S-a stabilit ce oraș va găzdui ultimul act din Cupa României
Cupa Romaniei
09.02
Când și unde se joacă finala S-a stabilit ce oraș va găzdui ultimul act din Cupa României
Citește mai mult
Când și unde se joacă finala S-a stabilit ce oraș va găzdui ultimul act din Cupa României

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 41 dinamo bucuresti 34 rapid 25 Universitatea Craiova 24 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 18

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
10.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share