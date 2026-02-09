CFR CLUJ - U CLUJ 3-2. Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific de la Universitatea Craiova, a sărit în apărarea lui Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul oaspeților, în urma scenelor reprobabile de la derby-ul Ardealului.

Tehnicianul italian a sărit la bătaie cu Andrei Cordea și Karlo Muhar, jucătorii gazdelor, și a fost eliminat de arbitrul Rareș Vidican.

Aceeași soartă a avut-o și fostul jucător de la FCSB.

Sorin Cârțu: „Ar trebui privit cu compasiune”

Cârțu a declarat că s-a arătat și el surprins de atitudinea lui Bergodi.

Oficialul din Bănie a explicat că evenimentele nu pot fi trecute cu vederea, dar susține că cei care vor judeca acest caz ar trebui să aibă puțină înțelegere pentru antrenorul italian.

„Am fost surprins să văd atitudinea lui Cristiano. Și eu am fost antrenor coleric și am avut și eu manifestări. Am trecut prin momente dificile, greu de gestionat.

Nu l-am văzut în postura asta și m-a mirat și pe mine, dar trebuie privit cu compasiune. A venit în România și a creat ceva, a adus plus valoare.

Sigur că nu poți să treci cu vederea, dar nu sunt eu cel care să judece, dar nici foarte drastic așa, mi se pare că totuși e la prima abatere așa, nu l-am mai văzut într-o postură de genul ăsta, nu numai la Craiova. A fost la multe echipe, pentru mine a fost și este un antrenor pe care l-am simpatizat.

A creat plus valoare. Acum sigur că trebuie acționat asupra a ceea ce a făcut și poate că ar trebui și puțină compasiune” , a spus Sorin Cârțu la Digi Sport, citat de fanatik.ro.

De la ce ar fi pornit scandalul în care Bergodi i-a lovit pe Cordea și Muhar

Conform descrierii din raport, conflictul ar fi pornit în urma unor replici adresate de Cordea către Dan Nistor, considerate însă de banca tehnică a oaspeților drept ofensatoare la adresa întregului staff.

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, într-un schimb dur de replici, Cordea i-ar fi adresat lui Nistor înjurătura „Să o f** pe mă-ta”, moment care a contribuit la reacția lui Cristiano Bergodi, tehnicianul simțindu-se vizat.

Ce riscă Bergodi și Cordea, potrivit regulamentului FRF

Regulamentul disciplinar al Federației Române de Fotbal prevede sancțiuni severe în cazul actelor de violență sau al participării la altercații.

Articolul 57 stipulează că un oficial, categorie în care intră și antrenorii, poate fi suspendat între o lună și 12 luni pentru loviri sau alte acte de violență comise în incinta stadionului.

„Fapta unui oficial, inclusiv jucătorul in afara jocului, aflat în incinta stadionului de a lovi sau

a comite alte violențe asupra altei persoane se sancționează cu suspendare de la 1 la 12 luni.

a comite alte violențe asupra altei persoane Altercația constă în comiterea de brutalităţi, loviri şi alte violenţe în care sunt implicate trei

sau mai multe persoane.

sau mai multe persoane. Participarea la o altercație se sancţionează cu suspendare de la 6 la 8 jocuri, în cazul jucătorilor şi cu interzicerea oricărei activităţi legate de fotbal de la 6 la 12 luni, în cazul oficialilor.

Cluburile vor fi sanctionate cu penalitate de 5.000 la 100.000 lei.

Orice persoană care a încercat să prevină incidentele, sa se apere, să-i apere pe alţii sau să-i

despartă pe cei implicaţi în altercație nu va fi sancţionată”.

Pentru U Cluj, o eventuală suspendare îndelungată a lui Cristiano Bergodi ar reprezenta o pierdere importantă într-un moment delicat al sezonului.

În cazul lui Andrei Cordea, cartonașul roșu acordat pentru injurii se încadrează la abaterea prevăzută de „Legile Jocului”, respectiv folosirea unui limbaj sau a unor gesturi jignitoare, injurioase ori grosolane.

Pentru această faptă, art. 63.1, lit. f) din regulament prevede o sancțiune de suspendare între 2 și 3 jocuri.

VIDEO. Golul marcat de Nistor în CFR Cluj - U Cluj 3-2

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport