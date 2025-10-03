Îl contrazice pe Becali Mihai Stoica, despre strategia finanțatorului FCSB : „Eu i-am spus...” + Schimbare majoră la meciurile următoare

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a vorbit despre strategia clubului de la meciul cu Young Boys din Europa League.

FCSB a pierdut partida cu elvețienii, scor 0-2, după ce a primit două goluri în prima repriză de la Joel Monteiro.

Oficialul campioanei a criticat strategia aleasă de finanțatorul FCSB pentru partida cu Young Boys, Stoica afirmând că echipa ar fi trebuit să folosească cea mai bună garnitură la partida din etapa #2 a grupei XXL Europa League.

Mihai Stoica, despre strategia de la FCSB: „Nu se va mai întâmpla asta”

Președintele CA al FCSB a dezvăluit o discuție pe care a avut-o cu Gigi Becali cu privire la strategia echipei. De asemenea, Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla la meciurile următoare.

„Nu se va mai întâmpla chestia asta la noi, să jucăm acasă și să nu folosim primul 11 de la început. A fost meciul ăsta cu Craiova care pentru Gigi a fost foarte important și a vrut să îl gândească într-un fel...

Gigi a hotărât ca de acum să jucăm cu cea mai bună echipă la meciurile de acasă. Asta a fost gândirea la meciul cu Young Boys, nu se va mai repeta.

Eu i-am spus că anul trecut, în cea mai bună perioadă a noastră, am jucat cu aceeași jucători la 3 zile și câștigam meciuri. Mi-a zis «Bine, anul ăsta o să fie altceva».

Noi vrem să avem relații de joc, dar dacă schimbi continuu e foarte complicat. Avem probleme foarte mari în compartimentul defensiv”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

