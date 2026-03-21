„O văd foarte vulnerabilă” Mihai Stoica crede că U Cluj are o mare problemă, dar cifrele îl contrazic + Cine l-a impresionat: „Cel mai bun, detașat”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, consideră că defensiva e principala problemă a celor de la Universitatea Cluj în lupta pentru primele poziții din Liga 1.

Oficialul roș-albaștrilor a nominalizat cel mai bun jucător al „studenților”.

Cu Bergodi la cârmă, U Cluj a impresionat în a doua parte a sezonului și ocupă locul 3 în play-off.

Mihai Stoica, despre U Cluj: „O văd foarte vulnerabilă defensiv”

Ca urmare a prestațiilor bune din acest an, Andrei Coubiș a fost convocat de Mircea Lucescu pentru barajul de calificare la CM 2026.

Cu toate acestea, MM Stoica nu a fost impresionat de fundașul central al lui Bergodi. Mai mult, susține că cele mai mari probleme ale „studenților” sunt în apărare.

„Pe U Cluj o văd foarte vulnerabilă defensiv. Coubiș e un atlet, e (născut în) 2003, poate să mai crească. Dar când interpretezi o fază ca pe cea din minutul 1 cu CFR Cluj… Atunci ai o problemă.

Acolo îi văd cu probleme, dar, de la mijloc în sus, e o echipă care arată foarte bine. Iar Bergodi e un antrenor bun.

A fost mereu aproape. Cu U Craiova a condus cu 1-0 în finala campionatului, dar cu un CFR Cluj care atunci nu prea se speria nici când era condusă”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

Statisticile îl contrazic pe Mihai Stoica: U Cluj are cea mai bună defensivă din Liga 1, la egalitate cu Universitatea Craiova (un meci în plus disputat) și FC Argeș.

28 de goluri a încasat U Cluj în cele 31 de meciuri disputate în Liga 1 (sezonul regulat + prima etapă din play-off)

Mihai Stoica, despre Jovo Lukic: „Cel mai bun număr 9 din campionat”

În schimb, oficialul celor de la FCSB a avut numai cuvint de laudă la adresa lui Jovo Lukic. Deși nu a reușit să se impună la Universitatea Craiova în sezonul precedent, bosniacul e acum golgheterul Ligii 1, cu 16 goluri marcate.

„Mi se pare cel mai bun număr 9. Nu vorbesc de jucătorii noștri. Dar cel mai bun număr 9 din campionat, detașat.

Îmi dau seama și acum, ca să înțeleagă unii. Când ți se propune un jucător și nu îl iei și dă randament la altă echipă, nu înseamnă automat că dădea randament și la tine.

Eu dădeam exemplul Hazard. A fost fenomen la Chelsea, fusese și la Lille excepțional. La Real Madrid s-a lăsat de fotbal.

Lukic e un exemplu foarte bun. La Craiova n-a existat. A dat două goluri într-un an. Și nu e vorba doar de golurile marcate, ci de aportul lui. E un foarte bun jucător. Pentru mine, Lukic e jucătorul numărul 1 de la Cluj.

Macalou, e adevărat, face un sezon de excepție, iese la rampă în anumite meciuri. Cu CFR, până în minutul 85 n-a existat. A venit pe final, ocazie, a bătut cornerul, a bătut U Cluj.

Dar Lukic e jucătorul care le-a rezolvat meciurile”, a mai spus Stoica.

