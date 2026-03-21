Cât va lipsi Isenko  Portarul de la U Craiova ratează meciuri importante, după accidentarea din duelul cu Dinamo

Portarul Pavlo Isenko (22 de ani) va rata următoarele meciuri ale echipei Universitatea Craiova, după ce s-a accidentat în timpul partidei cu Dinamo, scor 1-0.

Revenit între buturile oltenilor, ucraineanul a jucat bine în prima repriză a duelului din etapa secundă a play-off-ului, reușind două intervenții excelente.

Însă a avut ghinion. A acuzat dureri la genunchi după o ocazie a lui Armstrong și nu a mai putut intra după pauză.

Pavlo Isenko va lipsi aproximativ o lună

Precaut, Filipe Coelho l-a trimis în poartă pe Laurențiu Popescu. Isenko a rămas foarte activ, încurajându-și coechipierii de la marginea terenului.

Problemele goalkeeperului sunt la piciorul drept, la menisc, iar acesta ar urma să lipsească 3-4 săptămâni, potrivit fanatik.ro.

Isenko este ajutat de pauza pricinuită de meciurile echipelor naționale. Următoarea partidă pentru Universitatea Craiova este programată pe 6 aprilie, cu CFR Cluj.

Este puțin probabil ca portarul să fie disponibil la meciurile cu U Cluj și Rapid din play-off-ul Ligii 1, însă acesta ar putea reveni la timp pentru duelul cu Dinamo din semifinalele Cupei Românei (22 aprilie).

32 de meciuri a adunat Pavlo Isenko în poarta Universității Craiova. A fost învins de 37 de ori și a scăpat fără gol primit în 10 partide

Isenko a semnat cu Universitatea Craiova în vara anului 2025, fiind transferat pentru 350.000 de euro de la Vorskla Poltava.

A fost titular în startul sezonului, însă și-a pierdut locul în primul „11” după înfrângerea drastică din etapa #24 a Ligii 1, 1-4 cu Farul Constanța.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport