Ce facem în weekend Evenimente sportive pe 22-23-24 mai  în marile orașe din România

alt-text Publicat: 22.05.2026, ora 09:06
alt-text Actualizat: 22.05.2026, ora 09:07
  • La ce evenimente interesante poți merge în București, Cluj, Iași, Constanța, Timișoara, Brașov, Craiova, Oradea, Galați sau Ploiești.

Weekendul acesta e plin de sport. Fotbal, baschet, handbal, sporturi de sală, tenis, maratoane - programul este foarte ofertant în toată țara.

Sunt derby-uri care contează în clasamente, sunt confruntări cu miză directă, dar și competiții spectaculoase pentru amatori. Cine vrea spectacol sportiv live are de unde alege.

Ce facem în weekend: top evenimente sportive pe 22-23-24 mai

GOLAZO.ro a selectat pentru tine punctele fierbinți de pe harta sportivă a țării în weekendul 22-23-24 mai.

Fie că vrei să îți susții echipa favorită din tribune sau doar cauți un motiv să ieși la mișcare, am centralizat cele mai importante evenimente sportive din 10 orașe importante ale țării.

Mai jos găsești totul organizat pe orașe, pe zile și pe ore.

BUCUREȘTI & ILFOV

Vineri, 22 mai

  • Clinceni - Râmnicu Vâlcea (fotbal, Liga 3, play-off), ora 18:00, stadion Clinceni
  • CS Rapid București - CS Minaur Baia Mare (handbal feminin), ora 17:30, sala Rapid
  • Campionatul Național de Ju-Jitsu (arte marțiale), ora 09:00, sala Polivalentă

Sâmbătă, 23 mai

  • Popești-Leordeni - Unirea Zărnești (fotbal, Liga 3, play-off), ora 18:00, stadion Popești-Leordeni
  • CSM București - CSM Tg. Jiu (handbal feminin), ora 17:30, sala Polivalentă
  • Rapid București - CSO Voluntari (baschet masculin), ora 18:00, sala Rapid
  • Dinamo București - Rugby Club Gura Humorului (rugby), ora 12:00, stadion Florea Dumitrache
  • Campionatul Național de Ju-Jitsu (arte marțiale), ora 09:00, sala Polivalentă
  • Runners of Bucharest (alergare), ora 09:00, parcul Herăstrău

Duminică, 24 mai

  • FCSB - FC Botoșani (fotbal, semifinală baraj Conference League), ora 20:30, stadion Ghencea
  • CSM București - CS Minaur Baia Mare (handbal masculin), ora 17:30, sala Apollo
  • Campionatul Național de Ju-Jitsu (arte marțiale), ora 09:00, sala Polivalentă

CLUJ-NAPOCA

Vineri, 22 mai

  • CFR Cluj - FC Argeș (fotbal, Liga 1, play-off), ora 20:30, stadion CFR

Sâmbătă, 23 mai

  • U Cluj - Dinamo (fotbal, Liga 1, play-off), ora 20:30, stadion Cluj Arena
  • U ELBI Cluj - CSA Steaua (rugby), ora 11:00, stadion Iuliu Hațieganu
  • Napoca Dog Show 2026 (Competiție Canină), ora 08:00, baza sportivă Gheorghieni

Duminică, 24 mai

  • Napoca Dog Show 2026 (Competiție Canină), ora 08:00, baza sportivă Gheorghieni
  • Crosul Universităților Clujene (atletism), ora 09:00, Piața Unirii

TIMIȘOARA

Vineri, 22 mai

  • USV Timișoara - Știința Baia Mare (rugby), ora 15:00, stadion Gheorghe Rășcanu

Sâmbătă, 23 mai

  • Politehnica Timișoara - Unirea Tășnad (fotbal, Liga 3, play-off), ora 18:00, stadion Electrica
  • Ultramaratonul Internațional „S24H” (anduranță extremă), ora 08:00, Parcul Copiilor „Ion Creangă”
  • The Color Run Timișoara 2026 (alergare), ora 12:00, Piața Libertății

Duminică, 24 mai

  • Marele Premiu al Municipiului Timișoara 2026 (Automobilism & Karting), ora 08:00, parcarea de la Modex

IAȘI

Sâmbătă, 23 mai

  • Crosul TUIASI 2026 (alergare), ora 09:00, Campusul Studențesc „Tudor Vladimirescu”

BRAȘOV

Sâmbătă, 23 mai

  • Corona Brașov - CSM Tg. Mureș (baschet masculin), ora 20:30, sala Colibași

CRAIOVA

Vineri, 22 mai

  • SCM Universitatea Craiova - HC Zalău (handbal feminin), ora 18:00, sala Polivalentă

Sâmbătă, 23 mai

  • CSU Craiova 2 - Minerul Lupeni (fotbal, Liga 3, play-off), ora 18:00, stadion Craiova

ORADEA

Sâmbătă, 23 mai

  • Urban Playfield Oradea 2026 (Sport de masă), ora 10:00, Piața Unirii

Duminică, 24 mai

  • Urban Playfield Oradea 2026 (Sport de masă), ora 10:00, Piața Unirii

PLOIEȘTI

Vineri, 22 mai

  • Petrolul Ploiești - Steaua Sharks București (baschet masculin), ora 19:00, sala Olimpia

