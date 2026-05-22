Ce facem în weekend Evenimente sportive pe 22-23-24 mai  în marile orașe din România

Weekendul acesta e plin de sport. Fotbal, baschet, handbal, sporturi de sală, tenis, maratoane - programul este foarte ofertant în toată țara.
Sunt derby-uri care contează în clasamente, sunt confruntări cu miză directă, dar și competiții spectaculoase pentru amatori. Cine vrea spectacol sportiv live are de unde alege.
Ce facem în weekend: top evenimente sportive pe 22-23-24 mai
GOLAZO.ro a selectat pentru tine punctele fierbinți de pe harta sportivă a țării în weekendul 22-23-24 mai.
Fie că vrei să îți susții echipa favorită din tribune sau doar cauți un motiv să ieși la mișcare, am centralizat cele mai importante evenimente sportive din 10 orașe importante ale țării.
Mai jos găsești totul organizat pe orașe, pe zile și pe ore.
BUCUREȘTI & ILFOV
Vineri, 22 mai
- Clinceni - Râmnicu Vâlcea (fotbal, Liga 3, play-off), ora 18:00, stadion Clinceni
- CS Rapid București - CS Minaur Baia Mare (handbal feminin), ora 17:30, sala Rapid
- Campionatul Național de Ju-Jitsu (arte marțiale), ora 09:00, sala Polivalentă
Sâmbătă, 23 mai
- Popești-Leordeni - Unirea Zărnești (fotbal, Liga 3, play-off), ora 18:00, stadion Popești-Leordeni
- CSM București - CSM Tg. Jiu (handbal feminin), ora 17:30, sala Polivalentă
- Rapid București - CSO Voluntari (baschet masculin), ora 18:00, sala Rapid
- Dinamo București - Rugby Club Gura Humorului (rugby), ora 12:00, stadion Florea Dumitrache
- Campionatul Național de Ju-Jitsu (arte marțiale), ora 09:00, sala Polivalentă
- Runners of Bucharest (alergare), ora 09:00, parcul Herăstrău
Duminică, 24 mai
- FCSB - FC Botoșani (fotbal, semifinală baraj Conference League), ora 20:30, stadion Ghencea
- CSM București - CS Minaur Baia Mare (handbal masculin), ora 17:30, sala Apollo
- Campionatul Național de Ju-Jitsu (arte marțiale), ora 09:00, sala Polivalentă
CLUJ-NAPOCA
Vineri, 22 mai
- CFR Cluj - FC Argeș (fotbal, Liga 1, play-off), ora 20:30, stadion CFR
Sâmbătă, 23 mai
- U Cluj - Dinamo (fotbal, Liga 1, play-off), ora 20:30, stadion Cluj Arena
- U ELBI Cluj - CSA Steaua (rugby), ora 11:00, stadion Iuliu Hațieganu
- Napoca Dog Show 2026 (Competiție Canină), ora 08:00, baza sportivă Gheorghieni
Duminică, 24 mai
- Napoca Dog Show 2026 (Competiție Canină), ora 08:00, baza sportivă Gheorghieni
- Crosul Universităților Clujene (atletism), ora 09:00, Piața Unirii
TIMIȘOARA
Vineri, 22 mai
- USV Timișoara - Știința Baia Mare (rugby), ora 15:00, stadion Gheorghe Rășcanu
Sâmbătă, 23 mai
- Politehnica Timișoara - Unirea Tășnad (fotbal, Liga 3, play-off), ora 18:00, stadion Electrica
- Ultramaratonul Internațional „S24H” (anduranță extremă), ora 08:00, Parcul Copiilor „Ion Creangă”
- The Color Run Timișoara 2026 (alergare), ora 12:00, Piața Libertății
Duminică, 24 mai
- Marele Premiu al Municipiului Timișoara 2026 (Automobilism & Karting), ora 08:00, parcarea de la Modex
IAȘI
Sâmbătă, 23 mai
- Crosul TUIASI 2026 (alergare), ora 09:00, Campusul Studențesc „Tudor Vladimirescu”
BRAȘOV
Sâmbătă, 23 mai
- Corona Brașov - CSM Tg. Mureș (baschet masculin), ora 20:30, sala Colibași
CRAIOVA
Vineri, 22 mai
- SCM Universitatea Craiova - HC Zalău (handbal feminin), ora 18:00, sala Polivalentă
Sâmbătă, 23 mai
- CSU Craiova 2 - Minerul Lupeni (fotbal, Liga 3, play-off), ora 18:00, stadion Craiova
ORADEA
Sâmbătă, 23 mai
- Urban Playfield Oradea 2026 (Sport de masă), ora 10:00, Piața Unirii
Duminică, 24 mai
- Urban Playfield Oradea 2026 (Sport de masă), ora 10:00, Piața Unirii
PLOIEȘTI
Vineri, 22 mai
- Petrolul Ploiești - Steaua Sharks București (baschet masculin), ora 19:00, sala Olimpia