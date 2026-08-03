Ce s-a întâmplat cu Târnovanu Marius Baciu a explicat absența portarului din lot, pentru meciul cu Farul: „Noi, staff-ul, am decis” +56 foto
FCSB - Farul. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Superliga

Ce s-a întâmplat cu Târnovanu Marius Baciu a explicat absența portarului din lot, pentru meciul cu Farul: „Noi, staff-ul, am decis”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 03.08.2026, ora 22:18
  • FCSB - Farul. Marius Baciu a venit cu explicații după ce Ștefan Târnovanu (26 de ani) a fost exclus din lot înaintea partidei din etapa #3 a Ligii 1.
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Iertat după gafele din meciul tur cu Auda, scor 2-3 în preliminariile Conference League, Târnovanu a fost titular și la returul din Letonia, însă o nouă evoluție modestă l-a costat pe goalkeeper-ul de la FCSB.

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Marius Baciu: „Am decis să-i dăm două zile libere”

Târnovanu s-a mai confruntat cu un episod similar la mijlocul sezonului trecut, când locul său a fost luat pentru prima dată de puștiul Matei Popa (18 ani), după o altă serie de evoluții slabe.

Acum, același Matei Popa a fost titularizat în partida cu Farul, tehnicianul Marius Baciu susținând că a fost o decizie de comun acord a întregului staff.

„Da, am decis să-i dăm două zile libere. Noi, staff-ul”, a explicat Baciu înainte meciului, la Digi Sport.

FOTO. Primul gol încasat de Târnovanu în Auda - FCSB 4-1

FOTO. Golul primit de Ștefan Târnovanu în meciul Auda - FCSB. Foto: captură Tiesraide
FOTO. Golul primit de Ștefan Târnovanu în meciul Auda - FCSB. Foto: captură Tiesraide

Galerie foto (56 imagini)

FOTO. Golul primit de Ștefan Târnovanu în meciul Auda - FCSB. Foto: captură Tiesraide FOTO. Golul primit de Ștefan Târnovanu în meciul Auda - FCSB. Foto: captură Tiesraide FOTO. Golul primit de Ștefan Târnovanu în meciul Auda - FCSB. Foto: captură Tiesraide FOTO. Golul primit de Ștefan Târnovanu în meciul Auda - FCSB. Foto: captură Tiesraide FOTO. Golul primit de Ștefan Târnovanu în meciul Auda - FCSB. Foto: captură Tiesraide
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Declarațiile lui Marius Baciu cu o zi înainte de meci

„S-a discutat mult de Târnovanu. Toată lumea a greșit, ultimul e el vinovat, corect. Toți puteam să facem mai mult. Problema noastră e că n-a fost VAR.

E un portar care e sub contract cu noi, sperăm să-și revină cât mai repede. El a același nivel cu toți jucătorii.

Am discutat cu toți, am avut și cu Târnovanu o discuție. (n.r. Vrea să plece?) Nu e vorba de a pleca, astea sunt discuțiile noastre. Nu putem discuta de o situație, poate mâine e o decizie să nu apere, vom vedea”, a spus Marius Baciu, la conferință.

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