„Ca și când simțea” Ce s-a întâmplat în orele premergătoare tragicului accident al lui Constantin Covaciu +21 foto
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„Ca și când simțea” Ce s-a întâmplat în orele premergătoare tragicului accident al lui Constantin Covaciu

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 03.08.2026, ora 20:55
alt-text Actualizat: 03.08.2026, ora 21:53
  • Antrenorul Cristi Petre, cel mai recent secund la Rapid, acum liber de contract, a vorbit despre decesul tragic al lui Constantin Covaciu, maseur la Dinamo 2
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Prezent azi la priveghiul lui Covaciu, care a murit vineri într-un accident la Câmpulung, la 58 de ani, Petre a rememorat prietenia sa cu fostul fotbalist și presimțirea acestuia în ziua decesului.

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Cristi Petre: „Cu o zi înainte să moară, n-a dormit până la 3 dimineața”

„Un șoc. Într-adevăr a fost un șoc. M-a sunat fata mea în dimineața accidentului să mă întrebe dacă are cumva vreo legătură cu fostul nostru antrenor de portari.

Când am citit acolo «Constantin Covaciu», imediat m-am gândit la Gogoi, pentru că noi așa îi spuneam, nu Gogu. Asta era porecla lui.

Ne cunoaștem de la 17 ani, am jucat împreună la juniori și am ieșit campioni, când eram cu Răzvan Lucescu.

Am jucat după aceea în Divizia B, la Sportul 30 Decembrie. Nu a avut mari șanse să fie la echipa mare, nu știu din ce motive, dar a fost un extrem de mare fotbalist, talent la juniori, la loturile naționale...

Ne întâlneam măcar o dată, la 3-4 luni ne întâlneam, mai stăteam între vorbă la telefon. Din păcate, asta i-a fost soarta.

Superbăiat, tot timpul era optimist, niciodată nu îl vedeam supărat. Ce pot să vă mai spun, familist convins. Cred că avea 20 de ani de când era la Dinamo.

Cred că e din 2000 la Dinamo, de când era Nea Ando acolo. Deși el a fost cu Sportul Studențesc, ca noi toți.

El s-a dus acolo, și-a văzut de treaba lui, a fost și la prima echipă, și la centrul de copii și juniori. Un om extrem de priceput și de iubit de cei de acolo.

Au fost dați afară toți oamenii care erau din medical, masori, doctori, cred că după meciul de baraj cu Miercurea Ciuc (n.r. din 2024), atunci s-a întâmplat. Și l-au mai ținut la echipa de copii, de juniori mari. Și-a văzut de treaba lui. Era extrem de priceput în ale meseriei.

Priveghi Constantin Covaciu FOTO GOLAZO.ro
Priveghi Constantin Covaciu FOTO GOLAZO.ro

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(n.r. Ce lecții trebuie să învățăm din tragedia asta?) Să-ți trăiești ziua, clipa. Nu poți să te gândești prea mult în viitor.

Ce am înțeles acum e incredibil. El, cu o zi înainte să moară, n-a dormit până la 3 dimineața. S-a dus, s-a bărbierit. Ca și când simțea că se va întâmpla nenorocirea. Și a doua zi s-a întâmplat ce s-a întâmplat”, a spus Cristi Petre.

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