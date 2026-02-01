FCSB, de neoprit Campioana anunță încă două transferuri: „Vin săptămâna asta”

Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a anunțat că își dorește să mai transfere doi jucători până la finalul perioadei de mercato din această iarnă.

Fereastra de transferuri din Liga 1 se va încheia luni, 9 februarie.

În această perioadă de mercato, FCSB îi transferase doar pe fundașul central Andre Duarte și mijlocaș defensiv Ofri Arad.

Campioana a bătut palma azi și cu Joao Paulo (27 de ani), fotbalistul celor de la Oțelul Galați, însă Gigi Becali a anunțat că nu vrea să se oprească aici.

Gigi Becali anunță noi transferuri la FCSB: „Mai iau încă doi jucători”

Patronul campioanei a anunțat că în această săptămână, FCSB va mai parafa alte două mutări. Becali nu a dat niciun nume, dar a ținut să precizeze că unul dintre cei doi fotbaliști este un atacant străin.

„Mai iau încă doi jucători. M-am enervat… Bîrligea, dacă nu are dublură, aleargă cât vrea el. Dacă are dublură, aleargă cât vreau eu. Trebuia să mă bag, ce să fac…

Eu iau jucătorii, îi verific, și dacă nu sunt buni le dau niște bani și după pleacă. Mai e un atacant din altă țară, foarte bun, e străin. Nu cred că va fi peste Bîrligea, că, dacă era, nu mi-l lăsau liber. Vreau să aibă concurență!

Mă țin de drumul meu. După Joao Paulo mai aduc încă doi, care vin săptămâna asta.

Atacantul nu cred că va fi peste Bîrligea, că dacă era, nu mi-l lăsau liber. Vreau să aibă concurență!”, a declarat Gigi Becali, citat de fanatik.ro.

FOTO: FCSB - CFR Cluj 1-4 , ultimul meci al campioanei în Liga 1

Gigi Becali, impresionat de Joao Paulo

Becali a explicat și de ce a ales să-l transfere pe Joao Paulo:

„Joao Paulo, părerea mea, dacă joacă extremă dreaptă nu este peste Miculescu, dacă joacă mijlocaș este peste, dar nu dau nume.

Joao Paulo/ Foto: sportpictures.eu

Dacă joacă fundaș stânga, acolo e Risto și am respect prea mare pentru el”, a concluzionat patronul celor de la FCSB pentru sursa citată.

700.000 de euro este cota de piață a lui Joao Paulo, conform transfermarkt.com

Mijlocașul defensiv a sosit în vara anului trecut la Oțelul Galați, de la Sheriff Tiraspol, și a fost unul dintre jucătorii de bază ai echipei în acest sezon.

În 20 de partide jucate în campionat, Joao Paulo a marcat un gol și a oferit 3 pase decisive. A bifat, în total, 1.813 minute, în tricoul Oțelului în toate competițiile.

Pentru FCSB urmează meciul de astăzi cu Csikszereda, de la ora 20:00, din etapa 24 din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

În acest moment, roș-albaștrii sunt într-o situație delicată.

Echipa antrenată de Elias Charalambous ocupă locul 11, cu 31 de puncte, la 7 în spatele celor de la FC Botoșani, formație ce se află pe ultimul loc ce asigură accederea în play-off.

