- Costin Curelea (41 de ani), selecționerul României U21, este de părere că Mihai Toma (18 ani), fotbalistul celor de la FCSB, ar putea fi o soluție viabilă pentru naționala de tineret.
- În prezent, mijlocașul ofensiv al campioanei evoluează la selecționata U19, condusă de Adrian Dulcea.
Intrat la pauza partidei cu Feynoord, Mihai Toma a dat tonul revenirii spectaculoase a celor de la FCSB, cu reușita sa din minutul 54.
Costin Curelea: „E în creştere. E pe drumul cel bun”
Costin Curelea, selecționerul U21, a dezvăluit motivele pentru care jucătorul roș-albaștrilor nu a făcut parte, până în acest moment, din planurile naționalei de tineret.
„Toma, pe lângă momentele bune, a avut şi multe momente slabe în acest tur de campionat.
Ţin minte că sezonul a început cu Cercel, iar Toma nu prea a jucat o perioadă bună de timp. Inclusiv la U19, când a fost convocat, nu se afla în cea mai bună formă.
Jucătorii tineri simt presiunea, e normal să aibă urcuşuri şi coborâşuri – să joci la FCSB nu e uşor. Nu a avut cele mai bune momente, dar acum e în creştere.
E pe drumul cel bun, chiar şi la U19 a făcut acum câteva meciuri bune. Eu urmăresc toţi jucătorii, nu contează vârsta, contează valoarea”, a spus Costin Curelea, citat de primasport.ro.
Întrebat dacă Toma ar putea fi o soluție pentru selecționata U21, Curelea a replicat fără nicio ezitare: „Poate fi. Un astfel de gol (n.r. cel din partida cu Feyenoord) îl poate propulsa, mai ales că avem probleme pe benzi”.
Costin Curelea, despre Mihai Toma: „Îl văd mai degrabă în centru”
Deși Toma joacă la FCSB ca extremă stânga, Curelea consideră că fotbalistului i s-ar potrivit alt post.
„E un jucător care nu are o viteză extraordinară şi nici un dribling ieşit din comun, de aceea poate fi folosit mai bine în zona centrală.
Are un control bun, dar nu e tipul de jucător care elimină adversarul 1 la 1. Eu nu îl văd în bandă, mai degrabă în centru”, a concluzionat selecționerul.
Următoarea acțiune a „tricolorilor mici” este programată în perioada 27-31 martie 2026. România U21 urmează să întâlnească Kosovo și San Marino, în preliminariile EURO 2027.
În acest moment, selecționata antrenată de Costin Curelea ocupă locul 4 în Grupa A, cu 7 puncte, după primele 4 etape.