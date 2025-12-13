Toma, în vizorul naționalei Golul cu Feyenoord îl poate propulsa pe jucătorul celor de la FCSB: „E pe drumul cel bun” +17 foto
Mihai Toma/ Foto:sportpictures.eu
Toma, în vizorul naționalei Golul cu Feyenoord îl poate propulsa pe jucătorul celor de la FCSB: „E pe drumul cel bun”

Alexandru Smeu
Publicat: 13.12.2025, ora 11:18
Actualizat: 13.12.2025, ora 11:18
  • Costin Curelea (41 de ani), selecționerul României U21, este de părere că Mihai Toma (18 ani), fotbalistul celor de la FCSB, ar putea fi o soluție viabilă pentru naționala de tineret.
  • În prezent, mijlocașul ofensiv al campioanei evoluează la selecționata U19, condusă de Adrian Dulcea.

Intrat la pauza partidei cu Feynoord, Mihai Toma a dat tonul revenirii spectaculoase a celor de la FCSB, cu reușita sa din minutul 54.

Costin Curelea: „E în creştere. E pe drumul cel bun”

Costin Curelea, selecționerul U21, a dezvăluit motivele pentru care jucătorul roș-albaștrilor nu a făcut parte, până în acest moment, din planurile naționalei de tineret.

„Toma, pe lângă momentele bune, a avut şi multe momente slabe în acest tur de campionat.

Ţin minte că sezonul a început cu Cercel, iar Toma nu prea a jucat o perioadă bună de timp. Inclusiv la U19, când a fost convocat, nu se afla în cea mai bună formă.

Jucătorii tineri simt presiunea, e normal să aibă urcuşuri şi coborâşuri – să joci la FCSB nu e uşor. Nu a avut cele mai bune momente, dar acum e în creştere.

E pe drumul cel bun, chiar şi la U19 a făcut acum câteva meciuri bune. Eu urmăresc toţi jucătorii, nu contează vârsta, contează valoarea”, a spus Costin Curelea, citat de primasport.ro.

9
apariții și două goluri are Mihai Toma pentru selecționata U19 a României

Întrebat dacă Toma ar putea fi o soluție pentru selecționata U21, Curelea a replicat fără nicio ezitare: „Poate fi. Un astfel de gol (n.r. cel din partida cu Feyenoord) îl poate propulsa, mai ales că avem probleme pe benzi”.

Costin Curelea, despre Mihai Toma: „Îl văd mai degrabă în centru”

Deși Toma joacă la FCSB ca extremă stânga, Curelea consideră că fotbalistului i s-ar potrivit alt post.

„E un jucător care nu are o viteză extraordinară şi nici un dribling ieşit din comun, de aceea poate fi folosit mai bine în zona centrală.

Are un control bun, dar nu e tipul de jucător care elimină adversarul 1 la 1. Eu nu îl văd în bandă, mai degrabă în centru”, a concluzionat selecționerul.

Următoarea acțiune a „tricolorilor mici” este programată în perioada 27-31 martie 2026. România U21 urmează să întâlnească Kosovo și San Marino, în preliminariile EURO 2027.

În acest moment, selecționata antrenată de Costin Curelea ocupă locul 4 în Grupa A, cu 7 puncte, după primele 4 etape.

FOTO. Golul lui Mihai Toma din FCSB - Feynoord 4-3

Toma, gol in FCSB - Feyenoord Capturi Prima Sport (8).jpg
Toma, gol in FCSB - Feyenoord Capturi Prima Sport (8).jpg

Galerie foto (17 imagini)

Toma, gol in FCSB - Feyenoord Capturi Prima Sport (6).jpg Toma, gol in FCSB - Feyenoord Capturi Prima Sport (7).jpg Toma, gol in FCSB - Feyenoord Capturi Prima Sport (8).jpg Toma, gol in FCSB - Feyenoord Capturi Prima Sport (9).jpg Toma, gol in FCSB - Feyenoord Capturi Prima Sport (10).jpg
+17 Foto
Care credeți că e victoria cea mai mare obținută de FCSB în Europa?

2-0 Valencia (2005) %
3-0 Betis Sevilla (2006) %
4-1 Dinamo Kiev (2006) %
1-0 Chelsea (2013) %
2-0 Ajax (2013) %
4-3 Feyenoord (2025) %

Costin Curelea fcsb romania u21 superliga
11:08
09:51
10:38
09:33
