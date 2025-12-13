Ilyeș s-a săturat Condiția impusă de antrenor pentru  a mai continua la Csikszereda: „Dacă nu, acceptăm realitatea”

CFR Cluj - CSIKSZEREDA 3-1. Robert Ilyeș (51 de ani), antrenorul oaspeților, consideră că echipei sale îi va fi greu să supraviețuiască în Liga 1 cu strategia actuală a clubului.

Csikszereda se bazează în principal pe jucători unguri sau de etnie maghiară, iar Ilyeș consideră că acest lucru limitează posibilitățile grupării din Miercurea Ciuc.

CFR Cluj - CSIKSZEREDA 3-1 . Robert Ilyeș: „Vreau să lucrez cu niște jucători de calitate!”

Antrenorul a cerut conducerii să transfere urgent jucători în perioada de mercato din iarnă, deoarece există riscul ca echipa să se întoarcă în Liga 2, după doar un sezon în elita fotbalului românesc.

Ilyeș a dat de înțeles că nu își va mai prelungi contractul scadent vara viitoare, dacă nu îi va fi îndeplinită dorința.

„Sunt trei greșeli personale (n.r. la goluri), am făcut cadouri. Sunt mulțumit de jocul echipei, am fost organizați, nu prea am dat spații, nu au fost periculoși.

Păcat, pentru că a doua repriză am început din nou cu un cadou. Niciodată nu cer să jucam așa! Nu-mi vine să cred ca antrenor că se comit aceste greșeli individuale la nivelul la care suntem. Dar uite că se întâmplă.

Nu pot să spun nimic acum, știți situația. Am avut șapte jucători de la academie pe bancă. Nu pot să comentez. Și eu vreau să lucrez cu niște jucători de calitate, cum au fost azi (n.r. vineri) cei de la CFR. Ca antrenor e mult mai ok din toate punctele de vedere.

Asta e situația în momentul de față, rămâne de văzut ce va hotărî conducerea. Eu am contract până în vară și rămâne să vedem. Dacă se schimbă ceva...”, a declarat Robert Ilyes, potrivit digisport.ro.

Dacă vom lua decizii bune pentru club, vom avea speranțe, dacă nu, acceptăm realitatea, jucăm cu cei de la academie și păstrăm filosofia. Robert Ilyeș, antrenor Csikszereda

În acest moment, Csikszereda ocupă locul 14, cu 16 puncte. Pentru ciucani urmează o nouă partidă de foc.

Luni, 22 decembrie, se vor deplasa pe terenul celor de la Universitatea Craiova, în duelul care va încheia anul fotbalistic din Liga 1.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 19 39 2 FC Botoșani 19 37 3 Dinamo 19 35 4 Universitatea Craiova 19 34 5 FC Argeș 19 33 6 UTA Arad 19 28 7 Oțelul Galați 19 27 8 U Cluj 19 27 9 Farul Constanța 19 26 10 FCSB 19 25 11 CFR Cluj 20 23 12 Petrolul Ploiești 19 19 13 Unirea Slobozia 19 18 14 Csikszereda 20 16 15 Hermannstadt 19 12 16 Metaloglobus 19 11

