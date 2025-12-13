Ilyeș s-a săturat Condiția impusă de antrenor pentru  a mai continua la Csikszereda: „Dacă nu, acceptăm realitatea”
Ilyeș s-a săturat Condiția impusă de antrenor pentru a mai continua la Csikszereda: „Dacă nu, acceptăm realitatea”

  • CFR Cluj - CSIKSZEREDA 3-1. Robert Ilyeș (51 de ani), antrenorul oaspeților, consideră că echipei sale îi va fi greu să supraviețuiască în Liga 1 cu strategia actuală a clubului.

Csikszereda se bazează în principal pe jucători unguri sau de etnie maghiară, iar Ilyeș consideră că acest lucru limitează posibilitățile grupării din Miercurea Ciuc.

CFR Cluj - CSIKSZEREDA 3-1. Robert Ilyeș: „Vreau să lucrez cu niște jucători de calitate!”

Antrenorul a cerut conducerii să transfere urgent jucători în perioada de mercato din iarnă, deoarece există riscul ca echipa să se întoarcă în Liga 2, după doar un sezon în elita fotbalului românesc.

Ilyeș a dat de înțeles că nu își va mai prelungi contractul scadent vara viitoare, dacă nu îi va fi îndeplinită dorința.

„Sunt trei greșeli personale (n.r. la goluri), am făcut cadouri. Sunt mulțumit de jocul echipei, am fost organizați, nu prea am dat spații, nu au fost periculoși.

Păcat, pentru că a doua repriză am început din nou cu un cadou. Niciodată nu cer să jucam așa! Nu-mi vine să cred ca antrenor că se comit aceste greșeli individuale la nivelul la care suntem. Dar uite că se întâmplă.

Nu pot să spun nimic acum, știți situația. Am avut șapte jucători de la academie pe bancă. Nu pot să comentez. Și eu vreau să lucrez cu niște jucători de calitate, cum au fost azi (n.r. vineri) cei de la CFR. Ca antrenor e mult mai ok din toate punctele de vedere.

Asta e situația în momentul de față, rămâne de văzut ce va hotărî conducerea. Eu am contract până în vară și rămâne să vedem. Dacă se schimbă ceva...”, a declarat Robert Ilyes, potrivit digisport.ro.

Dacă vom lua decizii bune pentru club, vom avea speranțe, dacă nu, acceptăm realitatea, jucăm cu cei de la academie și păstrăm filosofia. Robert Ilyeș, antrenor Csikszereda

În acest moment, Csikszereda ocupă locul 14, cu 16 puncte. Pentru ciucani urmează o nouă partidă de foc.

Luni, 22 decembrie, se vor deplasa pe terenul celor de la Universitatea Craiova, în duelul care va încheia anul fotbalistic din Liga 1.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Rapid1939
2FC Botoșani1937
3Dinamo1935
4Universitatea Craiova1934
5FC Argeș1933
6UTA Arad1928
7Oțelul Galați1927
8U Cluj1927
9Farul Constanța1926
10FCSB1925
11CFR Cluj2023
12Petrolul Ploiești1919
13Unirea Slobozia1918
14Csikszereda2016
15Hermannstadt1912
16Metaloglobus1911

