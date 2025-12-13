„Norocul și-a întors fața spre noi” Cosmin Olăroiu, performanță remarcabilă pe banca Emiratelor Arabe Unite: „Până la capăt!” +8 foto
Cosmin Olăroiu/ Foto: IMAGO
„Norocul și-a întors fața spre noi” Cosmin Olăroiu, performanță remarcabilă pe banca Emiratelor Arabe Unite: „Până la capăt!”

Alexandru Smeu
Publicat: 13.12.2025, ora 10:27
Actualizat: 13.12.2025, ora 10:27
  • Emiratele Arabe Unite, selecționată antrenată de Cosmin Olăroiu (56 de ani), s-a calificat în semifinalele Cupei Statelor Arabe, după ce a trecut dramatic de Algeria, la loviturile de departajare.

Contestat pentru faptul că a ratat calificarea la CM 2026, Olăroiu a reușit o performanță remarcabilă cu naționala EAU, care nu mai ajunsese de 27 de ani în penultimul act al FIFA Arab Cup.

Naționala Emiratelor Arabe Unite s-a calificat în semifinalele Cupei Statelor Arabe

La Doha (Qatar), Emiratele Arabe Unite au dat piept cu Algeria, selecționată ce va participa la Mondialul de anul viitor din SUA, Canada și Mexic.

După 120 de minute, tabela indica scorul de 1-1 (Boulbina '46 / Bruno '64), iar câștigătoarea a fost decisă la loviturile de departajare.

Acolo, naționala condusă de Cosmin Olăroiu a avut nervii mai tari și a învins, 7-6, pentru a obține biletele pentru semifinale, unde se va duela cu Maroc. Partida este programată luni, 15 decembrie, de la ora 16:30.

În cealaltă semifinală Arabia Saudită va da piept cu Iordania.

Cosmin Olăroiu: „După foarte mult timp, norocul și-a întors fața spre noi!

Tehnicianul român a vorbit și el despre reușita echipei sale:

„Această calificare e meritul jucătorilor! Sunt foarte bucuros pentru jucătorii mei. Vreau să-i felicit și sper să continuăm tot așa. Nu sunt surprins deloc că am ajuns în semifinale.

Și când am pierdut, în prima etapă din faza grupelor, cu Iordania, noi am jucat bine, deși am încheiat meciul în zece. Tot timpul am arătat că avem o echipă bună. Sper să mergem până la capăt, în acest turneu.

Am încercat să jucăm cât mai organizat. Am încercat să profităm de șansele noastre. În prima repriză, trebuie să spun că Algeria a dominat, a avut partida sub control. S-a văzut calitatea lor.

Apoi, repriza a doua a început cu golul lor. A fost momentul în care noi am realizat că trebuie să jucăm mai bine, dacă vrem să obținem un rezultat bun.

Așa am și reușit egalarea, iar ulterior victoria. După foarte mult timp, norocul și-a întors fața spre noi! Pentru că am avut mare ghinion, în ultima perioadă (n.r. – râde amar). Ăsta e adevărul. Nu putem nega asta”, a spus Olăroiu, citat de sport.ro.

Ne așteaptă un meci dificil, în semifinale, cu Maroc. Dar asta e situația. Suntem pe partea dificilă a tabloului. Vom încerca tot ce ține de noi până la final. Vom da tot ce avem mai bun până la ultimul nostru meci aici. Cosmin Olăroiu, selecționer Emiratele Arabe Unite

Cum a ieșit Olăroiu din grupe cu o singură victorie în trei meciuri

Echipa lui Olăroiu a încheiat grupa pe locul al doilea, după Iordania, echipă care a învins-o în prima etapă a turneului final, scor 1-2.

În etapa a doua, naționala din Emirate a remizat cu Egipt, scor 1-1, după o partidă în care echipa lui Olăroiu a fost egalată pe final, în minutul 85.

Astfel, cu 4 puncte acumulate, Emiratele Arabe Unite a obținut calificarea în faza superioară a competiției, fiind ajutată și de înfrângerea Egiptului din ultima etapă, 0-3 cu Iordania.

Clasamentul grupei C de la FIFA Arab Cup:

Loc/EchipăGolaverajPuncte
1. Iordania8-26
2. Emiratele Arabe Unite5-44
3. Egipt2-52
4. Kuweit3-71
  • Primele două echipe s-au calificat în sferturile de finală
Emiratele Arabe Unite, antrenament sub comanda lui Cosmin Olăroiu. Foto: uaefa.ae
Emiratele Arabe Unite, antrenament sub comanda lui Cosmin Olăroiu. Foto: uaefa.ae

Emiratele Arabe Unite, antrenament sub comanda lui Cosmin Olăroiu. Foto: uaefa.ae Emiratele Arabe Unite, antrenament sub comanda lui Cosmin Olăroiu. Foto: uaefa.ae Emiratele Arabe Unite, antrenament sub comanda lui Cosmin Olăroiu. Foto: uaefa.ae Emiratele Arabe Unite, antrenament sub comanda lui Cosmin Olăroiu. Foto: uaefa.ae Emiratele Arabe Unite, antrenament sub comanda lui Cosmin Olăroiu. Foto: uaefa.ae
11:08
Victorie în 9 jucători VIDEO: Scene incredibile în Serie A! Lazio nu a renunțat după două eliminări și a dat lovitura decisivă
Victorie în 9 jucători VIDEO: Scene incredibile în Serie A! Lazio nu a renunțat după  două eliminări și a dat lovitura decisivă
09:51
„Nu suntem respectați” Victor Angelescu, atac dur după Rapid - Oțelul 0-2: „Execrabil! Decizii dubioase, e bătaie de joc!”
„Nu suntem respectați”  Victor Angelescu, atac dur după Rapid - Oțelul 0-2: „Execrabil! Decizii dubioase , e bătaie de joc!”
10:38
PSG luptă pentru trofeu VIDEO: Câștigătoarea Ligii Campionilor și-a aflat adversara din finala Cupei Intercontinentale
PSG luptă pentru trofeu VIDEO: Câștigătoarea Ligii Campionilor și-a aflat adversara din finala  Cupei Intercontinentale
09:33
Se rezolvă problemele la Oțelul Președintele clubului vine cu vești bune după victoria cu Rapid: „Avem de încasat”
Se rezolvă problemele la Oțelul  Președintele clubului vine cu vești bune după victoria cu Rapid: „Avem de încasat” 
Ronaldo pe marile ecrane?  Starului portughez i s-a propus să apară în ultimul film al seriei Fast & Furious: „I-am pregătit un rol”
Campionate
13.12
Ronaldo pe marile ecrane? Starului portughez i s-a propus să apară în ultimul film al seriei Fast & Furious: „I-am pregătit un rol”
Citește mai mult
Ronaldo pe marile ecrane?  Starului portughez i s-a propus să apară în ultimul film al seriei Fast & Furious: „I-am pregătit un rol”
Sally Wood Lamont, proces penal Fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic, acuzată pentru premieri ilegale. Procurorii i-au pus sechestru
Diverse
13.12
Sally Wood Lamont, proces penal Fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic, acuzată pentru premieri ilegale. Procurorii i-au pus sechestru
Citește mai mult
Sally Wood Lamont, proces penal Fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic, acuzată pentru premieri ilegale. Procurorii i-au pus sechestru
Lamine Yamal e cel mai expus Afecțiunea care lovește fotbalul. De ce apare, cine suferă cel mai mult, care e antidotul
Diverse
13.12
Lamine Yamal e cel mai expus Afecțiunea care lovește fotbalul. De ce apare, cine suferă cel mai mult, care e antidotul
Citește mai mult
Lamine Yamal e cel mai expus Afecțiunea care lovește fotbalul. De ce apare, cine suferă cel mai mult, care e antidotul
„Nu mai plânge, tată!” Drama răvășitoare a lui Cruyff. După tată și bunic, fiica bolnavă de cancer: „Mi s-a schimbat viața”
Diverse
13.12
„Nu mai plânge, tată!” Drama răvășitoare a lui Cruyff. După tată și bunic, fiica bolnavă de cancer: „Mi s-a schimbat viața”
Citește mai mult
„Nu mai plânge, tată!” Drama răvășitoare a lui Cruyff. După tată și bunic, fiica bolnavă de cancer: „Mi s-a schimbat viața”

