„Fotbalul lui Allegri, în direcția opusă”  AC Milan, ținta criticilor după perioada dezastruoasă din campionat: „Nu e sustenabil”

Mike Grella (39 de ani), fost mijlocaș la echipe din MLS și Premier League și actual analist al CBS Sports, a vorbit despre situația dezastruoasă a clubului AC Milan.

În ultima etapă de campionat, AC Milan a fost învinsă de Atalanta cu scorul de 2-3, iar echipa lui Massimiliano Allegri are un parcurs dezamăgitor pe plan intern.

AC Milan a obținut doar 7 puncte în ultimele 8 etape.

Mike Grella, despre AC Milan: „Atacul lor nu a fost niciodată fluid”

Mike Grella a comentat situația dificilă cu care se confruntă AC Milan. Americanul nu este de acord cu stilul lui Allegri.

„Știți cum e când cumpărați un pachet de țigări și scrie pe el că vă va ucide, nu? Cumpărați un pachet de țigări și pe pachet scrie: «Fumatul ucide». Dacă fumați pachetul ăla de țigări, nu veți muri, dar dacă fumați timp de 10 ani, 15 ani, 20 de ani, crește probabilitatea, nu-i așa?

La fel e și cu Milanul lui Allegri. Bine, la final, acum nu mai reușesc să câștige meciurile, dar la început... la început spuneam: «Oh, dar pot face ceva cu echipa asta». Nu, era evident că nu pot face nimic! Atacul lor nu a fost niciodată fluid.

Nu au reușit niciodată să-și dea seama ce să facă în legătură cu atacantul central. I-au pus pe Pulisic și Leao în situații care nu le sunt naturale. Ni se spunea: «Oh, cifrele sunt mai bune!», dar noi am avut ochi și am văzut, și am spus de la începutul sezonului că acest proiect nu este sustenabil.

Acest stil de antrenament nu este viabil. Fotbalul evoluează în această direcție. Fotbalul lui Allegri evoluează în direcția opusă”, a declarat Mike Grella.

De-a lungul carierei sale de fotbalist, Mike Grella a evoluat pentru Leeds United, Brentford, Viborg, New York Red Bull, Columbus Crew și Colorado.

227 de meciuri a jucat Mike Grella în cariera sa. A marcat 40 de goluri și a oferit 20 de pase decisive. S-a retras în anul 2019

După retragerea din carieră, Mike Grella a devenit analist al postului CBS Sports.

Fanii lui Milan au cerut demisia conducerii

În timpul meciului cu Atalanta, suporterii au criticat dur conducerea clubului și i-au scandat numele lui Paolo Maldini, fostul mare jucător al lui Milan, dar și fost director sportiv al echipei.

În plus, câțiva dintre fanii prezenți la meci au afișat tricouri cu numărul „3” purtat de Paolo Maldini în zona din fața lojelor VIP, gest care a atras atenția de agenților de securitate, suporterii implicați în protest fiind evacuați.

Totally surreal at Milan where showing Maldini shirt is forbidden by security!



Team losing 0-2 vs Atalanta, fans wanting owners out, calling Maldini name who as gm was kicked away.



2 fans showing Maldini jersey on walkway in front of vip box, security promptly sending them away pic.twitter.com/YpupwsBurh — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) May 10, 2026

Fanii lui AC Milan au cerut și demisia patronului Giorgio Furlani. În partida de duminică, aceștia au realizat o scenografie cu mesajul „GF OUT” (n.r. - Giorgio Furlani, afară). Pe stadion s-au auzit și scandări precum „Furlani, pleacă dracului!”.

🚨🔴⚫️ Milan fans are protesting against their CEO Giorgio Furlani. They produced a choreography with lights that say 'GF OUT'. Chants also heard of 'Furlani get the hell out' 📢😳 (@AntoVitiello) pic.twitter.com/DfhSCMMaU5 — EuroFoot (@eurofootcom) May 10, 2026

Dezastru pentru AC Milan în campionat

AC Milan are un parcurs devastator în campionat. În ultimele două luni, echipa antrenată de Allegri a obținut 7 puncte în ultimele 8 etape.

Doar Lecce (5 puncte), Pisa (3) și Hellas Verona (2) au obținut mai puține puncte decât AC Milan.

Ultimele 8 partide jucate de AC Milan:

2-3 cu Atalanta

0-2 cu Sassuolo

0-0 cu Juventus

1-0 cu Verona

0-3 cu Udinese

0-1 cu Napoli

3-2 cu Torino

0-1 cu Lazio

În acest moment, AC Milan se află pe locul 4 în Serie A, cu 67 de puncte acumulate. Mai sunt două etape de campionat, cu Genoa și Cagliari.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport