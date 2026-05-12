Lovitură primită de FCSB! Matei Popa nu va putea apăra în semifinala barajului pentru Conference League

Accidentarea suferită de Matei Popa (19 ani) în meciul cu Unirea Slobozia, 0-0, a fost una destul de serioasă, iar portarul campioanei a fost supus mai multor investigații.

În minutul 44 al partidei din Ghencea, Matei Popa a ieșit să respingă o centrare a Unirii Slobozia, dar s-a izbit de Joao Paulo, a căzut și s-a lovit foarte tare la cap.

Tânărul portar al celor de la FCSB nu a mai putut continua partida și a fost înlocuit cu Ștefan Târnovanu.

Matei Popa, out de la barajul pentru Conference League!

Conform informațiilor GOLAZO.ro, Matei Popa a fost dus la spital, unde a rămas până în jurul orei 1.30 a.m., pentru a-i fi efectuate investigații suplimentare.

Acesta a suferit o comoție destul de serioasă, dar medicii au explicat că nu există riscuri ca portarul să rămână cu sechele.

Matei Popa nu va fi disponibil pentru a apăra în semifinala barajului pentru calificarea în preliminariile Conference League, împotriva lui FC Botoșani. În locul său va intra Ștefan Târnovanu.

Nu se știe încă dacă Popa va fi apt pentru finala barajului, dacă FCSB o va învinge pe Botoșani. Cel mai probabil, în meciul decisiv, campioana României va da peste Dinamo.

Semifinala barajului va fi FCSB - FC Botoșani. Meciul se va disputa într-o singură manșă, pe 23 sau 24 mai, pe stadionul Steaua, din Ghencea. Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Câștigătoarea duelului va merge în finala barajului, programată pe 29 mai, împotriva echipei care va termina pe locul 4 în play-off, poziție care este ocupată acum de Dinamo.

Formația care se va impune în finală va obține calificarea în turul al doilea preliminar al UEFA Conference League.

18 meciuri a jucat Matei Popa în acest sezon pentru FCSB

